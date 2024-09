Gazprom odkládá těžební projekty v Arktidě. Počítá ztráty a nemá nové kupce

Gazprom posunul plánovaný průzkumný vrt v Karském moři, konkrétně v Leningradskoje, z let 2029 až 2031 na roky 2033 až 2035. Podobný osud potkal i plánované vrty v Obručevskoje a v Něvskij, které ruský gigant zatím odložil o 4 roky. Vrt v arktické oblasti Morskoj ruská firma z původních plánů dokonce vyřadila úplně, píše portál The Moscow Times.

Další nové průzkumné vrty ruský podnik odsunul i v Barentsově moři. Jsou to tři projekty, které by podle aktuálních plánů měly začít až o 4 roky později, a to konkrétně v roce 2035.

Podle Mezinárodní agentury pro energii IEA je Arktida pro Rusko z pohledu fosilních paliv velmi důležitá. Na celkové produkci zemního plynu se podílí asi z 80 procent a na těžbě ropy pak asi z 20 procent.

Čína se do nové spolupráce s Ruskem nehrne

Nynější rozhodnutí Gazpromu odložit arktické projekty souvisí i se zastaveným jednáním s Čínou o plynovodu Power of Siberia 2. O tomto projektu se hovoří již asi 10 let a Rusko by díky němu zvýšilo dodávky plynu do Číny na 100 miliard metrů krychlových za rok. Navzdory velmi opakovaným a častým návštěvám ruského prezidenta Putina v Pekingu však nový plynovod zatím nezískal potřebný souhlas čínské protistrany a jeho osud je momentálně nejistý.

Čína prozatím navrhla možný nákup plynu za ceny, které Rusko nedokázalo akceptovat. Podle informací deníku Financial Times je to 60 amerických dolarů (asi 1 380 korun) za kubík ruského zemního plynu. I analytici říkají, že tento čínský požadavek je pro ruskou stranu finančně neúnosný.

Rusko však nové dohody o dodávkách zemního plynu potřebuje. I kvůli válce na Ukrajině totiž přišel o důležité obchodní partnery z Evropy. Aktuálně vývoz ruského plynu do světa klesl na 69 miliard metrů krychlových za rok, což je nejnižší úroveň od roku 1985. Dodávky do Evropy, a tedy kdysi největšího trhu Gazpromu, dosáhly dokonce na nejnižší úroveň od konce 70. let minulého století.