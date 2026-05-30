Konec pálení peněz. Rohlík oznámil zisk a finanční injekci od investiční banky

  13:21
Skupina Rohlík oznámila, že v posledním čtvrtletí minulého fiskálního roku dosáhla kladného hrubého provozního zisku (EBITDA) pět milionů eur. Tržby v roce 2025 meziročně vzrostly o 35 procent na 1,333 miliardy eur, tedy asi 32,3 miliardy korun. Zakladatel Tomáš Čupr pro svůj startup Veloq získá na další rozvoj tři čtvrtě miliardy korun od Evropské investiční banky.

Pětadvacet milionů objednávek ročně v pěti zemích: skupina online supermarketů Rohlík dále pokračuje v růstu, a podle předběžných výsledků, které představila novinářům, se vůbec poprvé na celoskupinové úrovni dostala do kladných čísel. „Je to pro nás zásadní milník,“ uvedl zakladatel a šéf Tomáš Čupr. Druhým dechem oznámil, že Rohlík, respektive jeho dceřiná firma Veloq, získal nové financování v řádu desítek milionů eur. Černá čísla firma plánuje vykazovat i v aktuálním fiskálním roce, hovoří o desítkách milionů eur.

„Můžeme uzavřít kapitolu, kdy lidé říkali, že Rohlík nikdy nevydělá a je to letadlo,“ okomentoval Čupr. Rohlík od začátků stavěl jako venture projekt, který hlavně v úvodních letech vyžaduje značné investice do růstu a expanze. Úspěch Rohlíku potom připodobnil k americkému Amazonu, který byl dlouhá léta nevýdělečný. Od investorů si Rohlík v průběhu let dokázal zajistit financování dohromady ve výši téměř 18 miliard korun. Do Česka díky němu přitekly miliardové investice i ze zahraničí.

„Dokázali jsme potvrdit to, co jsem opakoval posledních deset let. V první dekádě hodně zainvestujeme, ve druhé dekádě sbíráme plody a ovoce,“ uvedl Čupr.

V krátkém výhledu se Rohlík plánuje soustředit na expanzi zejména v rámci německého trhu. Konkrétně v Mnichově naráží na kapacity svého skladu a zvyšuje výstavbu druhého. „Může to být lepší investice, než stavět nový sklad v novém městě, kde zároveň ještě lidi musíme naučit nakupovat potraviny online,“ doplňuje Čupr.

Stamiliony na investice do českého know-how

Podpis smlouvy s Evropskou investiční bankou je podle Rohlíku potvrzením důvěry evropských institucí v obchodní model skupiny. „Dnes se síla tohoto modelu ukazuje naplno – v růstu, ziskovosti, přínosu pro stát i v tom, že české know-how exportujeme do dalších evropských zemí,“ uvedl zakladatel a ředitel Rohlik Group Tomáš Čupr.

Mezi lety 2020 a 2025 odvedl Rohlík podle tiskové zprávy skupiny do českých veřejných rozpočtů přes deset miliard korun. Obrat skupiny ve stejné době vzrostl v Česku z 6,9 miliardy na 21,7 miliardy korun.

V Česku nyní Rohlík obsluhuje přes 700 tisíc aktivních zákazníků a v roce 2025 doručil přes 13 milionů objednávek. Dlouhodobě spolupracuje se stovkami českých zemědělců, výrobců a potravinářů. Působí celkem v pěti evropských zemích pod značkami Rohlik.cz, Kifli.hu, Gurkerl.at, Knuspr.de a Sezamo.ro. Skupina v roce 2025 zvýšila obrat meziročně o 35 procent na více než 1,45 miliardy eur (v přepočtu asi 35,2 miliardy korun).

