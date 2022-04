Rohlik vykázal obrat 12 miliard korun, růstu pomohla úspěšná německá expanze

Firma loni vyřídila kolem deseti milionů objednávek, má přibližně milion aktivních zákazníků a proti předchozímu účetnímu období jich přibylo zhruba 250 tisíc.

„Posledních 12 měsíců bylo ve znamení rychlého růstu a rozvoje,“ zdůrazňuje zakladatel a generální ředitel společnosti Tomáš Čupr.

Kromě působení na českém trhu, v loňském roce skupina Rohlik spustila provoz Knuspr.de v Německu, a to ve městech Mnichov a Frankfurt, letos plánuje rozvozy v Hamburku. V nejbližších týdnech se chystá vstoupit pod novou značkou Sezamo na italský a rumunský trh a v průběhu roku také do Španělska.

V loňském roce se také Rohlík přehoupl do kategorie jednorožce, tedy startupu s hodnotou přes miliardu dolarů.

Objednávky táhnou e-shop

Klíčovým ukazatelem výkonnosti e-shopu je průměrná hodnota objednávky (AOV), jež přesáhla 85 euro (2 125 korun) jako průměr západoevropských trhů. Pozoruhodné je, že průměrná hodnota objednávky zůstává na všech trzích konstantní nebo roste i přes zmírnění pandemických opatření, což generuje vyšší ziskovost na objednávku a dále přispívá k udržitelnosti a robustnosti obchodního modelu skupiny Rohlik.

„V uplynulém fiskálním roce jsme zákazníkům dodali celkem téměř 200 milionů položek. Náš online supermarket má více než 17 tisíc položek a tak široký sortiment zvyšuje četnost nákupů, protože zákazníci nemusí nakupovat jinde. Výsledkem je, že se stáváme skutečně komplexním obchodem, který zajistí celotýdenní rodinný nákup,“ doplňuje Tomáš Čupr.

Společnost investuje do technologií i do svých zaměstnanců. V roce 2022 proběhne automatizace fulfillment center v Mnichově, Hamburku a Praze v hodnotě 45 milionů eur a v následujících letech plánují investovat další stovky milionů eur do růstu.