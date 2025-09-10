RSBC není schopná splácet všechny závazky, zahajuje restrukturalizaci

  15:35
Investiční skupina RSBC se dostala do potíží s hotovostí a není schopná splácet všechny své splatné závazky. Vyplývá to z dopisu zakladatele a majitele skupiny Roberta Schönfelda klientům a investorům. V tiskové zprávě RSBC uvedla, že kvůli svému ozdravení zahajuje restrukturalizaci vybraných divizí, jejímž cílem je stabilizace strategických částí.

Zakladatel skupiny RSBC Robert Schönfeld na archivním snímku | foto:  Petr Topič, MAFRA

Skupina také jedná o vstupu nového investora. Aktiva fondů podle ní zůstávají nedotčena.

V posledních letech RSBC zúžila své portfolio. Takto revidovaná strategie, doplněná o řadu provozních opatření, by měla podle RSBC přinést plánovaný růst a vytvořit základ pro dlouhodobou stabilizaci. V ostatních segmentech se skupina snaží vyrovnat s některými historickými akvizicemi, zejména v případě zemědělských projektů na Ukrajině, v Bělorusku a Rusku, které i z geopolitických důvodů nemohly dosáhnout očekávaných výsledků, dodala RSBC.

„Majetek ve fondech založených RSBC, konkrétně RSBC SICAV, Podfond RSBC Defence a Schönfeld & Co Prémiové nemovitosti, není přijatými opatřeními nikterak ovlivněn, podkladová aktiva obou fondů jsou od majetku RSBC striktně oddělena,“ uvedla RSBC.

Česká zbrojní stopa pod Alpami. Steyr Arms cílí na zakázky pro armády

Investiční fondy jsou na skupině RSBC plně nezávislé, bez jakýchkoli pohledávek vůči skupině, a jejich správu zajišťují investiční společnosti pod dohledem České národní banky. Peněžitý majetek investorů je uložen u depozitářských bank a v souladu se zákonem a statuty fondů je přísně oddělen od majetku zakladatelů i správcovských společností.

Základem portfolia české investiční skupiny RSBC jsou rezidenční a komerční nemovitosti, úrodná půda, realitní fondy či průmyslové a zemědělské společnosti v ČR i v zahraničí. Skupina byla původně založena za účelem správy restituovaného majetku rodiny Schönfeldů.

Aktuálně jsou součástí skupiny RSBC desítky společností, její majetek činí zhruba osm miliard korun. Loni například koupila rakouského zbrojaře Steyr Arms.

Skupina RSBC se bude nadále soustředit na rozvoj projektů v obranném průmyslu a u nemovitostí, uvedla v tiskové zprávě.

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

RSBC není schopná splácet všechny závazky, zahajuje restrukturalizaci

