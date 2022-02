Rohlík postihl výpadek IT systémů, zákazníci si na nákupy nejspíš počkají

„Kurýrovi se nenačítal terminál, tak to zkoušel vypnout a zapnout, ale nic se nedělo. Zavolal proto na IT a po dlouhém čekání se konečně dozvěděl, že je výpadek. Už čekám padesát minut na to, abych mohla zaplatit,“ uvedla zákaznice Kateřina. Hotovost u sebe neměla, a tak museli s kurýrem čekat. Zhruba po hodině a půl se platbu přes terminál podařilo odbavit.

Na webových stránkách Rohlíku se následně objevila zpráva, která zákazníky na problémy upozorňuje. „V současné době se potýkáme s výrazným výpadkem IT systémů, které mohou způsobit zpoždění v doručení vašich nákupů a komplikace při platbě přímo u kurýra,“ píše společnost.

Podle tiskové mluvčí Lutfie Volfové výpadek zasáhl kurýrní aplikaci, což způsobilo komplikace v doručování zboží zákazníkům. „Problém byl však vyřešen za 60 minut a v tuto chvíli již vše funguje, jak má, a nákupy bez komplikací doručujeme našim zákazníkům,“ uvádí Volfová. Vlivem hodinového přerušení se však podle jejích slov může další doručování mírně zpožďovat.