Naše priority? Nízká ekologická zátěž a alternativní zdroje energie, říká šéf SAGA PRAHA

„Naše společnost udržitelnost vnímá především ve snižování vnitřních nákladů, jako je eliminace obalových materiálů a dále používání přírodních a recyklovaných materiálů a omezování syntetických materiálů a přípravků,“ říká v rozhovoru šéf společnosti SAGA PRAHA Rafal Wawrzyniak.

Pražský prodejce aut Mercedes-Benz změnil majitele i název. Co všechno se ve firmě mění? A jak se to dotkne koncového zákazníka?

Na první pohled nebude změna vlastníka vlajkového showroomu Mercedes-Benz v Praze pro koncové zákazníky patrná. Změnili jsme název společnosti (SAGA PRAHA), ale stejně jako v minulosti společnost pokračuje ve všech prodejních a poprodejních aktivitách bez dopadu na zákazníky. Tým zůstává stabilní a odhodlaný poskytovat ty nejlepší služby. Naše firma je nyní pod francouzskými křídly společnosti RCM, která provozuje 57 autorizovaných dealerství značky Mercedes-Benz, která se ve všech šesti zemích Evropy nazývají SAGA Mercedes-Benz.

Dotkne se to, že jste nyní pod francouzskými křídly, nějak zákaznického servisu? Plánujete například rozšiřovat služby?

Prozatím zůstávají všechny naše prodejní a poprodejní aktivity nezměněny. Nicméně společnost chce růst, profesionalizovat své služby a poskytovat špičkový zážitek. Pracujeme na budoucí strategii a nových typech služeb, ale v současné době nemůžeme odhalit více podrobností. Připravované kroky však zákazníci jistě ocení.

Na co se chce do budoucna SAGA PRAHA soustředit především? Plánujete třeba změny v procesech prodejních a poprodejních služeb?

Již nyní je SAGA PRAHA vzorem v prodejních a poprodejních procesech s velmi moderním servisním lobby. Toto unikátní řešení nenabízí žádný jiný prodejce Mercedes-Benz v České republice. Zde ovšem nekončíme a chceme jít nad očekávání zákazníků, takže pracujeme na dalším zlepšování zákaznického zážitku s cílem být nejlepší v rámci evropského trhu.

Jaká je v současné době situace na trhu a jak nyní strukturujete prodeje?

Po třech letech (v pocovidové době) velmi vysoké poptávky se trh vrací k normálu a trochu se ochlazuje. Navíc ani změny v české legislativě růstu nepomáhají. Prodeje vyžadují velmi profesionální přístup, práci s databází zákazníků a proaktivní marketingové aktivity. BEV a PHEV jsou rozhodně budoucnost, ale český trh na to zatím není dostatečně připraven, není ve srovnání se západními trhy EU vyzrálý.

Jedním z pilířů prodeje aut v Česku je obchod s ojetými vozy. Jak k němu přistupuje SAGA PRAHA?

Obchod s ojetými vozy má rozhodně na českém trhu velký potenciál. Poměr objemu ojetých vozů vůči těm novým je velmi nízký. Zákazníci mají tendenci dovážet ojeté vozy z Německa, staré 10 a více let. Věříme, že můžeme vytvořit a podpořit prodej ojetých vozů exkluzivní nabídkou operativního leasingu šitou na míru. Tento produkt je vytvořen ve spolupráci s naším partnerem Mercedes-Benz Financial Services a otevírá dveře nové cílové skupině.

Jaké vnímáte trendy v prodeji aut – online prodej, operativní leasing či „poskytování mobility“ namísto prodeje aut?

Prodej vozidel se zatím řídí zaběhnutými pravidly. Tedy převládá prodej prostřednictvím osobní návštěvy zákazníka a osobního kontaktu s product expertem a prodejcem. Online prodej je ovšem velmi blízká budoucnost i u prémiové značky MB a naše společnost se na tento trend intenzivně připravuje. Již letos aplikujeme možnost, aby si zákazník mohl vybrat vůz na našich webových stránkách a zároveň měl možnost uhradit rezervační zálohu online z pohodlí svého domova nebo kanceláře. Operativní leasing jako forma financování a pořízení vozidla hraje v naší společnosti důležitou roli, a to hlavně u fleetových zákazníků. Přesto máme nezanedbatelnou část klientů z řad privátních zákazníků.

