Pětadvacet milionů objednávek ročně v pěti zemích: skupina online supermarketů Rohlík dále pokračuje v růstu, a podle předběžných výsledků, které představila novinářům, se vůbec poprvé na celoskupinové úrovni dostala do kladných čísel. „Je to pro nás zásadní milník,“ uvedl zakladatel a šéf Tomáš Čupr. Druhým dechem oznámil, že Rohlík, respektive jeho dceřiná firma Veloq, získal nové financování v řádu desítek milionů eur. Černá čísla firma plánuje vykazovat i v aktuálním fiskálním roce, hovoří o desítkách milionů eur.
„Můžeme uzavřít kapitolu, kdy lidé říkali, že Rohlík nikdy nevydělá a je to letadlo,“ okomentoval Čupr. Rohlík od začátků stavěl jako venture projekt, který hlavně v úvodních letech vyžaduje značné investice do růstu a expanze. Úspěch Rohlíku potom připodobnil k americkému Amazonu, který byl dlouhá léta nevýdělečný. Od investorů si Rohlík v průběhu let dokázal zajistit financování dohromady ve výši téměř 18 miliard korun. Do Česka díky němu přitekly miliardové investice i ze zahraničí.
„Dokázali jsme potvrdit to, co jsem opakoval posledních deset let. V první dekádě hodně zainvestujeme, ve druhé dekádě sbíráme plody a ovoce,“ uvedl Čupr.
V krátkém výhledu se Rohlík plánuje soustředit na expanzi zejména v rámci německého trhu. Konkrétně v Mnichově naráží na kapacity svého skladu a zvyšuje výstavbu druhého. „Může to být lepší investice, než stavět nový sklad v novém městě, kde zároveň ještě lidi musíme naučit nakupovat potraviny online,“ doplňuje Čupr.
Stamiliony na investice do českého know-how
Podpis smlouvy s Evropskou investiční bankou je podle Rohlíku potvrzením důvěry evropských institucí v obchodní model skupiny. „Dnes se síla tohoto modelu ukazuje naplno – v růstu, ziskovosti, přínosu pro stát i v tom, že české know-how exportujeme do dalších evropských zemí,“ uvedl zakladatel a ředitel Rohlik Group Tomáš Čupr.
Mezi lety 2020 a 2025 odvedl Rohlík podle tiskové zprávy skupiny do českých veřejných rozpočtů přes deset miliard korun. Obrat skupiny ve stejné době vzrostl v Česku z 6,9 miliardy na 21,7 miliardy korun.
V Česku nyní Rohlík obsluhuje přes 700 tisíc aktivních zákazníků a v roce 2025 doručil přes 13 milionů objednávek. Dlouhodobě spolupracuje se stovkami českých zemědělců, výrobců a potravinářů. Působí celkem v pěti evropských zemích pod značkami Rohlik.cz, Kifli.hu, Gurkerl.at, Knuspr.de a Sezamo.ro. Skupina v roce 2025 zvýšila obrat meziročně o 35 procent na více než 1,45 miliardy eur (v přepočtu asi 35,2 miliardy korun).