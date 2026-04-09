Rozšiřujeme úsměvy až do vesmíru. Náhodná reklama na Nutellu výrobci pomohla

Jan Dvořák
  12:14
Když v pondělí měsíční mise Artemis II překonala rekord Apolla 13 v vzdálenosti dosažené od Země, který činil 400 000 kilometrů, byl to malý krok pro člověka, ale obrovský skok pro marketingový tým Nutelly. Její mateřská firma Ferrero virálního momentu využila ve svůj prospěch. Moment výrobci zároveň pomohl ve snaze dobýt Ameriku.

Čtyři minuty předtím, než Artemis II vstoupila do historie vesmírného letu, se před kamerami kosmické lodi, které živě vysílaly misi NASA na Měsíc, pomalu vznášela sklenice s oblíbenou lískooříškovou pomazánkou.

Nutella na palubě vesmírné mise se stala ústředním tématem diskuse a získala takovou publicitu, jaké mnoho kampaní nedokáže dosáhnout.
Pumpa s Nutellou v olympijské vesnici, jak ji zachytila na americká snowboardistka Hahna Normanová.
Sladké palačinky? Ve Francii velmi často s Nutellou a banánem.
Nutella se po šedesáti letech dočká nové arašídové příchutě (12. května 2025)
Okamžik samozřejmě nemohl uniknout pozornosti milionů lidí, kteří záznam sledovali. Někteří uživatelé sociálních sítí označili moment za největší bezplatnou reklamu v historii. Jiní mu dali nálepku nejnápaditějšího product placementu, jaký za poslední roky viděli, píše web časopisu People.

Ferrero chce ovládnout USA. Italského rodinného giganta netrápí akcionáři

„Nutella právě získala snad nejodvážnější bezplatnou reklamu v celé lidské historii. Stačila k tomu jen nulová gravitace a velmi dobrý moment pro značku,“ zhodnotil virální moment Mario Nawfal, libanonsko-australský podnikatel a vlivná osobnost v obchodním světě.

„Vychutnáváme si sladké dobroty, zatímco naše posádka mise Artemis pořizuje úžasné snímky Měsíce!“ reagovalo na virální moment Kennedyho vesmírné středisko NASA na platformě X.

Tisková mluvčí NASA Bethany Stevensová ovšem následně upřesnila, že nešlo o produktovou reklamu. Dodala, že výběr jídla astronautů není nijak vázán na partnerství se značkami.

I tak se však díky tomuto videu stala lískooříšková pomazánka ústředním tématem diskuse a získala takovou publicitu, jaké mnoho kampaní nedokáže dosáhnout.

Dál než jakákoli jiná pomazánka

Ačkoli je Nutella známá tím, že se obyčejně maže na vafle nebo palačinky, do vesmíru se dosud nikdy nedostala. Pouhou shodou okolností vznikla v témže roce 1964, kdy USA uskutečnily svou první úspěšnou měsíční misi s sondou Ranger 7.

Ferrero koupí za 3,1 miliardy dolarů amerického výrobce cereálií WK Kellogg

Pro značku Ferrero, kam lískooříšková pomazánka spadá, byl neplánovaný marketingový moment odrazovým můstkem pro následné aktivity. „Je nám ctí, že jsme se dostali dál než jakákoli jiná pomazánka v historii,“ napsala Nutella svým 1,6 milionu sledujících na Instagramu, X a TikToku. Také upravila své profilové popisy na všech sociálních sítích sloganem: „Rozšiřujeme úsměvy až do vesmíru.“

Michael Lindsey, prezident a obchodní ředitel mateřské společnosti Nutelly, Ferrero North America, si moment také nemohl vynachválit. Sdělil portálu Fox News Digital, že společnost je v sedmém nebi z toho, že si nejlepší vesmírní průzkumníci na světě vybrali nejlepší pomazánku na světě.

Arašídová Nutella a hranaté Ferrero. Firma amerikanizuje oblíbené produkty

Značka také v úterý vyzvala fanoušky, aby napsali, co by si sami vzali s sebou do vesmíru, a mohli tak vyhrát jedinečný dárek – sklenici Nutelly s vlastním jménem.

Nehledě na Nutellu jídelníček posádky mise Artemis II vyvolává na internetu stále bouřlivé reakce. S 189 položkami na jídelním lístku, včetně 58 tortill, kávy a dezertů jako dorty a sušenky, se jejich kulinářské dobrodružství pravděpodobně stalo ještě zajímavějším právě díky příloze v podobě oblíbené pomazánky.

