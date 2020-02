Červené růže a fronty. Květináři se připravují na Valentýn

Většina z prodaných květů má za sebou dlouhou cestu. Hlavně v zimě musejí půvabné rostliny urazit dlouhé vzdálenosti z Ekvádoru, Keni, Rwandy nebo Etiopie. Před pulty českých květinářů ale většina z nich ještě navštíví květinovou velmoc, Nizozemsko.

Každé třetí letadlo, které přistane v Amsterdamu, přiváží květiny. Mnohá z nich jsou nákladní carga, která přepravují výhradně květiny, jiná transportují rostliny společně s pasažéry. Vedle pěstitelů, šlechtitelů a tulipánových koberců je totiž Nizozemsko domovem i největší květinové burzy na světě.

Ta se nachází v Aalsmeeru, jen kousek za amsterdamským letištěm. S rozlohou 518 tisíc metrů čtverečních je třetí nejrozlehlejší budovou na světě, každý den prodá okolo 16 milionů řezaných květin, v předvalentýnském období se pak prodej na burze zvedne o dalších až patnáct procent.



V obrovské budově je rušno sedm dní v týdnu a nákladními vozíky plnými pokojových i řezaných květin se to tam jen hemží. Vše má ale svůj řád a celá burza funguje jako perfektně logisticky vyřešený ekosystém.

Kromě mnoha velkých ploch, po kterých se květiny převážejí, zde jsou i místnosti, v nichž se testují nové odrůdy, sklady, ve kterých jsou v chladu uchované květiny a samozřejmě samotná aukční síň.

Historie burzy sahá až do třicátých let minulého století, v posledních letech se však výrazně pozměnila především kvůli technologiím a internetu. Zatímco před dvaceti lety se v aukční síni pohybovali nákupčí, kteří květiny přijíždějící po kolejích na vozíku hodnotili a nakupovali s doutníkem v ruce, dnes prodeje probíhají online a řada obchodníků už na burzu tak často nezavítá.

Profese nákupčího květin je mimořádně náročná a finančně zatěžuje i peněženku zaměstnavatele. Standardní výcvik nákupčího totiž trvá okolo tří let, během kterých si musí adept osvojit znalosti o velkém množství květinových odrůd a také se zorientovat v celém procesu dražby, který je velmi rychlý.

Aukce květin zde funguje na principu holandské dražby, kdy se původní cena v pravidelných časových intervalech snižuje o stanovené procento až do chvíle, než se zboží vyprodá. Nákupčí tak čekají na vhodný moment, ve kterém zboží co nejlevněji nakoupí, s časem se však zvyšuje riziko, že je předběhne někdo jiný.

Okolo 14. února se ceny několikanásobně zvednou, nejvíce vystřelí nahoru ceny oblíbených odrůd červených a rudých růží. Oblíbená odrůda rudé růže Red Naomi se během roku běžně prodává za cenu okolo jednoho eura za kus, v polovině února se však draží i za více než 2,5 eura.

Květináři mají napilno

Rostoucí prodeje i ceny na burze pramení z vyšší poptávky zákazníků v květinářstvích. „Nárůst objednávek ve valentýnském období je opravdu extrémní, na eshopu je až desetkrát větší než po zbytek roku, zákazníky táhnou především rudé růže. Vzhledem k tomu, že se snažíme o co nejrychlejší dodání čerstvých řezaných květin, omezujeme počet objednávek, protože by to pro nás jinak znamenalo velké prostorové i personální problémy. Letos uzavíráme počet objednávek na tři a půl tisíce,” říká Jiří Hemerle z květinového eshopu Florea.



„Valentýn nám každý rok dvojnásobně zvedá objednávky, posilujeme týmy na obchodech rozvozech i na výrobu v dílně. Nejvíce vždycky táhnou rudé a růžové růže,” potvrzuje Josef Dušátko z květinářství Kytky od Pepy.

Podle Anety Horové z BellesFleurs je každoročně zájem i o ekvádorské růže a tulipány, vedle červené a růžové mají zákazníci zájem i o bílé květy.

Valentýnem však obchodníkům jarní květinová sezona ještě nekončí. „Samotný Valentýn je velmi rušný, každoročně máme v tomto období mnohonásobně více objednávek a posilujeme personál na prodejně. Ovšem i následující dva měsíce máme díky MDŽ a Velikonocům velmi náročné,” říká Martin Just z pražských Květin Maják.

Kvůli nárůstu minimální ceny na burze však valentýnskou kytici s největší pravděpodobností koupíte dráž. „Bohužel tím, že květinová burza na tento svátek reaguje, nejsme schopni se vyšším cenám vyhnout,“ vysvětluje Horová. V BellesFleurs tak například čtyřiceticentimetrová růže v období svátku zamilovaných vyjde na třicet korun, delší osmdesáticentimetrová pak na 125.

Růže na dva týdny

Při správné péči se pak z růží lze těšit klidně i dva týdny. „Úplným základem je koupit si kvalitní a čerstvou růži. Ideální je pořídit květinu v obchodě, kde jsou chlazené a vystavené ve skleněných vázách a můžete tak vidět celý její stonek a rozpoznat, jestli není zčernalý,” vysvětluje majitel Florey.



Čerstvá růže vydrží ve váze i 14 dní. Naučte se, jak ji poznat:

VIDEO: Čerstvá růže vydrží ve váze i 14 dní. Naučte se, jak ji poznat Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Neobejde se to však ani bez domácí péče. „Po přinesení domů by se měl obnovit na konci stonku šikmý řez. Připravte si vhodnou vázu, ideální je taková co má hladké a čisté stěny. Potřeba je i dostatek čisté vody. Ta by měla dosahovat minimálně do poloviny délky stonku. Nezapomínejte ani na výživu a dezinfekci proti tvorbě bakterií, měli byste je dostat v každém květinářství,” radí Hemerle.



Životnost růže závisí na jejím umístění. „Určitě nedávejte květinu poblíž zdrojů tepla jako jsou radiátory nebo okno, kterým celý den praží slunce. Pozor i na blízkost ovoce, to totiž při procesu zrání uvolňuje etylen, který zrychluje stárnutí květin,” dodává. „Květiny by vám měly především dělat radost. S trochou lásky a péče pak můžete docílit toho, aby váš domov zdobily co nejdéle,” uzavírá Jiří Hemerle.