Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Rodinný byznys z Česka dnes zásobuje dálnice i letiště po Evropě

Autor:
  17:01
Z malé rodinné firmy, která na začátku 90. let vyráběla zámkovou dlažbu, se během tří dekád stal významný dodavatel betonových prvků pro dálnice, tunely i letiště napříč Evropou. Za úspěchem společnosti CS-BETON stojí podnikatelský instinkt i soudržnost rodiny Matějkových.
Díky svému vzdělání a zkušenostem dohlíží Josef Matějka především na odbornou...

Díky svému vzdělání a zkušenostem dohlíží Josef Matějka především na odbornou stránku, inovace a vývoj nových produktů. | foto: CS BETON

Vedle závodu ve Velkých Žernosekách vybudoval CS-BETON rozlehlou a netradiční...
Hlavní výrobní závod CS-BETON najdeme ve vinařské krajině Českého středohoří,...
V osmasedmdesáti letech je Josef Matějka stále nedílnou součástí firmy.
Závod ve Velkých Žernosekách se specializuje na betonové výrobky pro zahrady a...
7 fotografií

Ve vinařské krajině Českého středohoří, jen pár kroků od Žernoseckého jezera a cyklostezky spojující Litoměřice s Drážďany byste možná nehledali firmu, která dnes zaměstnává stovky lidí a dodává betonové prvky na velké infrastrukturní projekty. Za více než 30 let fungování se její působení rozšířilo, přibyly dva výrobní závody na Moravě a pravidelně dosahuje dvoumiliardového obratu. Jedno ale zůstává v tomto kraji neměnné. Významnou místní firmu dál vlastní a řídí rodina Matějkových.

Bez jistoty a s minimem zdrojů

Na začátku byla intuice a dobrý odhad. V době, kdy se český trh teprve otevíral, přišla Eva Matějková s myšlenkou vyrábět zámkovou dlažbu – produkt, který tehdy v Česku prakticky chyběl. K firmě se brzy přidal její manžel Josef Matějka, stavební inženýr, který se stal ředitelem a pomohl podnik vybudovat od základů.

Vedle závodu ve Velkých Žernosekách vybudoval CS-BETON rozlehlou a netradiční vzorkovnu svých zahradních produktů – Park inspirace.
Hlavní výrobní závod CS-BETON najdeme ve vinařské krajině Českého středohoří, jen pár kroků od Žernoseckého jezera.
Díky svému vzdělání a zkušenostem dohlíží Josef Matějka především na odbornou stránku, inovace a vývoj nových produktů.
V osmasedmdesáti letech je Josef Matějka stále nedílnou součástí firmy.
7 fotografií

Zpočátku bylo obtížné získat úvěrové financování a firma se musela prosazovat vlastními silami. „Brali jsme každou zakázku, i tu nejmenší. Na secondhandových strojích jsme bojovali s velkou zmetkovostí. Ale vzdát to nebylo v naší nátuře,“ popisuje Josef Matějka. Rodině tehdy pomohla i loajalita zaměstnanců. „Byly doby, kdy jsme neměli ani na výplaty. Přesto s námi naši zaměstnanci zůstali a pomohli to nejhorší období přečkat. Nutno říct, že jsme nikdy nikomu nezůstali nic dlužní,“ vzpomíná Matějka.

Generační obměna se vydařila

Rodinný charakter firmy se během více než 30 let neztratil. V osmasedmdesáti letech je Josef Matějka stále nedílnou součástí firmy. Vede ji společně se synem Markem a dcerou Petrou Čopovou. Každý z nich má ve firmě vlastní odpovědnost a kompetence. Dohoda s dětmi je taková, že do firmy bude chodit, dokud bude chtít a dokud mu to zdraví dovolí.

Dřevo, beton nebo kompozit? Při výběru terasy se vyplatí zohlednit pořizovací náklady i údržbu

Díky svému vzdělání a zkušenostem dohlíží Josef Matějka především na odbornou stránku, inovace a vývoj nových produktů. Byl to ostatně on, kdo v Česku stojí za rozšířením výroby štěrbinových rour, nejprve způsobem okoukaným v sousedním Německu, později vyvinutím vlastního způsobu. Dnes je CS-BETON v tomto segmentu dominantním výrobcem. Podobně si firma stojí i s betonovými svodidly, která jsou součástí zhruba 80 procent českých dálnic. Speciální typ svodidel s kloubovým spojem má dokonce patentovaný.

Syn Marek do rodinné firmy nastoupil krátce po vysoké škole a dnes má na starosti obchod. Dcera Petra Čopová se připojila před deseti lety, když kvůli tomu opustila vlastní advokátní praxi.

