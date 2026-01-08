Podle Jírovce, který je v Rockaway zodpovědný za rozvoj vztahů s investory, strategická partnerství a budování značky důležitost uplynulého roku nedefinuje jen výše investic, ale hlavně celková proměna způsobu fungování a otevření se externím investorům.
„Začátek roku 2025 odstartoval prodejem společnosti Invia za 240 milionů eur polskému WP Holdingu. Pro mě tento deal představoval přirozené uzavření jedné kapitoly. Byl potvrzením toho, že dokážeme dlouhodobě budovat hodnotu, a zároveň že umíme v pravý moment tuto hodnotu zodpovědně rozvíjet a předat dál,“ sdělil Jírovec.
Rockaway také loni prošla zásadní transformací, která změnila způsob fungování celé skupiny. „Přistoupili jsme k proměně Rockaway z uzavřeného investičního holdingu do otevřené fondové struktury, což znamenalo náročnou restrukturalizaci řízení, operativy i podpůrných funkcí včetně marketingu a samotného fundraisingu. Výsledkem této změny byl vznik Rockaway Fund, který zastřešuje investiční strategie skupiny, umožňuje vstup externího kapitálu a posouvá institucionální kvalitu řízení na novou úroveň,“ vysvětlil Jírovec.
Hodnota současného portfolia fondu je větší než 200 milionů eur, tedy asi 4,8 miliardy korun. Během prvních dvou měsíců fungování získal fond více než 1,2 miliardy korun.
V loňském roce byla skupina aktivní i z pohledu investic. „V oblasti private equity jsme uskutečnili akvizici skupiny Pemic Books a její začlenění do skupiny Euromedia, čímž jsme posílili naši pozici v oblasti obsahu, vzdělávání a práce s duševním vlastnictvím. Díky akvírované společnosti Kanzelsberger jsme se stali se 77 prodejnami leaderem v knižním retailu,“ vypočítává Jírovec.
Ve venture kapitálu skupina rozšířila portfolio například o projekt Vermeer, zaměřený na obranné technologie. Další akvizicí na konci roku byl pětinový podíl ve společnosti Remix, což je největší hráč second-hand e-commerce v Evropě. Ke konci roku firma oznámila i dohodu o akvizici RockawayX společností Solmate.
„Uplynulý rok nevnímám jako uzavření kapitoly, ale jako startovní čáru. Vytvořili jsme strukturu, která umožňuje růst, spolupráci s externími investory a zároveň zachování investiční disciplíny,“ konstatuje Jírovec.