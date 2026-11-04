Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Rohlík zvažuje vstup na pražskou burzu. Zájem investorů je velký, říká Čupr

Autor:
  16:27
Zakladatel Rohlíku Tomáš Čupr na tiskové konferenci ve Vídni 16. října 2025

Zakladatel Rohlíku Tomáš Čupr na tiskové konferenci ve Vídni 16. října 2025 | foto: ČTK

Vítězem EY Podnikatel roku 2021 se stal zakladatel společnosti Rohlík Tomáš...
EY Podnikatel roku 2021 byl vyhlášený devětatřicetiletý Tomáš Čupr, zakladatel...
Zakladatel společnosti Rohlík Tomáš Čupr s moderátorem Markem Ebenem.
EY Podnikatel roku 2021 byl vyhlášený Tomáš Čupr, zakladatel společnosti Rohlík.
7 fotografií
Český internetový supermarket Rohlík zvažuje vstup na burzu v Praze. Ta by se podle zakladatele a šéfa společnosti Tomáše Čupra mohla stát hlavním, případně jediným místem, kde firma nabídne své akcie veřejným investorům. Ve hře jsou i další evropské burzy. O primární veřejné nabídce akcií (IPO) však společnost zatím definitivně nerozhodla.

Rohlík si nyní vybírá poradce a zvažuje různé možnosti, kde by mohl s akciemi vstoupit na veřejný trh. Čupr to uvedl v rozhovoru pro agenturu Bloomberg. O možném vstupu na burzu se spekuluje už delší dobu. Mezi dříve zmiňovanými místy byly vedle Prahy také Frankfurt nad Mohanem, Amsterdam a Londýn. Nabídka akcií by se přitom mohla uskutečnit už příští rok.

Praha, o níž se původně uvažovalo i jako o místě pro duální listing, tedy souběžné obchodování akcií na dvou burzách, by nakonec mohla být jediným místem, kde Rohlík akcie nabídne. „Praha by nakonec mohla být jediným trhem,“ naznačil Čupr. Jako důvod uvedl zájem domácích drobných i institucionálních investorů, kteří mají k dispozici dostatek kapitálu. Konkrétní rozhodnutí o vstupu na burzu ale zatím neoznámil.

Konec pálení peněz. Rohlík oznámil zisk a finanční injekci od investiční banky

„Důležitá bude také cena případného úpisu. Čupr loni v září hovořil o hodnotě firmy přes dvě miliardy eur, tedy necelých 50 miliard korun. Pokud by se Rohlík při IPO oceňoval podobně a investorům nabídl například pětinu akcií, šlo by o nabídku v objemu téměř deseti miliard korun. To by představovalo jednu z nejvýznamnějších tuzemských akciových emisí posledních let,“ uvedl hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. Dodal, že skutečné ocenění ani rozsah úpisu zatím známé nejsou.

Rohlík založil Čupr v roce 2014. O sedm let později se stal prvním českým startupem, který získal označení jednorožec, jak se říká startupům, jejichž hodnota dosahuje alespoň jedné miliardy dolarů.

Firma se dostala do zisku

Rohlík v současnosti působí kromě Česka také v Německu, Rakousku, Maďarsku a Rumunsku. Jeho upravený zisk před úroky, zdaněním, odpisy a amortizací (EBITDA) se ve fiskálním roce končícím letos v dubnu dostal do kladných hodnot.

Čupr očekává, že pozitivní vývoj hospodaření bude pokračovat. Pomoci tomu má rostoucí automatizace provozu a také menší citlivost firmy na zvyšování nákladů na pracovní sílu a energie ve srovnání s tradičními maloobchodními řetězci.

Pokud se farmář ozve, může prodávat do tří týdnů. Rohlík hledá dodavatele

Společnost zároveň uvažuje o vstupu na polský trh, kde by rovněž působila jako internetový prodejce potravin. Vedle toho plánuje rozšířit své aktivity do oblasti robotiky.

Čupr se věnuje také rozvoji umělé inteligence. Je spoluzakladatelem startupu Duvo.ai, který vyvíjí AI agenty schopné automatizovat provozní úkoly napříč softwarovými systémy, jež firmy již používají.

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Nejčtenější

Z Teska bude Albert. Majitele změní přes 300 supermarketů v Česku i na Slovensku

ilustrační snímek

Společnost Ahold Delhaize, která v tuzemsku provozuje síť supermarketů Albert, převezme v Česku a na Slovensku prodejny Tesco. To v obou zemích provozuje síť více než 360 vlastních supermarketů,...

Koalice plánuje zdražení podzemní vody o 250 procent. Kraje se bojí o peníze

Ilustrační snímek

Místo dvou korun za odběr metru krychlového podzemní vody by se mělo podle plánů poslance Karla Turečka od nového roku platit korun sedm, jde tedy o zvýšení cen o 250 procent. Vodohospodářští experti...

Nedostatek motorů mění letectví. Vyplatí se sešrotovat i zachovalé stroje

Jedna z nejznámějších nízkonákladových aerolinek Spirit Airlines ukončila...

Airbusy americké letecké společnosti Spirit Airlines měly sloužit ještě desítky let. Některé z nich však dnes stojí odstavené v arizonské poušti a jejich další osud je nejistý. Jiné už skončily na...

McDonald’s v Německu vyřadil burger McRib. Spekuluje se i o ústupcích muslimům

Burger McRib v McDonald’s (30. října 2026)

Po 37 letech vyřadil McDonald’s v Německu ze své stálé nabídky vepřový burger McRib. Přestože si za tu dobu získal řadu věrných příznivců, jeho prodeje v posledních letech zaostávaly za očekáváními....