Nutella na cestě do USA

Virální moment přišel pro značku v ten nejvhodnější moment. Není to ani měsíc, kdy Italská skupina Ferrero oznámila, že se chystá dobýt americký trh. Pomoci jí k tomu má nejen nedávná akvizice výrobce cereálií WK Kellogg, ale také třeba reklama na SuperBowlu.

Kolik stojí dvanáct tun ukradených čokolád KitKat. Marketingově k nezaplacení

Ferrero plánuje proniknout do amerických domácností hlavně s cereáliemi. Díky akvizici společnosti WK Kellogg za 3,1 miliardy amerických dolarů totiž italská firma získala značky jako Rice Krispies, Corn Flakes nebo Raisin Bran, napsala agentura Bloomberg.

„Akvizice společnosti Kellogg’s nám otevřela dveře na americký trh. Cereálie ve Spojených státech najdete v 90 procentech domácností. Pro potravinářskou firmu jako jsme my, je nesmírně důležité, aby na ně nezapomínala,“ uvedl pro Bloomberg Daniel Martinez Carretero, který je finančním ředitel společnosti Ferrero.

Ferrero koupí za 3,1 miliardy dolarů amerického výrobce cereálií WK Kellogg

Italské firmě se daří. V posledních deseti letech se jí povedlo zdvojnásobit tržby a podnik je v segmentu sladkostí momentálně třetím největším na světě. Vstup na americký trh však je cestou k tomu, aby byl úspěch v dalších letech ještě výraznější.

Na jaře plánuje Ferrero na americký trh uvést i novou Nutellu s příchutí arašídů. Tento produkt italská skupina připravila přímo na míru americkým spotřebitelům. Američané totiž arašídy milují a Ferrero věří, že se tento výrobek stane v dalších letech běžnou součástí tamních domácností, uzavřel Bloomberg.

Otevírací doba obchodů na Velikonoce 2026: jak je otevřeno na Velký pátek?

ilustrační snímek

Na 3. dubna připadá velikonoční Velký pátek. Jaká bude ve státní svátek otevírací doba obchodů?

Otevírací doba během Velikonoc 2026. Který den se v Česku zavřou obchody?

Ilustrační snímek

Kdy budou mít obchody letos o Velikonocích otevřeno a kde si nenakoupíte? Záleží na velikosti obchodu. Dobrá zpráva je, že o velikonočních svátcích se obchody zavřou jen jeden den, nikoliv v oba...

Gigant Oracle propustil desítky tisíc lidí. Zprávu se dozvěděli z mailu

Sídlo americké společnosti Oracle v americkém Texasu. (17. března 2022)

Jedna z největších technologických a IT firem Oracle Corporation jednorázově propustila přes deset tisíc zaměstnanců. Podle odhadů jde dokonce o 20 až 30 tisíc lidí, kteří přišli o práci...

Benzin za 43,15, nafta pod padesát. Ministerstvo poprvé uvedlo stropové ceny

Ceny pohonných hmot na čerpací stanici MOL v Praze. (7.dubna 2026)

Ministerstvo financí poprvé zveřejnilo maximální ceny pohonných hmot na následující den, tedy na středu. Je to součást balíčku opatření, o kterých minulý týden rozhodla vláda kvůli vysokým cenám...

Češi splachují, co nemají. Jak se hledají hříšníci? Detektivní práce ve stokách, líčí vodárny

Premium
Kanalizační stoka

Navzdory snaze o osvětu Češi stále odhazují či vypouštějí do kanalizace věci, které tam nepatří. Kromě například vlhčených ubrousků či tuků a olejů po vaření se zástupci vodárenských a kanalizačních...

Rozšiřujeme úsměvy až do vesmíru. Náhodná reklama na Nutellu výrobci pomohla

Nutella na palubě vesmírné mise se stala ústředním tématem diskuse a získala...

Když v pondělí měsíční mise Artemis II překonala rekord Apolla 13 v vzdálenosti dosažené od Země, který činil 400 000 kilometrů, byl to malý krok pro člověka, ale obrovský skok pro marketingový tým...

9. dubna 2026  12:14

Jančurův RegioJet po necelém roce opustí Polsko. Stěžuje si na šikanu a kampaň

První vlak z nádraží vyprovodil zakladatel společnosti RegioJet Radek Jančura....