Od zahrad k dálnicím a tunelům

Produkty společnosti se dnes používají nejen u rodinných domů, ale i na velkých dopravních stavbách. Právě inovace a odvaha zkoušet nové věci jsou podepsány pod stabilním dvoumiliardovým obratem. „Rozhodnutí orientovat se i na infrastrukturní produkty se dnes ukazuje jako zásadní. Zatímco prodeje dlažby pro zahrady v posledních letech spíše klesají, velké dopravní projekty firmu táhnou nahoru. Daří se nám i v oblasti kanalizací, kterou jsme přibrali do portfolia před pár lety,“ vypráví Josef Matějka.

CS-BETON v číslech

  • založeno: 1992
  • zaměstnanci: 520
  • obrat: ~2 mld. Kč
  • závody: 3 (Velké Žernoseky, Lužec nad Vltavou, Grygov)
  • export: 25–30 %
  • expedice: až 190 kamionů denně

Významným krokem byla akvizice závodů v Lužci nad Vltavou a Grygově v roce 2019. Právě ty se dnes specializují na výrobky pro dopravní infrastrukturu a kanalizace. Ani tady se to neobešlo bez komplikací. Po převzetí firem se ukázalo, že jsou v mnohem horším technickém stavu, než se původně zdálo. Obě proto prošly kompletní modernizací, v součtu skoro za půl miliardy korun. Dnes jsou to závody s novým strojovým parkem a veškerým vybavením odpovídajícím nejpřísnějším požadavkům na maximální efektivitu výroby, energetickou účinnost provozu a minimalizaci dopadů na životní prostředí.

Firma z Českého středohoří se vyprofilovala jako subdodavatel klíčových dopravních staveb v nejen České republice, ale i za hranicemi. Dodává štěrbinové roury, svodidla a kanalizační prvky například pro tunely, letiště nebo dálniční projekty.

Beton jako řemeslo

Oproti četné konkurenci má výhodu v tom, že vyvíjí vlastní výrobky a vyrábí si vlastní výrobní formy. Díky tomu dokáže reagovat na požadavky zákazníků rychleji a vyrobit i atypické tvary či rozměry. Inovace jsou dnes podle Matějků nutností – standardní výrobky jsou snadno zaměnitelné, ne náhodou interně nazývají nejběžnější dlažbu tukovými rohlíky, a konkurence v oboru je velmi silná.

Betonárnu na Olomoucku vylepšilo 200 milionů, naráží však na nedostatek surovin

Jednou z nejnovějších inovativních technologií v portfoliu firmy, která se týká kanalizací, je protlačované potrubí. Bezvýkopová výstavba kanalizačních a vodovodních sítí umožňuje modernizovat či rozšiřovat podzemní sítě bez nutnosti rozkopat ulice nebo narušit běžný chod města. I to je jedna z inovací, která dnes pomáhá rodinné firmě získávat nové zakázky doma i v zahraničí.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Padl rekordní jackpot. Šťastlivec si odnáší téměř tři miliardy, raduje se i český stát

Eurojackpot spadající pod mezinárodní loterijní skupinu Allwyn funguje i v...

V Česku padla rekordní výhra v loterii, sázející získal v úterý večer ve hře Eurojackpot 2,911 miliardy korun. Informace z tabulky výher na webu loterijní společnosti redakci iDNES.cz a agentuře ČTK...

KFC v Česku dočasně zavřelo všechny své pobočky. Zavádí nová opatření

Řetězec KFC po problémech s kvalitou zavádí řetězec digitální systém kontroly...

Řetězec KFC v úterý dočasně uzavřel všech svých 140 restaurací. Pobočky zůstaly mimo provoz do 11 hodin. Po problémech s kvalitou zavádí řetězec digitální systém kontroly bezpečnosti potravin a...

Spropitné po americku dobývá svět. Ani patnáct procent už leckde nestačí

„Milujeme spropitné a vážíme si toho“, říká nápis na krabici v restauraci...

Rostoucí očekávání vyšších dýšek už není jen americkým tématem. Digitální platební terminály, turisté ze Spojených států i tlak na příjmy zaměstnanců v pohostinství posouvají pravidla spropitného v...

Konec levných balíčků z čínských e-shopů. Jak se změní cena s novým clem

Premium
ilustrační snímek

Levné nákupy z Temu, Sheinu nebo AliExpressu čeká konec dosavadního režimu. Od 1. července 2026 se nově clo bude vztahovat i na zásilky ze zemí mimo Evropskou unii v hodnotě do 150 eur. Tedy i na...

Dvě a půl miliardy nejde uložit na spořicí účet. Experti radí, jak naložit s výhrou

výhra tiket peníze výherce

Zhruba dvě a půl miliardy korun po zdanění přinesou úternímu výherci Eurojackpotu dosud nepoznané starosti. Jak se má ve světě velkých peněz zorientovat čerstvý miliardář, vysvětlují přední odborníci...

Rodinný byznys z Česka dnes zásobuje dálnice i letiště po Evropě

Díky svému vzdělání a zkušenostem dohlíží Josef Matějka především na odbornou...

