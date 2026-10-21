Rockaway vsadila na vzdělávací cestování, koupila britskou Experience Education

Experience Education je v Británii jednou z největších skupin organizujících studijní pobyty. Každoročně spolupracuje přibližně s 1 400 školami a na zahraniční i domácí vzdělávací pobyty vypraví téměř 100 tisíc žáků a studentů. Rockaway společnost kupuje od Travelopie, skupiny zaměřené na specializované cestování, kterou vlastní fondy spravované globální investiční společností KKR. Rockaway získá ve firmě, jejíž tržby dosahují v přepočtu téměř 2,5 miliardy korun, stoprocentní podíl.
„Experience Education pro nás představuje důležitý krok v další evropské expanzi. V minulosti jsme opakovaně ukázali, že dokážeme kvalitní firmy nejen koupit, ale také je dlouhodobě rozvíjet, škálovat a posouvat na další trhy. Právě na tom chceme stavět i nyní při vstupu na britský trh,“ uvádí zakladatel a šéf Rockaway Capital Jakub Havrlant.
Investice do zážitkového vzdělávání
Britská skupina zastřešuje šest etablovaných značek – Travelbound, SkiBound, Edwin Doran, Masterclass, World Challenge a JCA – a jako jediný operátor na britském trhu působí ve všech hlavních segmentech školního cestování. Rockaway chce navázat na výsledky současného managementu vedeného výkonným ředitelem Johnem Uptonem.
„Naše značky už více než 50 let dávají mladým lidem zážitky, které si nesou po celý život. Rockaway sdílí naše přesvědčení o významu vzdělávání mimo školní třídu. Přináší dlouhodobý přístup, kapitál a zkušenosti z cestovního ruchu, které nám pomohou oslovit více škol, investovat do našich lidí a produktů a růst prostřednictvím akvizic,“ dodává John Upton, výkonný ředitel Experience Education.
Akvizice zároveň zapadá do širší strategie Rockaway rozšiřovat působnost mimo střední Evropu. Do nových zemí chce skupina vstupovat především prostřednictvím silných lokálních aktiv, kolem nichž může postupně budovat další byznys a místní zázemí.
„Společnost Experience Education je lídrem britského trhu. Uvnitř velké skupiny KKR se jí nedostávalo patřičné pozornosti, což vnímáme jako obrovskou příležitost. Trh je v tomto segmentu stále velmi fragmentovaný a naším plánem je udělat z Experience Education základ přední evropské skupiny vzdělávacího cestování, organicky i akvizicemi nejen v Británii, ale i na evropském kontinentu,“ říká Robert Chmelař, řídící partner private equity fondu Rockaway Alpha.