České střední a malé podniky mají v evropském srovnání velmi silnou pozici. „V jejich počtu na tisíc obyvatel se řadíme k evropské špičce, v případě high-tech společností jsme druzí podle počtu firem a čtvrtí počtem zaměstnanců,“ říká Martin Rotkovský, člen představenstva Uniqa zodpovědný za korporátní obchod.
Výpadek majitele se v praxi neprojeví tím, že firma přestane ze dne na den vyrábět zboží nebo poskytovat služby. Rozpad přichází pomalu, jak firma naráží na momenty, kdy chybí někdo, kdo může rozhodovat a jednat jménem společnosti.