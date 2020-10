Vitaminy a bonusy až 4 tisíce. Řetězce připravují zaměstnance na druhou vlnu

Už v březnu vyplatil Kaufland na odměnách 50 tisíc korun, ve druhé vlně balík peněz navyšuje o pět milionů korun. Konkurence počítá s vánočními odměnami.

„Velice si vážíme obrovského pracovního nasazení našich zaměstnanců, jak zajišťují neustálou dostupnost zboží a každý den umožňují zákazníkům pohodlné a bezproblémové nakupování. Mimořádnou odměnou jim chceme za toto jejich enormní úsilí poděkovat,“ vysvětlil ředitel Kauflandu Stefan Hoppe.

S novou vlnou pandemie totiž část Čechů opět začala nakupovat potraviny a drogerii do zásoby, a to ve větší míře vytěžuje personál prodejen. Je to pochopitelné, protože ministr zdravotnictví důrazně doporučil, aby lidé zůstali doma. Bonus v Kauflandu vyjde až na 4 tisíce korun na jednoho zaměstnance.

Další opatření, kterým reaguje obchodník na pandemii, je už běžnější. Všichni zaměstnanci mají na prodejnách k dispozici zdarma čaj, med, citron, zázvor i čerstvé ovoce. A nově až do konce února 2021 budou denně dostávat vitamin C ve formě tablet.

Preventivní programy

Podobná snaha o zvýšení imunity se objevila i mezi dalšími obchodníky už na jaře. Podobný program spustila právě Billa. „Společnost Billa spustila na podzim preventivní program pro své zaměstnance, ten obsahuje finance pro zajištění nápojů a ovoce pro posílení imunity. Zároveň si je vědoma náročnosti práce na prodejnách a o dílčích krocích vedoucích ke zlepšení pracovních podmínek bude informovat v dohledné době,“ uvedla mluvčí Dana Bratánková.



Finančně si brzy polepší také zaměstnanci Albertu. Od ledna se jim zvýší platy až o šest procent. Pokladní si v závislosti na regionu přijde měsíčně na 24 až 36 tisíc korun. V posledním letošním čtvrtletí také dostanou bonus ke mzdě až 3 000 korun.

Bonusy už na jaře vyplácel i Lidl, který celkově rozdělil 37 milionů korun. Od března pak zvyšoval i mzdy na provozních pozicích. Ve stejném měsíci platy zvýšil Penny Market, který rozdělil na jaře na bonusech 40 milionů korun. „ Situaci neustále sledujeme, vyhodnocujeme a budeme na ni odpovídajícím způsobem reagovat,“ reagoval teď mluvčí Tomáš Kubík na gesto konkurence.

Tesco zvýšilo mzdy od července. Lidé na provozních pozicích a v distribučním centru si polepšili o pět procent.

Hypermarkety Globus počítají na konci roku s individuálními mimořádnými bonusy podle výsledků každé prodejny. „Navyšujeme slevu na nonfoodové zboží na 20 procent, díky které lze pořídit velmi levně atraktivní vánoční dárky. Dvacítce různých výhod kraluje velice oblíbený stálý zaměstnanecký benefit – 10procentní sleva na nákup v Globusu,“ uvedla mluvčí Luftia Volfová.

Síť čtrnácti hypermarketů navyšuje i investice do stravenek, příplatků za práci o víkendu a příspěvků na penzijní připojištění.