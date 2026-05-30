Ve vinařské krajině Českého středohoří, jen pár kroků od Žernoseckého jezera a cyklostezky spojující Litoměřice s Drážďany byste možná nehledali firmu, která dnes zaměstnává stovky lidí a dodává betonové prvky na velké infrastrukturní projekty. Za více než 30 let fungování se její působení rozšířilo, přibyly dva výrobní závody na Moravě a pravidelně dosahuje dvoumiliardového obratu. Jedno ale zůstává v tomto kraji neměnné. Významnou místní firmu dál vlastní a řídí rodina Matějkových.
Bez jistoty a s minimem zdrojů
Na začátku byla intuice a dobrý odhad. V době, kdy se český trh teprve otevíral, přišla Eva Matějková s myšlenkou vyrábět zámkovou dlažbu – produkt, který tehdy v Česku prakticky chyběl. K firmě se brzy přidal její manžel Josef Matějka, stavební inženýr, který se stal ředitelem a pomohl podnik vybudovat od základů.
Zpočátku bylo obtížné získat úvěrové financování a firma se musela prosazovat vlastními silami. „Brali jsme každou zakázku, i tu nejmenší. Na secondhandových strojích jsme bojovali s velkou zmetkovostí. Ale vzdát to nebylo v naší nátuře,“ popisuje Josef Matějka. Rodině tehdy pomohla i loajalita zaměstnanců. „Byly doby, kdy jsme neměli ani na výplaty. Přesto s námi naši zaměstnanci zůstali a pomohli to nejhorší období přečkat. Nutno říct, že jsme nikdy nikomu nezůstali nic dlužní,“ vzpomíná Matějka.
Generační obměna se vydařila
Rodinný charakter firmy se během více než 30 let neztratil. V osmasedmdesáti letech je Josef Matějka stále nedílnou součástí firmy. Vede ji společně se synem Markem a dcerou Petrou Čopovou. Každý z nich má ve firmě vlastní odpovědnost a kompetence. Dohoda s dětmi je taková, že do firmy bude chodit, dokud bude chtít a dokud mu to zdraví dovolí.
Díky svému vzdělání a zkušenostem dohlíží Josef Matějka především na odbornou stránku, inovace a vývoj nových produktů. Byl to ostatně on, kdo v Česku stojí za rozšířením výroby štěrbinových rour, nejprve způsobem okoukaným v sousedním Německu, později vyvinutím vlastního způsobu. Dnes je CS-BETON v tomto segmentu dominantním výrobcem. Podobně si firma stojí i s betonovými svodidly, která jsou součástí zhruba 80 procent českých dálnic. Speciální typ svodidel s kloubovým spojem má dokonce patentovaný.
Syn Marek do rodinné firmy nastoupil krátce po vysoké škole a dnes má na starosti obchod. Dcera Petra Čopová se připojila před deseti lety, když kvůli tomu opustila vlastní advokátní praxi.
Od zahrad k dálnicím a tunelům
Produkty společnosti se dnes používají nejen u rodinných domů, ale i na velkých dopravních stavbách. Právě inovace a odvaha zkoušet nové věci jsou podepsány pod stabilním dvoumiliardovým obratem. „Rozhodnutí orientovat se i na infrastrukturní produkty se dnes ukazuje jako zásadní. Zatímco prodeje dlažby pro zahrady v posledních letech spíše klesají, velké dopravní projekty firmu táhnou nahoru. Daří se nám i v oblasti kanalizací, kterou jsme přibrali do portfolia před pár lety,“ vypráví Josef Matějka.
CS-BETON v číslech
Významným krokem byla akvizice závodů v Lužci nad Vltavou a Grygově v roce 2019. Právě ty se dnes specializují na výrobky pro dopravní infrastrukturu a kanalizace. Ani tady se to neobešlo bez komplikací. Po převzetí firem se ukázalo, že jsou v mnohem horším technickém stavu, než se původně zdálo. Obě proto prošly kompletní modernizací, v součtu skoro za půl miliardy korun. Dnes jsou to závody s novým strojovým parkem a veškerým vybavením odpovídajícím nejpřísnějším požadavkům na maximální efektivitu výroby, energetickou účinnost provozu a minimalizaci dopadů na životní prostředí.
Firma z Českého středohoří se vyprofilovala jako subdodavatel klíčových dopravních staveb v nejen České republice, ale i za hranicemi. Dodává štěrbinové roury, svodidla a kanalizační prvky například pro tunely, letiště nebo dálniční projekty.
Beton jako řemeslo
Oproti četné konkurenci má výhodu v tom, že vyvíjí vlastní výrobky a vyrábí si vlastní výrobní formy. Díky tomu dokáže reagovat na požadavky zákazníků rychleji a vyrobit i atypické tvary či rozměry. Inovace jsou dnes podle Matějků nutností – standardní výrobky jsou snadno zaměnitelné, ne náhodou interně nazývají nejběžnější dlažbu tukovými rohlíky, a konkurence v oboru je velmi silná.
Jednou z nejnovějších inovativních technologií v portfoliu firmy, která se týká kanalizací, je protlačované potrubí. Bezvýkopová výstavba kanalizačních a vodovodních sítí umožňuje modernizovat či rozšiřovat podzemní sítě bez nutnosti rozkopat ulice nebo narušit běžný chod města. I to je jedna z inovací, která dnes pomáhá rodinné firmě získávat nové zakázky doma i v zahraničí.