Z malé rodinné firmy, která na začátku 90. let vyráběla zámkovou dlažbu, se během tří dekád stal významný dodavatel betonových prvků pro dálnice, tunely i letiště napříč Evropou. Za úspěchem...

30. května 2026  17:01

Do USA přijelo nejméně turistů za posledních dvacet let. Země už přišla o miliardy

USA hranice kontrola letiště washington vítejte v USA

S výjimkou pandemického roku 2020 zaznamenaly Spojené státy americké v loňském roce nejvýraznější meziroční pokles počtu zahraničních turistů za posledních dvacet let. Podle expertů přišel americký...

30. května 2026

Súdánu hrozí další vlna hladomoru. Letošní sklizeň bude horší než loňská

Válka v Súdánu vyhnala na útěk miliony civilistů a vyžádala si více než 150...

Již několik měsíců trvající konflikt na Blízkém východě začíná mít výrazný vliv na africké země. Následky konfliktu pociťují například zemědělci v Súdánu, kteří varují před dramatickým omezením...

30. května 2026

Konec pálení peněz. Rohlík oznámil zisk a finanční injekci od investiční banky

Zakladatel a ředitel Rohlíku Tomáš Čupr

Skupina Rohlík oznámila, že v posledním čtvrtletí minulého fiskálního roku dosáhla kladného hrubého provozního zisku (EBITDA) pět milionů eur. Tržby v roce 2025 meziročně vzrostly o 35 procent na...

30. května 2026  13:21

Druhá práce jako nová norma. Britové skládají příjmy z brigád, jen aby přežili

ilustrační snímek

Rostoucí náklady, nejisté úvazky i proměny oborů ženou stále více Britů k druhé práci. Přivýdělek už pro mnohé není cestou k lepšímu životnímu stylu, ale podmínkou, jak zaplatit účty, udržet...

30. května 2026

Si Ťin-pching přestal kouřit, Čína však stále ne. Síla tabákového průmyslu je mocná

Muži si zapalují cigarety, zatímco na televizní obrazovce před pekingským...

Čínský tabákový monopol se stal pro vládu finančně natolik nepostradatelný, že ani mocný vůdce, který údajně před lety s kouřením sám přestal, nedokázal kouření v zemi omezit. Vliv úřadu, který má...

30. května 2026

Spropitné po americku dobývá svět. Ani patnáct procent už leckde nestačí

„Milujeme spropitné a vážíme si toho“, říká nápis na krabici v restauraci...

Rostoucí očekávání vyšších dýšek už není jen americkým tématem. Digitální platební terminály, turisté ze Spojených států i tlak na příjmy zaměstnanců v pohostinství posouvají pravidla spropitného v...

30. května 2026

Jednou připlaval i vánoční stromeček. Co obnáší práce v čistírně odpadních vod

Odpad zachycený při mechanickém čištění vody. Mezi vlhčenými ubrousky a...

V čistírně odpadních vod v Miškovicích v severovýchodní části Prahy dobře vědí, kdy se město probouzí a kdy spí. Každý den tam přitékají tisíce kubíků odpadní vody. Její součástí ovšem nejsou jen...

30. května 2026

Chytrá politika musí motivovat firmy jít do rizika i krachu, říká nobelista Aghion

Premium
Francouzský ekonom Philippe Aghion obdržel Nobelovu cenu za ekonomii.

Francouzský ekonom Philippe Aghion vytvořil matematické modely, které popisují, jak nové inovace a technologie vytlačují starší, neefektivní firmy, což sice krátkodobě boří zavedené pořádky, ale...

30. května 2026

Agrofert vyčlení devět chemiček v sedmi evropských zemích do nové firmy

Předseda ANO Andrej Babiš na mimořádné schůzi Sněmovny k tomu, jak bude řešit...

Agrofert vyčlení devět svých chemických společností v sedmi evropských zemích do nové firmy AGF Nitrogen. Nová společnost se základním kapitálem 500 milionů korun zůstane součástí holdingu, Agrofert...

29. května 2026  20:03

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Když Neptun sedne do rychlíku. Polské dráhy lákají na nové spoje pražskou reklamou

Polský vládce moří prchá vlakem do Prahy. Je tam sucho, říká v reklamě

Víkend v Praze, rychlý výlet do Berlína nebo pár dní ve Vídni bez letiště, omezení zavazadel a čekání v dopravních zácpách. Polský železniční dopravce PKP Intercity právě rozšiřuje mezinárodní...

29. května 2026

Téměř polovina Čechů ještě neplatila přes QR kód, ukázal průzkum

V Pohořílkách u Fulneku si lidé na poli mohou nasbírat narcisy a tulipány....

Okamžité platby umožňující převést peníze z účtu na účet za několik sekund si rychle nacházejí oblibu mezi Čechy. V současnosti službu aktivně využívá už více než polovina české populace, ukázal...

29. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.