Společnost Mercedes-Benz odjakživa představuje inovace a udržitelnost je pro značku klíčová. Jak vnímáte udržitelnost vy?

Udržitelnost a inovace jsou jedním z pilířů značky Mercedes-Benz, budoucí automotive se bez nich neobejde. Je to hlavně přístup k alternativním a přírodním materiálům, které eliminují závislost na jednom dodavateli. A začíná to už u skladování a ve výrobě: jsou to moderní kompozitní materiály, které snižují náklady na výrobu a produkci. Je to důraz na nízkou ekologickou zátěž a v neposlední řadě využívání alternativních zdrojů energie. Naše společnost pak udržitelnost vnímá především ve snižování vnitřních nákladů, jako je eliminace obalových materiálů a používání přírodních a recyklovaných materiálů a omezování syntetických materiálů a přípravků.

Součástí vaší vize je i vozový park bez emisí CO2. To je samozřejmě běh na dlouhou trať, nicméně jak se vám daří po této cestě jít?

Ano, je to zatím běh na dlouhou trať. Není žádným tajemstvím, že motivace zákazníků v Česku není rozhodně tak velká jako v zemích na západ od našich hranic. Je to kombinace infrastruktury nabíjecích stanic a podpory ze strany státu. I tak podíl elektromobilů stále roste. Letos se chceme dostat přes 10 procent podílu prodeje elektromobilů. Má tomu pomoci i to, že řada velkých firemních zákazníků má elektromobilitu jako určitý druh firemní kultury. I naše společnost přešla s většinou firemních vozidel na čistě elektrický nebo hybridní pohon. Chceme sami ukázat, že tento směr je pro naši budoucnost důležitý.

V portfoliu máte tři varianty – automobily plně elektrické, plug-in hybridy a mild-hybridy. Který z modelů je zákaznicky nejoblíbenější?

Zatím jednoznačně převažují plug-in hybridy. Přece jen pocit mít v záloze i možnost konvenčního pohonu je pro zákazníky stále velkou motivací. Mild-hybridy jsou na vzestupu, ale hlavně díky tomu, že se to stává součástí standardní výbavy běžných spalovacích motorů. Předpokládám ovšem, že v blízké budoucnosti budou mild-hybridy převažovat.

U pohonu mild-hybrid jsou běžné spalovací motory vybaveny integrovaným startér-alternátorem (ISG), který umožňuje výraznou úsporu paliva. Jaké ještě mají výhody?

ISG poskytuje velmi atraktivní dynamiku při rozjezdu a zrychlení, to všechno při celkové úspoře paliva a nižším emisním zatížení. Dá se zároveň říci, že je to do jisté míry bezpečnostní prvek při předjíždění nebo v situacích, kdy zákazník potřebuje maximální výkon vozu. Pro řidiče to dále znamená, že nemusejí razantně přizpůsobit styl jízdy, nemusejí nabíjet a starat se o další záležitosti spojené s hybridními systémy.

Máte vlastní infrastrukturu dobíjecích stanic Mercedes me Charge, která se neustále rozrůstá. Kolik dobíjecích bodů teď v České republice najdeme?

Hlavním rysem dobíjecích stanic v programu Mercedes me Charge je to, že se nejedná o samostatnou infrastrukturu dobíjecích stanic „v majetku Mercedes-Benz“. Jedná se o sdílení stávajících veřejných dobíjecích stanic společností, jako je PRE, ČEZ, E-on, Ionity atd. To znamená, že se bavíme – jen na území ČR – o více než čtyřech tisících stanic, které může zákazník vozů Mercedes-Benz s naší kartou Mercedes me Charge využít.

Nabíjení přes váš systém „slibuje“, že společnost Mercedes-Benz zajistí prostřednictvím zeleného nabíjení následnou kompenzaci zeleným elektrickým proudem. Můžete přiblížit, jak to funguje?

Velmi zjednodušeně tak, že společnost Mercedes-Benz se zavazuje k tomu, že veškerý elektrický proud použitý při nabíjení v rámci programu Mercedes me Charge bude ve stejném množství společností Mercedes-Benz objednán pouze u těch distributorů a výrobců, kteří garantují tzv. zelenou elektřinu, tedy elektřinu vyrobenou výhradně z obnovitelných zdrojů. Mercedes-Benz tak aktivně přispívá ke snižování množství skleníkových plynů v atmosféře a zůstává uhlíkově neutrální.