USA varovaly před teroristickým útokem v moskevském parku. FSB podniká opatření

Moskevský park Caricyno.

Velvyslanectví Spojených států v Moskvě v sobotu varovalo před možným útokem s velkým počtem obětí v parku Caricyno na jihu ruské metropole. Ruská tajná služba FSB podle státní agentury TASS uvedla,...

Rohlík zvažuje vstup na pražskou burzu. Zájem investorů je velký, říká Čupr

Zakladatel Rohlíku Tomáš Čupr na tiskové konferenci ve Vídni 16. října 2025

Český internetový supermarket Rohlík zvažuje vstup na burzu v Praze. Ta by se podle zakladatele a šéfa společnosti Tomáše Čupra mohla stát hlavním, případně jediným místem, kde firma nabídne své...

4. listopadu 2026  16:27

Povolební houpačka na trzích. Akcie míří po ztrátách zase vzhůru

Chodec v Tokiu míjí obrazovky s daty o poklesu japonské burzy 4. listopadu 2026

Výrazné vítězství demokratů v amerických volbách do Kongresu vyvolalo nervozitu na finančních trzích. Akcie nejprve oslabily, futures na index STOXX 600 klesly až o 1,4 procenta. Když se ukázalo, že...

4. listopadu 2026  9:29,  aktualizováno  15:59

Dál už bez pasažérů. Výletní loď, která prodělala na palivu, odplula z Kambodže

Z kajut za stovky tisíc dolarů se pasažéři museli v úterý vystěhovat. Ve středu...

Minulý týden pozastavila americká společnost Villa Vie Residences plavbu výletní lodi Villa Vie Odyssey, která měla trvat několik let. V přístavním městě Sihanoukville v Kambodže muselo přibližně 200...

4. listopadu 2026  15:34

Energetika si žádá nové zdroje i flexibilitu, ušetří miliardy, shodli se experti

Na setkání MND Energy Update vystoupili René Neděla, vrchní ředitel sekce...

Česká energetika bude v příštích letech potřebovat nejen nové elektrárny, ale také více flexibility. Jde o schopnosti ukládat elektřinu, když je jí přebytek a dodávat ji nebo omezit spotřebu, když...

4. listopadu 2026  12:41

Írán změnil taktiku v Hormuzu. Na tankery útočí drony i nenápadnými čluny

Lodě v Hormuzském průlivu, pohled z Musandamu v Ománu (3. listopadu 2026)

Írán se znovu snaží narušit lodní dopravu v Hormuzském průlivu. Na obchodní lodě nyní útočí pomocí dronů či malých člunů a útoků navzdory snahám Spojených států o zajištění bezpečnosti stále přibývá....

4. listopadu 2026  12:24

Německo stagnuje, byznys staví novou osu Praha–Varšava

Centrum Varšavy (29. října 2022)

Německo stagnuje, střední Evropa přebírá otěže. Zatímco západní trhy narážejí na své limity, hospodářské vztahy mezi Českem a Polskem jsou nejintenzivnější v moderní historii. Průmysloví a finanční...

4. listopadu 2026  12:16

Říjnové zvolnění inflace je dočasné, varují analytici. Příští rok přesáhne tři procenta

ilustrační snímek

Inflace v říjnu podle prvního odhadu ČSÚ zvolnila v meziročním vyjádření na 2,4 procenta ze zářijových 2,5. Podle analytiků je to však pouze dočasný jev. V příštím roce inflace překročí tři procenta,...

4. listopadu 2026  10:43

Čína je klíčovým uzlem nelegálních peněžních toků. Washington se zdráhá zasáhnout

Premium
Ústředí banky Zhejiang Chouzhou Commercial Bank v Chang-čou ve východní čínské...

Málo známá čínská banka Zhejiang Chouzhou Commercial Bank se stala klíčovým prostředníkem při íránských a ruských transakcích zaměřených na nákup čínského zboží, což představuje porušení západních...

4. listopadu 2026  10:25

Kritická předpověď. Miliony lidí v Africe i Asii přijdou kvůli horku o práci

ilustrační snímek

Rostoucí teploty a pracovní stres z horka mohou do roku 2040 v šesti zemích způsobit ztrátu milionů pracovních míst a způsobit rozsáhlé ekonomické ztráty. Vyplývá to ze studií Mezinárodní organizace...

4. listopadu 2026  8:34

Evropa potřebuje norský plyn. Nevadí, že se v budoucnu začne těžit i v Arktidě

Premium
ilustrační snímek

Evropská unie v minulosti odmítala fosilní paliva ze severu Norska. Ještě v roce 2021 se zavázala, že bude prosazovat mezinárodní zákaz nových vrtů v Arktidě. V nové Arktické strategii však tato...

4. listopadu 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Grilované maso se špetkou propagandy. KLDR otevírá po celé zemi luxusní restaurace

Lee Ae-ran provozuje severokorejskou BBQ restauraci v Soulu. Na grilu zrovna...

Severní Korea naskakuje na nový gastronomický trend. Po celé zemi otevírají vícepodlažní restaurace s mramorovými stoly, terasami a vestavěnými grily, zaměřené na severokorejské BBQ. Podle odborníků...

4. listopadu 2026

Státy Perského zálivu doufají v lepší zítřky. Válka a nejistota ale musí skončit

Černý oblak kouře stoupá ze skladu v průmyslové zóně města Šardžá ve Spojených...

Bohaté státy Perského zálivu v posledních letech investovaly miliardy do luxusních hotelů, letišť a nových měst. Doufaly, že přilákají turisty a zahraniční firmy. Válka s Íránem jim však udělala čáru...

3. listopadu 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×