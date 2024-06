Rohlík získal čtyři miliardy na rozvoj, chystá evropskou expanzi

Své služby chce Rohlík do roku 2030 zavést nejméně v dalších 15 evropských městech.

„V celé Evropě je obrovská poptávka po on-line prodeji potravin doručovaných rychle a spolehlivě bez kompromisů na kvalitě. Nevidíme to jako krátkodobý fenomén, ale jako dlouhodobou příležitost, na které můžeme postavit vedoucí tržní nabídku,“ řekl ředitel společnosti Tomáš Čupr. Expanze se má uskutečnit do měst v regionu střední a východní Evropy, ale také do měst v německy mluvících zemích - Německu, Rakousku a Švýcarsku.

Skupina působí vedle Česka působí také v Maďarsku, Rakousku, Německu, Rumunsku, Španělsku a Itálii. On-line supermarket v současnosti doručuje více než milion objednávek měsíčně a loni obsloužil podle jejich dat přes 800 tisíc zákazníků.

Viceprezident EIB Kyriacos Kakouris uvedl, že financování Rohlíku je první operace v jejich programu s názvem Scale-up, který podporuje vyspělé růstové společnosti. „Podtrhuje náš závazek podporovat inovace a digitalizaci po celé Evropě, zejména v odvětvích klíčových pro konkurenceschopnost naší ekonomiky,“ řekl Kakouris. EIB na svých stránkách uvádí, že v programu Scale-up vyčlení až 500 milionů eur, tedy přes 12,5 miliardy korun.

Kromě evropských bank poskytly investici také společnosti Sofina, Index Ventures, Quadrille a TCF Capital.

Skupina Rohlik Group loni dosáhla obratu 17,8 miliardy korun, což bylo meziročně o čtvrtinu více. V Česku tržby vzrostly o 18 procent, informoval už dříve Čupr. Hospodářský výsledek tehdy neuvedl. Podle účetní uzávěrky k finančnímu roku končícímu 30. dubna 2023 vykázala společnost ztrátu téměř 348 milionů korun.

Největším konkurentem Rohlíku je on-line supermarket Košík, který letos v červnu vstoupil také na slovenský trh. V cizině Košík působí ještě v Bulharsku. Košík vykázal ve finančním roce končícím 31. března 2022 ztrátu 403,9 milionu korun, ve srovnání s předchozím obdobím ji prohloubil z přibližně 359 milionů korun.

Tržby společnosti vzrostly jen mírně, a to asi o 20 milionů korun na celkových 1,9 miliardy korun. Vyplývá to z poslední účetní uzávěrky společnosti zveřejněné ve Sbírce listin. V Košíku má firma Metro, která v Česku provozuje velkoobchody Makro, čtvrtinový podíl.