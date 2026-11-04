Rohlík zvažuje vstup na pražskou burzu. Zájem investorů je velký, říká Čupr

Rohlík si nyní vybírá poradce a zvažuje různé možnosti, kde by mohl s akciemi vstoupit na veřejný trh. Čupr to uvedl v rozhovoru pro agenturu Bloomberg. O možném vstupu na burzu se spekuluje už delší dobu. Mezi dříve zmiňovanými místy byly vedle Prahy také Frankfurt nad Mohanem, Amsterdam a Londýn. Nabídka akcií by se přitom mohla uskutečnit už příští rok.
Praha, o níž se původně uvažovalo i jako o místě pro duální listing, tedy souběžné obchodování akcií na dvou burzách, by nakonec mohla být jediným místem, kde Rohlík akcie nabídne. „Praha by nakonec mohla být jediným trhem,“ naznačil Čupr. Jako důvod uvedl zájem domácích drobných i institucionálních investorů, kteří mají k dispozici dostatek kapitálu. Konkrétní rozhodnutí o vstupu na burzu ale zatím neoznámil.
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„Důležitá bude také cena případného úpisu. Čupr loni v září hovořil o hodnotě firmy přes dvě miliardy eur, tedy necelých 50 miliard korun. Pokud by se Rohlík při IPO oceňoval podobně a investorům nabídl například pětinu akcií, šlo by o nabídku v objemu téměř deseti miliard korun. To by představovalo jednu z nejvýznamnějších tuzemských akciových emisí posledních let,“ uvedl hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. Dodal, že skutečné ocenění ani rozsah úpisu zatím známé nejsou.
Rohlík založil Čupr v roce 2014. O sedm let později se stal prvním českým startupem, který získal označení jednorožec, jak se říká startupům, jejichž hodnota dosahuje alespoň jedné miliardy dolarů.
Firma se dostala do zisku
Rohlík v současnosti působí kromě Česka také v Německu, Rakousku, Maďarsku a Rumunsku. Jeho upravený zisk před úroky, zdaněním, odpisy a amortizací (EBITDA) se ve fiskálním roce končícím letos v dubnu dostal do kladných hodnot.
Čupr očekává, že pozitivní vývoj hospodaření bude pokračovat. Pomoci tomu má rostoucí automatizace provozu a také menší citlivost firmy na zvyšování nákladů na pracovní sílu a energie ve srovnání s tradičními maloobchodními řetězci.
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Společnost zároveň uvažuje o vstupu na polský trh, kde by rovněž působila jako internetový prodejce potravin. Vedle toho plánuje rozšířit své aktivity do oblasti robotiky.
Čupr se věnuje také rozvoji umělé inteligence. Je spoluzakladatelem startupu Duvo.ai, který vyvíjí AI agenty schopné automatizovat provozní úkoly napříč softwarovými systémy, jež firmy již používají.