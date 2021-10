Balíky v depu třídí roboti. Zásilkovnu nová investice stála deset milionů

Mateřská skupina chce letos zvýšit obrat na 5,2 miliardy korun a dosáhnout 75 milionů přepravených zásilek, když loni zdvojnásobila obrat na 2,5 miliardy korun a počet přepravených zásilek vzrostl o 114 procent na 40,5 milionu.

Firma poprvé roboty nasadila v třídicím depu v pražských Štěrboholech. Ve dvou patrech tam v současnosti provozuje 190 třídicích robotů.

„Hledali jsme řešení, které bude při rychlém růstu Packety rychle škálovatelné, tedy jednoduše rozebíratelné a přenosné. Když budeme potřebovat, můžeme je převézt z jednoho depa do druhého a posílit tam provoz,“ uvedla zakladatelka Zásilkovny Simona Kijonková s tím, že jde o první takové nasazení robotů v Evropě. Roboti podle ní nemají nahradit lidskou sílu, ale mají zaměstnancům v depech práci usnadnit.

Zařízení má podobu dvoupatrového mola, okolo kterého jsou skluzy pro výhoz zásilek. Na molu se pohybují roboti, kteří převáží zásilky o hmotnosti až 15 kg a rozměrech 40x40x50 cm k danému skluzu. Zaměstnanec načte zásilku do elektronické čtečky, která poté dá informaci do centrálního systému, kam má balík směřovat.

Robotické třídičky PackMan dokáží pracovat dvě hodiny a nabíjí se deset minut. V další fázi by roboti mohli vážit i skenovat zásilky. Typově odlišný robot by tak v budoucnu mohl vozit i klece se zásilkami, případně balíky nakládat. Podle Kijonkové to je ale otázka několika let.

Zásilkovna vznikla před jedenácti lety. V současnosti má osm tisíc vlastních výdejních míst, z toho šest tisíc v ČR, a spolupracuje s více než třiceti tisíci e-shopy. Provozuje 1 500 samoobslužných výdejních Z-Boxů, přičemž do konce roku by jich měla mít o tisíc více. Firma působí v osmi zemích a do 33 zemí doručuje. Mateřská skupina zaměstnává dva tisíce lidí a provozuje 53 dep.