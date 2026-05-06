Společnost Samsung se stala teprve druhou asijskou firmou po tchajwanské společnosti TSMC, která překonala tuto hranici tržní hodnoty. Z růstu Samsungu navíc těží i jihokorejská burza. Index Kospi ve středu posílil o více než šest procent a vůbec poprvé v historii překonal hranici 7000 bodů, píše agentura Bloomberg.
Samsung spolu s konkurenční společností SK Hynix stojí momentálně v centru probíhající revoluce kolem umělé inteligence. Investoři sázejí na to, že poptávka po výkonných čipech bude dál růst, a z toho by měl těžit právě i jihokorejský gigant.
„Hranice bilionu dolarů není jen symbolická. Trhy tím vysílají jasný signál, že s paměťovými čipy počítají i do dalších let a nejde pouze o krátkodobý cyklický jev,“ uvedl pro Bloomberg analytik Dave Mazza.
Výsledky překonávají odhady analytiků
Samsung před několika dny zveřejnil hospodářské výsledky za poslední kvartál, které překonaly očekávání analytiků. Provozní zisk meziročně vzrostl až osmačtyřicetinásobně, a to především díky zakázkám pro budovaná AI datová centra, kde má firma vysoké marže.
Experti navíc očekávají, že firma bude rekordní zisky generovat i v dalších čtvrtletích. Důvodem je omezená nabídka paměťových čipů NAND a DRAM, jejichž ceny dál rostou. „Samsung navíc uvedl, že v roce 2027 bude nabídka ještě napjatější než v roce 2026,“ uvedl analytik Sam Konrad.
Jihokorejská společnost by v dalších měsících mohla těžit i z dohody, na které pracuje se společností Apple. Agentura Bloomberg uvedla, že americká firma zvažuje, že by Samsung mohl vyrábět procesory pro její zařízení. Apple totiž hledá alternativu ke společnosti TSMC, se kterou dlouhodobě spolupracuje.
Zájem o Samsung mají i zahraniční investoři
Zájem o akcie Samsungu v posledních týdnech projevují především zahraniční investoři, píše agentura Bloomberg. Jen během středy nakoupili na trhu Kospi akcie v čisté hodnotě 3,1 bilionu wonů (44 miliard Kč). Pomoci měla i nová dohoda mezi brokerskou platformou Interactive Brokers a společností Samsung Securities, díky níž mohou američtí investoři jednodušeji nakupovat jihokorejské akcie.
„Samsung nyní opravdu prožívá mimořádně úspěšné období. Zisky díky technologickému boomu velmi silně rostou,“ uvedl analytik Mark Davids ze společnosti JPMorgan Asset Management. Dodal, že prostor pro další růst akcií stále existuje. Agentura Bloomberg odhaduje, že akcie Samsungu by během dalších 12 měsíců mohly posílit ještě o 22 procent.
Samsung ale nesmí usnout na vavřínech. Zahraniční média totiž upozorňují, že některé divize firmy čelí problémům. Týká se to především mobilní části společnosti, která bojuje s rostoucími cenami nejrůznějších komponentů.
Napětí roste i uvnitř Samsungu. Zaměstnanci stále hlasitěji požadují, aby měli podíl na rekordních ziscích společnosti. Odbory navíc v minulých dnech uvedly, že pokud jejich požadavky nebudou vyslyšeny, mohla by přijít na řadu až osmnáctidenní generální stávka, uzavírá Bloomberg.