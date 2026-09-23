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Konflikt v Íránu dohodu nezměnil. Tykačova firma zvyšuje v Texasu těžbu ropy i plynu

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  12:12
Těžební lokalita společnosti Perun Energy v Permské pánvi v Texasu

Těžební lokalita společnosti Perun Energy v Permské pánvi v Texasu | foto: Perun Energy

Těžební lokalita společnosti Perun Energy v Permské pánvi v Texasu
Těžební lokalita společnosti Perun Energy v Permské pánvi v Texasu
Těžební lokalita společnosti Perun Energy v Permské pánvi v Texasu
Těžební lokalita společnosti Perun Energy v Permské pánvi v Texasu
6 fotografií
Jen několik měsíců po letošní akvizici texaských ropných a plynových aktiv začala společnost Perun Energy ze skupiny Sev.en Global Investments ve velkém rozšiřovat těžbu. Objem ropy, který nyní vytěží za jediný den, odpovídá zhruba třem procentům průměrné denní spotřeby pohonných hmot v Česku. Do konce roku 2027 chce firma svou současnou produkci ropy a zemního plynu více než zdvojnásobit.

Když skupina Sev.en Global Investments letos na jaře dokončovala nákup ropných a plynových aktiv v Texasu, světové trhy sledovaly útoky Izraele a Spojených států na Írán. Podobné události totiž obvykle ovlivňují ceny energetických komodit i hodnotu těžebních aktiv.

Přesto se podařilo transakci dokončit za původně dohodnutých podmínek ještě před krizí. „Pokud vám v Texasu někdo podá ruku, tak to platí,“ říká Vít Hanuš, investiční manažer společnosti Sev.en Global Investments. Dohoda se tak proměnila v konkrétní výsledky. Perun Energy zajišťuje nyní těžbu na ploše přibližně 85 kilometrů čtverečních, tedy na území větším než například celé Pardubice.

Dvě soupravy otevírají prostor pro růst

Perun Energy působí v Permské pánvi, jedné z nejvýznamnějších oblastí těžby ropy a zemního plynu v USA, která zároveň dosahuje nejvyšší denní produkce ropy na světě.

V terénu nyní pracují dvě vrtné soupravy. První již dokončila práci na prvních třech nových vrtech. Druhá zahájila práce na další dvojici. Jen do konce letošního roku chce Perun Energy vyhloubit celkem čtrnáct nových vrtů.

„Nové vrty jsou u tohoto způsobu těžby nezbytné pro udržení produkce. Výtěžnost jednotlivých vrtů totiž v průběhu času přirozeně klesá. Podle propočtů Perun Energy by k nahrazování tohoto úbytku stačila kapacita odpovídající přibližně 70 procentům ročního výkonu jedné soupravy,“ vysvětluje Vít Hanuš. Nasazení dvou souprav proto umožňuje firmě produkci nejen udržovat, ale také zvyšovat.

Ropa i plyn z nových vrtů přitečou ještě letos

Vyvrtáním nových ložisek ale práce nekončí. První tři vrty nyní čeká takzvané hydraulické štěpení, při němž se do horniny pod vysokým tlakem vhání směs vody a písku. Ta vytvoří drobné trhliny, kterými mohou ropa a zemní plyn proudit do vrtu.

Následně bude potřeba vrty vybavit technologií a připojit k infrastruktuře. První produkci z nových lokalit očekává společnost během několika následujících měsíců, nejpozději do konce letošního roku.

Perun Energy v současnosti vytěží přibližně šest tisíc barelů ropy denně, tedy téměř milion litrů. Takový objem odpovídá zhruba třem procentům průměrné denní spotřeby pohonných hmot v České republice.

Vedle ropy společnost produkuje také zemní plyn a další tekuté uhlovodíky, které se získávají společně s ním. Ve světovém měřítku je Perun Energy stále menším producentem. V českém měřítku však už jde o nezanedbatelný objem těžby.

Dlouhodobá sázka na Texas

Sev.en Global Investments získala texaská aktiva společností UpCurve Energy I a UpCurve Energy II letos na jaře. Nekoupila pouze fungující vrty, ale také více než stovku vysoce ekonomických a prověřených lokalit, ze kterých může v budoucnu těžit. Vedle rozvoje vlastních polí počítá i s případnými dalšími akvizicemi.

„Ropa a zemní plyn podle nás zůstanou důležitou součástí světové ekonomiky, zejména v průmyslu, petrochemii, ale i například v nákladní a letecké dopravě, kde pro ně zatím neexistuje ekonomicky konkurenceschopná náhrada,“ uzavírá Hanuš.

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