Český dopravce RegioJet ukončí 3. května svoje působení na polské železnici na vnitrostátních spojích. V tiskové zprávě to firma zdůvodňuje tím, že na trhu podle ní nepanuje férové soutěžní...

9. dubna 2026  10:40

Situace v Hormuzu zůstává nevyřešená a nepředvídatelná. Co říká mezinárodní právo

Tanker Shenlong přepravil ropu ze Saúdské Arábie do Indie přes Hormuzský...

Írán chce v rámci svých návrhů na ukončení války s Izraelem a Spojenými státy zavést poplatky za plavbu lodí Hormuzským průlivem poté, co týdny blokoval většinu dopravy přes tuto klíčovou...

9. dubna 2026  9:36

Výrobce dronů Primoco postaví u Písku nový závod, dominanta bude mít tvar křídel

Součástí nového sídla na okraji Písku bude administrativní budova, výrobní hala...

Český výrobce bezpilotních letadel Primoco UAV získal stavební povolení pro nový výrobní závod u Písku. Investuje do něj 750 milionů korun. Závod umožní firmě zvýšit produkci až na 300 bezpilotních...

9. dubna 2026  9:29

Průměrná sazba hypoték kvůli konfliktu na Blízkém východě stoupla

ilustrační snímek

Průměrná sazba hypoték počátkem dubna v reakci na dopady konfliktu na Blízkém východě výrazně meziměsíčně stoupla o 0,29 bodu na 5,18 procenta. Je tak nejvýše od prosince 2024. Vyplývá to z údajů...

9. dubna 2026,  aktualizováno 

Kde je logika, kde je rozum? Potravináři tepou euronařízení o obalech

Premium
ilustrační snímek

Od srpna začne účinkovat evropské nařízení ohledně obalového materiálu, tzv. PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation). Ačkoliv přináší řadu dobrých myšlenek, například na zmenšování volného...

9. dubna 2026

Růst cen ropy už prodražil plasty, izolace i asfalt. První stavby mají problémy

Vznikající most je jedinou spojnicí na hlavním tahu I/55 z Břeclavi do Rakouska...

Nejen asfalt. Drahá ropa prodražuje třeba i ocelové armatury do betonu nebo výrobky z plastu. Vyšší ceny materiálů začínají prodražovat výstavbu a napínat vysoutěžené ceny, za které staví dálnice a...

9. dubna 2026

Nedostatek leteckého paliva potrvá i měsíce po válce, varuje asociace dopravců

Šéf Mezinárodního sdružení pro leteckou dopravu (IATA) Willie Walsh během...

Mezinárodní asociace leteckých dopravců IATA varuje, že s nedostatkem leteckého paliva budou aerolinky po celém světě bojovat ještě několik měsíců po skončení války na Blízkém východě. Důvodem jsou...

8. dubna 2026

Vytápění dřevem jako alternativa k dražšímu plynu. Jarní slevy však nečekejte

Brikety hoří jasným plamenem a voní jako dřevo.

Zatímco vývoj cen plynu na burze v Evropě v posledních týdnech významně ovlivňovala válka na Blízkém východě, české dřevo, pelety a brikety podobné turbulence nezažívaly. Odborníci však upozorňují,...

8. dubna 2026

Válku na Blízkém východě pociťuje většina českých firem, zjistil průzkum

Oheň a dým v průmyslové zóně Fudžajra ve Spojených arabských emirátech po...

Důsledky konfliktu v Perském zálivu pociťuje 86 procent českých firem. Čelí zejména dražším energiím, surovinám i dopravě a rostoucí nejistotě, která se promítá i do odkládání investic. Za...

8. dubna 2026  15:50

Naše opatření zafungovala, říká Schillerová k palivům. Vláda tlačí na velké hráče

Ceny pohonných hmot na čerpací stanici ORLEN v Praze. (8.dubna 2026)

Během středečního rána se uklidnila situace kolem Hormuzského průlivu, což okamžitě zmírnilo napětí na trzích, ceny ropy na světových burzách začaly klesat. Do vývoje se současně promítají i kroky...

8. dubna 2026  14:26

Na cestu Hormuzem čeká 800 lodí. Návrat k normálu bude pomalý, varují experti

Tanker proplouvající Hormuzským průlivem.

Rejdaři i obchodníci s velkým napětím sledují, jak se v nejbližších hodinách a dnech vyvine situace v Hormuzském průlivu. Na odblokování této přepravní tepny čeká více než osm stovek plavidel, která...

8. dubna 2026  13:26

