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Rolex zvyšuje cenu svých zlatých hodinek. Letos už podruhé

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  13:56
Švýcarská firma Rolex tento měsíc zvýšila globální cenu svých zlatých hodinek v průměru o pět procent. Podnik reaguje na silnou poptávku po svém prémiovém zboží, přestože širšímu trhu s luxusem se v poslední době moc nedaří. Rolex ceny na svých hlavních trzích zvýšil i v lednu, druhé zvýšení v jednom roce nebývá obvyklé.
Švýcarská firma Rolex zvýšila v červnu globální cenu svých zlatých hodinek v...

Švýcarská firma Rolex zvýšila v červnu globální cenu svých zlatých hodinek v průměru o pět procent. | foto: Profimedia.cz

Rolex reaguje zvyšováním cen na silnou poptávku po svém prémiovém zboží,...
Druhé zdražení hodinek Rolex v tomto roce trh překvapilo. V lednu zvýšil Rolex...
Štěpán Kozub si pořídil tyhle luxusní rolexky.
Hodinky Rolex Oyster Perpetual zdobené 46 diamanty
10 fotografií

„Druhé zdražení hodinek Rolex v tomto roce trh překvapilo,“ uvedl Erik Boneta ze společnosti Boneta, který pracuje jako certifikovaný prodejce hodinek z druhé ruky ve Spojených státech.

Podle analytiků z oboru se daří prodávat hodinky jako vzácné investiční kousky velmi bohatým klientům. Naopak zákazníci ze střední třídy za luxus utrácet přestávají.

Švýcarská firma Rolex zvýšila v červnu globální cenu svých zlatých hodinek v průměru o pět procent.
Rolex reaguje zvyšováním cen na silnou poptávku po svém prémiovém zboží, přestože širšímu trhu s luxusem se v poslední době moc nedaří.
Druhé zdražení hodinek Rolex v tomto roce trh překvapilo. V lednu zvýšil Rolex průměrnou cenu svých hodinek o 6,2 procenta. Nezdražoval ale všude, pouze v Německu, Hongkongu, Japonsku, Británii a v USA.
Štěpán Kozub si pořídil tyhle luxusní rolexky.
10 fotografií

V lednu zvýšil Rolex průměrnou cenu svých hodinek o 6,2 procenta. Nezdražoval ale všude, pouze v Německu, Hongkongu, Japonsku, Británii a v USA. Ceny zlata se od roku 2024 téměř zdvojnásobily a nyní se pohybují nad 4 300 dolarů (89 400 korun) za troyskou unci.

Analytici společnosti Vontobel upozorňují, že vývoz hodinek ze Švýcarska v hodnotě přesahující 20 000 franků (523 000 korun) se oproti úrovni před pandemií více než zdvojnásobil. Tyto modely tvořily přes dvě třetiny celkové loňské hodnoty odvětví, která činila 24,4 miliardy franků. V roce 2019, tedy před pandemií, měly dražší modely podíl 22 procent z celku.

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Ceny zvyšují i jiní výrobci luxusních zlatých hodinek. Cartier je podle společnosti WatchCharts v květnu zvýšil o deset procent. Podle Simona Lazaruse z online platformy luxusních hodinek Chrono Hunter bude poptávka po hodinkách Rolex i nadále převažovat nad nabídkou.

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