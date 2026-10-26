Ke kritice se připojila také předsedkyně německého odborového svazu IG Metall Christiane Bennerová.
Döllner se o víkendu zúčastnil předvolebního shromáždění v americkém státě Georgia, na kterém Trump oznámil plán automobilky Audi vybudovat ve Spojených státech továrnu zhruba za čtyři miliardy dolarů (asi 87 miliard Kč). V USA se příští týden konají volby do Kongresu.
|
Audi z koncernu Volkswagen postaví v Georgii továrnu za 4,2 miliardy dolarů
„Několik minut plných rasismu, sexismu, xenofobie, transfobie a pohrdání demokracií – a pak na pódium vystoupí jeden z nejvyšších představitelů našeho koncernu a aktivně se zapojí do volební kampaně,“ uvedla Cavallová v interním rozhovoru, k jehož obsahu získala agentura DPA přístup. Dodala, že každý, kdo Döllnera na shromáždění viděl, se musel „hanbou propadat do země“.
„Způsob, jakým Gernot Döllner prezentoval sebe i Audi v USA, je velmi ostudný, politicky nepřijatelný a nehodný této firmy,“ uvedla Bennerová. Dodala, že Döllnerovo vystoupení po Trumpově boku bylo porušením interních pravidel automobilky Audi.
Nová továrna podle Audi vytvoří kolem 4500 pracovních míst a bude mít výrobní kapacitu až 200 tisíc vozů ročně. Výstavba závodu by měla začít v příštím roce.
|
Koncern Volkswagen chce zmrazit mzdy i ve Škodovce, odboráři to odmítají
Trump se investici Audi snažil prezentovat jako úspěch své celní politiky. „Nebýt cel, tak by sem nepřišli,“ uvedl. Kritici nicméně podle agentury Reuters tvrdí, že Trumpova cla vedla v USA k růstu cen automobilů a vyvolala nejistotu, kvůli níž některé automobilky investice odkládají.
Koncern Volkswagen se v poslední době potýká s řadou problémů, včetně vysokých nákladů, nadbytečných kapacit, rostoucí čínské konkurence nebo amerických cel. Nová investice v USA přichází v době, kdy koncern plánuje rozsáhlá úsporná opatření v Evropě.
Dozorčí rada Volkswagenu v září schválila největší restrukturalizační plán v historii podniku. Koncern mimo jiné plánuje zrušit do konce desetiletí po celém světě až 100.000 pracovních míst či omezit počet modelů. Na konci loňského roku koncern Volkswagen zaměstnával zhruba 663 tisíc lidí.
|
Sto tisíc propuštěných a úspory. Šéf koncernu VW chystá velký záchranný třesk
Podle českého odborového svazu KOVO požaduje Volkswagen rovněž zmrazení mezd zaměstnanců Škody Auto do roku 2030. Požadavek, který se podle odborů týká i dalších složek odměňování včetně bonusů a prémií, odboráři odmítají. Škoda Auto dříve opakovaně uvedla, že nový transformační plán koncernu nemá na její aktivity žádný přímý dopad.
Škoda Auto patří mezi největší zaměstnavatele v České republice. Ve svých třech českých výrobních závodech v Mladé Boleslavi, Kvasinách a Vrchlabí zaměstnává zhruba 36 500 lidí včetně agenturních pracovníků.