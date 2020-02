Revolut za rok ztrojnásobil svou hodnotu, teď získal další půl miliardy

Revolut v roce 2015 začal jako aplikace v mobilní telefonu. Tehdy zájemcům umožňoval především platit a převádět peníze v zahraničí za podmínek mezibankovního kurzu. Tedy výhodněji, než kdyby převod proběhl u běžné banky. V současnosti nabízí v podstatě veškeré služby, které by zákazník od banky čekal. Nemá však žádné fyzické pobočky.

Na český trh vstoupil tento fintech startup v roce 2018 a již během prvního roku získal přes 45 tisíc klientů. Jeho růst je raketový – po celém světě má 10 milionů zákazníků a jeho současná hodnota je 5,5 miliardy dolarů (přes 128 miliard korun). Ještě loni v dubnu přitom dosahovala jen 1,7 miliardy dolarů, upozorňuje CNBC. Za necelý rok se tak ztrojnásobila.

Revolut je jedním z nejhodnotnějších fintech startupů světa. A svou pozici si v úterý upevnil. Od americké investiční společnosti TCV získal 500 milionů dolarů. Tato firma své peníze v minulosti vložila třeba i do Netflixu, Spotify nebo Airbnb. Investici by digitální banka ráda využila k dalšímu rozšiřování v rámci Evropy a případné expanzi do Spojených států.

Mít zisk je pro fintechy problém

Podle zakladatele a šéfa startupu Nika Storonského Revolut v současnosti zaměstnává pět tisíc lidí. „Chceme vytvořit globální finanční platformu,“ citovala ho agentura Reuters. Jeho ambice se teď především soustředí na získání bankovní licence i mimo Evropskou unii.

Mnoho fintechů má však potíže s tím, aby generovaly zisk. A to i přesto, že velmi rychle rostou. Revolut v minulosti nebyl výjimkou. Podle Reuters byl za rok 2018 ve ztrátě 33 milionů liber, tedy přes 996 milionů korun. Data za rok 2019 prozatím nejsou známá.

K vyšším příjmům by firmě měly pomoci prémiové služby, které spustila v roce 2017. Zákazníkům jsou dostupné za měsíční poplatek – v levnější variantě 175 korun měsíčně, v té dražší za 300 Kč.