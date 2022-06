Společnost Rohlik Group se chystá na burzu. Od investorů získala 5,4 miliard

Společnost získala od investorů zhruba 5,4 miliardy korun (220 milionů eur) a hlavním investorem se stala belgická rodinná investiční firma Sofina. Největším akcionářem ale zůstává zakladatel Rohlíku Tomáš Čupr, který se také tentokrát účastnil financování, stejně jako stávající investor Index Ventures.

Firma sdělila, že bude díky dalším financím pokračovat v zavádění a urychlení technologických novinek, včetně automatizace skladů a elektromobility. Minulý rok uvedla, že do konce roku 2025 chce mít plně elektrickou flotilu vozů, kterými rozváží nákupy. „Toto finanční navýšení nám navíc dává šanci stát se v příštích několika letech vítězem na poli online doručování potravin. Těším se na všechno, co teprve máme před sebou,“ řekl Čupr.

Vzhůru na burzu

Český online supermarket Rohlik Group sází na to, že jeho expanze po Evropě pomůže posunout jeho ocenění dále nad jednu miliardu dolarů.

Inflace a konec pandemických omezení mají podle zakladatele a generálního ředitele Tomáše Čupra na společnost, která se zaměřuje na movitější klientelu, jen malý vliv. Očekává, že Rohlik, který nyní rozváží potraviny a další produkty v sedmi zemích, bude do dvou až tří let ziskový a poté bude usilovat o vstup na burzu. „Naším cílem je uvést společnost na burzu do tří až pěti let,“ řekl Čupr.

Čuprův optimismus kontrastuje se situací, kterému čelí většina odvětví doručování. Zákazníci se vracejí k nákupům v kamenných prodejnách a investoři jsou opatrnější vůči ztrátovým startupům.

Nepřízeň tohoto druhu byznysu je nejvíce patrná na akciovém trhu, kde jen v letošním roce značky jako Deliveroo Plc, Delivery Hero SE a Ocado Group Plc ztratily přibližně polovinu své hodnoty. Dokonce i technologičtí obři jsou pod tlakem rostoucích úrokových sazeb a zhoršujících se ekonomických vyhlídek, například společnost Amazon se nyní snaží pronajmout přebytečné sklady a hodnota akcií v roce 2022 propadla o více než 30 procent.

Podle Čupra se Rohlik vyhýbá vysoce konkurenčním městům, jako je Londýn a Paříž, které vyžadují velké počáteční investice. Poté, co v roce 2018 otestovala svůj obchodní model a stala se ziskovou v České republice, vstoupila do Maďarska, Rakouska, Německa, Španělska, Rumunska a Itálie „Nyní se snažíme tento úspěch zopakovat na dalších místech,“ uvedl generální ředitel.

Výhodu Rohlíku vidí v kombinaci rychlosti a širokého výběru produktů, přičemž čerstvé maso, ovoce a zelenina tvoří asi 40 procent tržeb.Průměrná hodnota objednávky v západní Evropě přesahuje 85 eur (2 125 korun), což je více než u většiny konkurenčních firem. V Mnichově, kde byla loni otevřena její první německá pobočka, již podle společnosti v ročních tržbách překonala Amazon Fresh.

Expanze po celé Evropě

Ve fiskálním roce, který skončil v dubnu, vzrostly tržby skupiny Rohlik oproti předchozím dvanácti měsícům o 52 procent na 489 milionů eur. Díky investicím do expanze do zahraničí vykázala firma čistou ztrátu kolem 100 milionů eur, což je pomalejší spalování hotovosti než u většiny konkurentů, uvedl generální ředitel.

Společnost se nyní zaměří na expanzi do dalších měst na stávajících trzích a na to, aby tyto pobočky byly ziskové. Postupně chce Rohlik expandovat do všech evropských měst s alespoň jedním milionem obyvatel ve snaze získat větší podíl ze zhruba dvou bilionů eur.

„V dlouhodobém horizontu bych chtěl, aby se skupina Rohlik stala celoevropskou firmou s působností ve městech jako Londýn a Paříž a tržní hodnotou alespoň dvacet miliard eur,“ uvedl Čupr.

Od investorů Rohlik Group založená v roce 2014 získala přes 12 miliard korun (500 mil. eur). Loni se stala prvním českým takzvaným jednorožcem, tedy firmou s hodnotou přes miliardu amerických dolarů.

Kromě České republiky, společnost působí v Maďarsku, Rakousku a německém Frankfurtu. Letos přidá Hamburk, služby rozšíří do Itálie, Rumunska a Španělska. Má kolem milionu aktivních zákazníků. Za minulý finanční rok, trvající od loňského května do letošního dubna, dosáhla obratu zhruba 12 miliard korun (490 milionů eur).