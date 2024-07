Češi se svým patentem dobývají svět zdravotnictví. Jdou si na trh pro miliardu

Zdravotnická skupina Riocath v roce 2019 ve spolupráci s Ústavem organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky (ÚOCHB) vyvinula a patentovala světově unikátní dvouplášťové katetry. Ty snižují riziko infekce. Jejich technologie je potom patentově registrována ve více než padesáti zemích světa zahrnujících celou Evropu, Severní Ameriku a další státy s vyspělým zdravotnictvím. Soudně znalecký posudek vypracovaný před sedmi lety ocenil potenciál patentu na 42 miliard korun.

Akcionáři Riocath mají globální plány a uvolnili k prodeji část kmenových akcií mateřské společnosti Riocath Global a.s., aby bylo možné naplnit hlavní misi Riocath. Ta spočívá v uskutečnění ambice rozšíření urinárního katetru jako nového standardu, který bude účinně bránit nejčastější příčině nozokomiálních infekcí v podobě zavlečení této infekce do těla pacienta v průběhu jeho hospitalizace právě při katetrizaci močového měchýře.

Celkově bylo uvolněno 360 kusů kmenových akcií Riocath Global, a.s., které představují 12 procent základního kapitálu společnosti. Jednotlivá akcie je nabízena za pevnou cenu tří milionů korun, celkový objem akumulovaných investičních zdrojů tedy přesahuje částku jedné miliardy Kč.

Průběh spolupráce týmu Riocath s ÚOCHB již od roku 2013 sleduje zástupce ředitele Ústavu organické chemie a biochemie AV Zdeněk Hostomský.

„Od chvíle, kdy MUDr. Svoboda přišel s ideou revolučního technického řešení autoeverzibilní trubice pro koncepčně nový urinární katetr, se náš ústav významně podílel na složitém průběhu aplikovaného výzkumu a vývoje tohoto nového zdravotnického prostředku. Takový procesně komplikovaný interdisciplinární výzkum a vývoj, založený na tzv. ,novém stavu techniky’, se vždy měří na dlouhé roky vynakládaného úsilí“ uvedl Hostomský v úterý na setkání s investory a tiskem.

Firma chce do konce září připravit rozsáhlý školicí program zavedení nového standardu, který katetr přináší, do široké léčebné a ošetřovatelské praxe s cílem výrazně snížit riziko zavlečení infekce do močového traktu při katetrizaci močového měchýře. Aktuální stav projektu a plány na rozvoj představili lékaři během kulatého stolu odborníků a na následné tiskové konferenci, která se konala ve Štejfově posluchárně Domu lékařů, moderního vysočanského objektu České lékařské komory.

Zvláštní investiční nabídka je připravena pro lékaře, kteří sami o sobě tvoří významnou část cílové skupiny potenciálních investorů. Ty společnost osloví prostřednictvím oborového zdravotnického tisku speciální nabídkou.

„Katetr Riocath se dostal na naše pracoviště nedávno, nyní postupně shromažďujeme první poznatky spojené s jeho běžným používáním pro krátkodobou katetrizaci. Ve vztahu k jeho perspektivní úloze v prevenci zavlečení infekce do uropoetického traktu jsme doposud nezaznamenali žádný případ svědčící pro rozvoj infekčních komplikací v souvislosti s jeho zavedením,“ doplnil MUDr. Jan Neumann, CSc., vedoucí lékař CHJIP Chirurgické kliniky 2. lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice v Motole, který od počátku spolupracuje s výrobcem na vývoji katetru, zejména s přihlédnutím k jeho využití v praxi.

Dalším navazujícím plánem je vytvoření obchodní soustavy, umožňující efektivní šíření Licenčního programu Riocath v globálním měřítku formou tzv. otevřené licence. K tomu již byly vytvořeny podmínky důslednou patentovou ochranou základního vynálezu ve všech technologicky rozvinutých státech.