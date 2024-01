Chaos v Rudém moři ukousne ze zisků. Horší výsledky čekají Teslu i Volvo

Některé podniky v Evropě začínají kvůli problémům s dodávkami omezovat výrobu. Řadí se k nim v prvé řadě americká automobilka Tesla, která na čtrnáct dnů zastavila výrobu ve své továrně v Německu. Problémy řeší i švédská společnost Volvocar, která již oznámila třídenní odstávku ve své belgické továrně. Na možná rizika upozornily i britské firmy Tesco nebo Marks & Spencer. Informovala o tom agentura Bloomberg.

Firmy naráží na dopravní komplikace, které způsobily opakované útoky jemenských Húsiů. Tato skupina ohrožuje plavidla na jedné z nejdůležitějších obchodních tras světa, která za normální situace odbaví asi osminu světového námořního obchodu. Kontejnerovým firmám zdražuje pojištění a rostou účty za pohonné hmoty.

Aktuální problémy s dodávkami začínají děsit i centrální bankéře po celém světě. Řada z nich řeší, jak se logistické komplikace mohou promítnout do inflace. V současné době totiž centrální banky uvažují, že by v horizontu měsíců výrazněji snížily úrokové sazby. Případná uvolněnější měnová politika by však mohla – ve spojení s komplikacemi na nabídkové straně – výrazněji přiživit inflační podhoubí.

O zisky přijdou hlavně automobilky

Propočty agentury Bloomberg ukazují, že výrobci aut za posledních několik týdnů výrazněji přepočítali své odhady zisků. Oproti původním plánům by měly být asi o pět procent nižší. Jinak jsou ale na tom kontejneroví přepravci, kteří se mohou těšit z toho, že na některých trasách stoupla cena přepravy jen za několik málo dnů až o 300 procent. Ze současné situace by navíc mohli těžit i pojistitelé.

Někteří analytici říkají, že absolutní vítěz současné krize v Rudém moři je však ještě jiný. „Jde o leteckou nákladní dopravu,“ říká pro agenturu Bloomberg expert David Vernon ze společnosti Sanford Bernstein. Ten předpovídá, že právě leteckým dopravcům stoupnou zisky oproti původním plánům nejvýrazněji.

V problémech i maloobchod

Kromě automobilek se výraznějších problémů obává i maloobchod. Týká se to třeba společnosti Primark, která je na námořních dodávkách z Asie velmi závislá. Podobně závažné komplikace řeší i francouzský maloobchodní prodejce nábytku Maisons du Monde, který z Asie odebírá asi 75 procent svého zboží, z toho 90 procent přepravuje právě po moři.

Tyto firmy tedy musí počítat se zpožděním dodávek i se zvýšením nákladů na přepravu. Analytici ale říkají, že řada podniků může mít kvůli horší ekonomické situaci problém s přenesením zvýšených nákladů na spotřebitele. „Některé firmy možná budou muset tyto náklady absorbovat. To by samozřejmě negativně dopadlo na jejich ziskové marže,“ říká pro Bloomberg Frédérique Carrier ze společnosti RBC Wealth Management.

V automobilovém sektoru se s výraznějšími komplikacemi potýká zatím jen Tesla a Volvo. Většina odborníků každopádně říká, že problémy z doby pandemie nemoci covid-19 v takové míře zatím nehrozí. Negativní dopady na ziskovost jsou ale v podstatě samozřejmostí.

„Vyšší náklady na finanční výsledky firem dopadnou negativně. I přesto jsou ale nynější ceny přepravy stále asi o 57 procent nižší, než byly během koronavirové pandemie,“ říká analytik John Murphy.