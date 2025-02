Gazprom je největší oběť války na Ukrajině. Zoufale se snaží získat zákazníky

Ruská ekonomika se v době sankcí ze strany západních zemí potýká s mnoha negativními hospodářskými důsledky. Mezi největší oběti se nyní řadí i společnost Gazprom, která nyní jen stěží věří v příznivější zítřky. Přišla totiž o důležité evropské trhy, které pro ni byly klíčové, píše portál The Washington Post.

Gazprom byl v roce 2023 ve ztrátě 7 miliard amerických dolarů, právě hlavně kvůli ztrátě evropských odběratelů. Od té doby se manažeři a spolupracovníci ruského společnosti snaží získat nové zákazníky. To se ale příliš nedaří, a i proto se Gazprom nyní zaměřuje hlavně na prodej plynu na domácím trhu.

„Od devadesátých let minulého století byl Gazprom v podstatě hlavním zdrojem příjmů pro ruskou vládu. Dlouho byla společnost vnímána jako ruská strategická zbraň a páteř tamní ekonomiky,“ domnívá se ekonom Konstantin Sonin, který působí na chicagské univerzitě. Dodává, že Rusko několikrát Gazprom využilo jako svou geopolitickou zbraň.

Geopolitická zbraň

Firma dlouho těžila z toho, že Rusku naleží asi 20 procent světových zásob plynu. Gazprom byl zároveň prvním ruským státním podnikem po rozpadu Sovětského svazu. Ruští politici firmu rádi využívali k vyvíjení tlaku na své sousedy, a to včetně Ukrajiny a Moldavska.

„Po vstupu Ruska na Ukrajinu bylo úlohou Gazpromu mimo jiné i udržovat vysoké ceny plynu na trzích. Moskva chtěla, aby Evropané byli v době invaze zranitelní. Tím se Rusové snažili snížit pravděpodobnost, že by se Evropa rozhodla v době invaze Ukrajině zasáhnout,“ uvádí ekonom Alan Riley.

Reakce Evropy na válku ale na sebe nenechala dlouho čekat. Krátce po zahájení invaze se dodávky ruského plynu zastavily do Polska, Finska, Lotyšska i Bulharska. Došlo i k omezení dodávek plynu do Německa a Nizozemska. I proto se podíl Gazpromu propadl v roce 2023 až na 8 procent a Evropě se podařilo najít alespoň zčásti nové dodavatele. „Utlumení dodávek ruského plynu do Evropy bylo něco jako usmrcení slepice, která snáší zlaté vejce,“ říká s nadsázkou německý ekonom Janis Kluge.

Gazprom z války těžil, pak přišlo vystřízlivění

Gazprom těžil z války na Ukrajině jen několik měsíců po vpádu ruské armády, kdy se ceny fosilních zdrojů na trzích vyšplhaly na rekordní maxima. Následně ale narazil na tvrdou realitu důsledků ruské imperialistické politiky. Od té doby bojuje s finančními problémy.

Analytici říkají, že do budoucna Gazprom příliš možností nemá. První je výrazné zvýšení příjmů z ruského trhu, dále snížení provozních nákladů anebo snaha o nalezení náhrady za chybějící evropské odběratele. Případně se firma může zaměřit na jiné komodity, jako je třeba zkapalněný zemní plyn. Poslední možností je věřit, že se odběr ruského plynu v Evropě v budoucnu opět zvýší.

Prezident Putin během loňského září dokonce nařídil představitelům Gazpromu, aby vypracovali desetiletý plán na udržitelný rozvoj firmy, který bude souviset mimo jiné s přesměrováním dodávek plynu na jiné než evropské trhy. Nyní se zdá, že by Evropu mohla z části nahradit Čína. Podle expertů ale o plnohodnotnou náhradu za Evropu určitě nepůjde.

Navíc se zdá, že Čína se příliš nemá k novému projektu plynovodu přes Mongolsko. Nepanuje totiž jistota, že by Čína ruský plyn v dlouhodobém horizontu opravdu natolik využívala. „Čína ruského plynu příliš nepotřebuje,“ uzavírá ekonom Kluge podle amerického portálu.