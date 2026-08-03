Sev.en neuzavře smlouvu s fondem životního prostředí, o penězích rozhodne sama

„Ke změně původního úmyslu darovat prostřednictvím státu část z peněz ušetřených úpravou plánu sanace a rekultivace po ukončení těžby v lomu ČSA obcím v okolí nás vede několik důvodů,“ píše společnost v prohlášení.
„Především se jedná o liknavost státního aparátu, který se nebyl schopen ani za téměř rok vyjádřit k návrhu parametrů uvažovaného daru. Zároveň jsou po celou dobu jak společnosti skupiny Sev.en, tak i jejich konečný majitel, vystaveni nesmyslné kampani, která zpochybňuje výši daru i dobrovolnost rozhodnutí darovat část ušetřených peněz obcím v okolí lomu,“ dodává.
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O změně koncepce rekultivace lomu ČSA rozhodla na základě dlouhodobě zpracovávaných materiálů vláda a těžební společnost ji tak podle svého vyjádření pouze naplňuje.
„Naši odpovědnost „uklidit“ krajinu po těžbě si plně uvědomujeme a veškeré povinnosti, které z toho vyplývají, jsme vždy plnili, plníme a plnit budeme. Pokud však došlo úpravou postupů rekultivace k ušetření části peněz ze speciálního fondu, které jsme k tomuto účelu v souladu s platnou legislativou vytvořili, náleží tyto ušetřené peníze těžební společnosti a je jen na jejím rozhodnutí, jak s těmito penězi naloží,“ uvádí Sev.en.
Z daru se však podle ní stal nástroj absurdní negativní kampaně a proto firma sdělila, že nemá důvod pokračovat v krocích k uzavření smlouvy se SFŽP. Proto se rozhodla smlouvu se SFŽP neuzavřít.
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V prohlášení společnost také zdůrazňuje, že za posledních dvacet let plynuly od skupiny Sev.en obcím a dalším subjektům, které byly zasažené těžbou, miliardy korun, a to nejen ze zákonných odvodů, ale i formou darů a finanční podpory regionu. Peníze mířily na občanské, kulturní, sportovní, vzdělávací či sociální projekty.
Podle předsedy představenstva společnosti Luboše Pavlase si peníze ušetřené zapojením sukcese do rekultivace území lomu ČSA skupina neponechá, byť jí podle zákona náleží. Bude ale výhradně na jejím rozhodnutí, zda, komu a v jaké výši tyto prostředky daruje. „Jsme připraveni vstoupit do přímého dialogu se zástupci obcí z okolí lomu či dalšími zájemci a diskutovat s nimi jejich potřeby, které by mohly být hrazeny z ušetřených peněz,“ dodává Luboš Pavlas.