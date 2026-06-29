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Vítězství pro Bayer. Verdikt Nejvyššího soudu USA může zastavit tisíce žalob

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  18:00
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Depositphotos

Německý chemický a farmaceutický koncern Bayer dosáhl významného vítězství v dlouholetých soudních sporech kolem herbicidu Roundup. Nejvyšší soud USA rozhodl, že společnost nemůže nést odpovědnost za chybějící varování před rizikem rakoviny, pokud jeho uvedení nepožadují federální úřady.

Verdikt výrazně posiluje pozici Bayeru v dlouholetých soudních sporech, které firmu od převzetí společnosti Monsanto v roce 2018 stály desítky miliard dolarů. Nejvyšší soud Spojených států rozhodl poměrem sedmi hlasů ku dvěma, píše web The Wall Street Journal.

Soudci dali za pravdu argumentaci výrobce, podle nějž pravidla pro označování pesticidů stanovuje federální legislativa a jednotlivé státy nemohou výrobcům ukládat odlišné požadavky. Pokud americká Agentura pro ochranu životního prostředí nepovažuje varování před rizikem rakoviny za nutné, nemůže být společnost podle soudu za jeho absenci žalována.

Dvojice s rakovinou vysoudila 46 miliard na výrobci herbicidu Roundup

Bayer svou obhajobu dlouhodobě opírá právě o stanovisko americké Agentury pro ochranu životního prostředí. Ta opakovaně dospěla k závěru, že glyfosát, hlavní účinná látka přípravku Roundup, pravděpodobně není pro člověka karcinogenní, a proto nevyžaduje zvláštní varování na obalu.

Koncern očekává zamítnutí dalších žalob

Bayer označil rozhodnutí za významný krok k ukončení téměř deset let trvajících sporů kolem herbicidu Roundup. Podle společnosti verdikt přináší větší právní jistotu zemědělcům i firmám vyvíjejícím přípravky na ochranu rostlin. Koncern zároveň očekává, že soudní rozhodnutí povede k zamítnutí dalších žalob založených na stejném právním základu.

Bayer chce finančně urovnat spory kolem Roundupu. Akcie giganta klesají

Přesto Bayer neustupuje od plánu na rozsáhlé mimosoudní vyrovnání. Na odškodnění části žalobců chce vyčlenit 7,5 miliardy dolarů (asi 160 miliard korun) a ukončit většinu zbývajících sporů. Zároveň varuje, že pokud se vleklé soudní kauzy nepodaří definitivně vyřešit, mohl by výrobu glyfosátu zcela ukončit. Bayer přitom dnes zajišťuje přibližně polovinu světové produkce této účinné látky.

Nejvyšší soud USA zároveň zrušil verdikt poroty ve státě Missouri, která Johnu Durnellovi přiznala odškodné ve výši 1,25 milionu dolarů (zhruba 26,3 milionu korun). Muž tvrdil, že po dlouhodobém používání herbicidu Roundup s obsahem glyfosátu onemocněl Non-Hodgkinovým lymfomem.

S rozhodnutím nesouhlasila soudkyně Ketanji Brown Jacksonová. Podle ní verdikt připravil Durnella o možnost domoci se odškodnění a schválení etikety ze strany americké Agentury pro ochranu životního prostředí automaticky nevylučuje, aby státy požadovaly další varování.

Akcie koncernu prudce posílily

Zástupci žalobců označili verdikt za tvrdou ránu pro lidi, kteří dávají své onemocnění do souvislosti s používáním Roundupu. Podle advokáta Christophera Seegera jim rozhodnutí výrazně omezuje možnost domáhat se odškodnění u státních soudů. Dodal však, že připravované mimosoudní vyrovnání by mohlo mnoha klientům přinést finanční kompenzaci.

Rozhodnutí naopak okamžitě ocenili investoři. Akcie Bayeru vzrostly téměř o 18 procent. Ve sporu se navíc na stranu společnosti postavila i administrativa prezidenta Donalda Trumpa.

Výrobce roundupu chce 10 miliardami urovnat soudní spory

Optimismus na trhu je přitom patrný už delší dobu. Za posledních dvanáct měsíců akcie Bayeru posílily přibližně o polovinu díky očekávání, že se firmě podaří vleklé soudní spory kolem Roundupu dostat pod kontrolu, uzavírá The Wall Street Journal.

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