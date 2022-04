Za energie o půlku víc. Firmy očekávají dramatický růst nákladů

Ani jedna firma v průzkumu neuvedla, že by letos předpokládala snížení ceny energií a pohonných hmot. Naopak více než třetina očekává růst o 50 až 100 procent. Sedmnáct procent podniků dokonce předpokládá nárůst energetických nákladů o více než 100 procent.

Zdroj dat: Hospodářská komora ČR, šetření „Aktualizovaný barometr“, březen 2022

Co se týče ostatních vstupů, tedy cen materiálů, meziproduktů a služeb zásadních pro podnikání, polovina podnikatelů očekává růst mezi deseti až 20 procenty. Zhruba 30 procent respondentů počítá s tím, že jim ceny vzrostou o více než pětinu.

Vzhledem k dramatickému růstu nákladů je patrné, že firmy budou muset zdražovat. Podle průzkumu HK to plánuje 84 procent z nich. Prezident komory Vladimír Dlouhý nicméně upozorňuje, že podnikatelé rovněž počítají s tím, že část zvýšených nákladů vstřebají.

„Přestože se v podstatě všem podnikům zvýší ceny vstupů, a to velmi výrazně, nemalá část respondentů přistoupí i ke snížení svých marží, týkat se to bude především menších firem. Růst cen vstupů se tak v plné míře nepromítne do spotřebitelské inflace, tento přístup podnikatelů bude dopady tohoto růstu na spotřebitele tlumit,“ míní Dlouhý.

Zdroj dat: Hospodářská komora ČR, šetření „Aktualizovaný barometr“, březen 2022

Podle Hospodářské komory se situace kolem rychle rostoucích cen stává neudržitelnou, a to jak pro domácnosti, tak pro podniky. Významným faktorem je v tomto ohledu válka na Ukrajině.

Otazník visí nad zemním plynem a ropou, za které Rusko požaduje placení rublem. Evropská unie a s ní i Česká republika to odmítá. Není jisté, co se při další platbě za zmíněné energie na přelomu dubna a května stane. Ruská agrese rovněž způsobuje nedostatek materiálů, součástek i pracovní síly. Například stavebnictví přichází o kvalifikované ukrajinské pracovníky, kteří často odcházejí bránit svou zemi.

Možná opatření

Vláda by podle komory měla přijmout opatření, která dopady dramatického růstu cen energií rozmělní. Organizace navrhuje, aby český stát majetkově vstoupil do vznikajících terminálů na zkapalněný plyn LNG nebo aby vytvořil mechanismy k zajištění strategických zásob zemního plynu. Ve hře je rovněž prodloužení životnosti uhelných elektráren.

Komora dále žádá nastavení výjimek pro používání burzovních cen při prodeji energií. To by znamenalo, že by čeští výrobci a obchodníci s elektřinou a plynem nemuseli respektovat burzovní ceny, a to po omezenou dobu, zejména v podmínkách vysoké inflace. Prezident komory Vladimír Dlouhý navíc podporuje myšlenku vzniku státního obchodníka s elektřinou.

Na celoevropské úrovni je podle Dlouhého potřeba přehodnotit některé cíle klimatické politiky. V Bruselu podle něj zaznívají některé „rozumné hlasy“, které říkají, že je potřeba některé cíle posunout a umožnit dlouhodobější užívání uhelných elektráren.

„Měli bychom používat rozum v klimatické politice, obzvlášť v naší situaci,“ uvedl Dlouhý a dodal, že se v rámci boje proti klimatickým změnám někdy objevují i absurdity. Například když v lednu tohoto roku připlula do Česka loď s černým uhlím až z Austrálie.

Firmy pociťují růst nákladů už nyní. Data Českého statistického úřadu ukazují, že meziroční růst cen výrobců v březnu zrychlil. V zemědělství se ceny zvýšily o 27,2 procenta, v průmyslu o 24,7 procenta a ve stavebnictví o 10,4 procenta. V průmyslu se nejvíce zvýšily ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů.

„Ceny elektřiny, plynu a páry vzrostly o 48,9 procenta, z toho elektřiny, přenosu, rozvodu a obchodu s elektřinou o 62,3 procenta. Ceny obecných kovů a kovodělných výrobků byly vyšší o 27,8 procenta a chemických látek a výrobků o 42,9 procenta,“ uvádí ČSÚ. Cena stavebního materiálu v meziročním srovnání vzrostla o 22,8 procenta, stavební práce zdražily o 10,4 procenta.