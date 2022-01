Robotizace v Česku zvyšuje příjmovou nerovnost, v USA ji naopak snižuje

Když se ve 30. až 50. letech začaly masově šířit domácí spotřebiče, znamenalo to pro ženy velké vítězství nad úmornou manuální prací, kterou vykonávaly po stovky let. Odpadlo drhnutí oblečení na valše, vaření od úsvitu do soumraku a ženy zamířily do (podřadných, ale alespoň nějakých) zaměstnání.

K jejich dalšímu osvobození od smetáčku a lopatky došlo i díky pokroku v oblasti medicíny, upozorňuje nedávno publikovaná studie nazvaná Roboti, manželé, rodina a plodnost. Těhotenství a porod se staly mnohem méně náročným podnikem. Už nebylo třeba porodit za život deset potomků, aby v rodině zbyl alespoň jeden. Technologický vývoj po všech stránkách umožnil větší zapojení žen na trhu práce.