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Pohled na lidi s pečivem v sáčku je ničil. Vyrobili alternativu k plastovým pytlíkům

Ivan Brezina

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Nejlepší nápady bývají zároveň nejjednodušší. Tady je PŘÍBĚH DVOU IDEALISTŮ, kteří ušetřili hromady jednorázových sáčků. | foto: SaaczechShutterstock

Strkáte v obchodě pečivo do mikrotenových sáčků? Analýza ukázala, že průměrná doba jejich životnosti je pouhých 6 minut. Řada z nás se totiž na pečivo hladově vrhne hned za kasou. Mikrotenový sáček pak vyhodí přímo v obchodě, nebo až později doma, často putuje jen do směsného odpadu. Dva nadšenci z Česka se snaží udělat neekologickému plýtvání přítrž, píše magazín Víkend DNES.

„Právě v obchodě vznikl v roce 2017 prvotní nápad,“ vzpomíná Jakub Sapák na chvíli osvícení. „S kolegou Lukášem Cafourkem jsme si na služební cestě ve Varšavě v obchodě všimli zákazníků, kteří si kupovali pečivo. Ten pohled nás ničil. Zkusme najít řešení, řekli jsme si.“

Zásoby sáčků jsme vyprodali za půl hodiny. Chodily nám objednávky na tisíce kusů.

Jakub Sapákjeden ze zakladatelů firmy Saaczech

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