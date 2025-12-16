Řetězec drogerií dm začíná v Německu prodávat léky. Zákaz obchází přes Česko

Autor: ,
  10:25
Řetězec drogerií dm začíná v Německu prodávat on-line léky bez předpisu. Firma o tom informovala v tiskové zprávě. Drogerie přitom v zemi léky prodávat nesmějí, dovoleno to mají pouze lékárny. Dm využije skuliny v zákonech a bude léky distribuovat přes Česko, informovala německá média.
Prodejna dm drogerie. Ilustrační snímek.

Prodejna dm drogerie. Ilustrační snímek. | foto: dm drogerie

V on-line nabídce drogerie dm v Německu se dnes objevilo zhruba 2500 nových položek ze sortimentu léků, například tablety proti bolesti či některé doplňky stravy. Pro léky na předpis musejí lidé v Německu i nadále do lékárny. Podle vedení firmy dm, která sídlí v Karlsruhe na jihozápadě Německa, jde o „logické rozšíření sortimentu“. Zákazníci podle něj na webu volně dostupné léky často vyhledávali.

Objednané léky bez předpisu bude dm zákazníkům v Německu dodávat přes logistické centrum v Česku, a obejde tak zákaz prodeje léků v Německu mimo lékárny. V Česku proto založila společnost lékárnu v průmyslové zóně Nová Hospoda u Boru v západních Čechách. Z ní bude léky do Německa posílat. „V případě dotazů k nabízenému sortimentu jsou zákaznicím a zákazníkům k dispozici lékárnice a lékárnici, kteří umějí německy,“ stojí v tiskové zprávě.

Růžový gel pro ženy? Drogerii dm vyplísnili v Německu za genderové stereotypy

Stanice n-tv upozornila, že možnost zasílat léky ze zahraničí už využívají i jiné on-line platformy jako Shop Apotheke a Doc Morris, které si k tomu zvolily Nizozemsko.

Německý svaz lékárníků varoval, že by lidé se zdravotními problémy mohli být znejištěni, když nebude jasný rozdíl mezi lékárnou a drogerií. Vysoce účinné a tedy i potenciálně nebezpečné léky by podle něj měly být k dostání jen v lékárnách s vyškoleným personálem, který dokáže při akutních problémech poradit, jaké léky přesně použít.

Šéf dm Christoph Werner v rozhovoru s listem Handelsblatt označil kritiku za bizarní. „Vidíme velký potenciál,“ dodal. Podle ústavu pro výzkum trhu Datamed IQ trh s volně prodejnými léky loni v Německu zaznamenal obrat více než 14 miliard eur (340 miliard korun).

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Která pracovní místa mizí kvůli AI nejvíce? Hostem Rozstřelu je inovátorka Čermáková

Nejčtenější

Na prodej je zámeček Dřevíč, kde žil Karel Schwarzenberg. Realitka zveřejnila cenu

Karel Schwarzenberg. Současný ministr zahraničí a předseda TOP 09 je podle

Zámek Dřevíč, kde žil politik, diplomat a potomek známého šlechtického rodu Karel Schwarzenberg, prodává realitní kancelář Svoboda & Williams za 65 milionů korun. Jde o barokní stavbu v...

V útrobách obra. Podívejte se na kráčející rypadlo z lomu ČSA

Rypadlo RK 5000 je gigantické korečkové rýpadlo, které v uhelném lomu ČSA...

Kolos měří na výšku přibližně 44 metrů a na šířku má 166 metrů. Obří stroj zůstal v lomu Československé armády u Mostu jako němé svědectví doby, kdy se zde těžilo hnědé uhlí. Korečkové rypadlo s...

Five Guys v Praze otevřel. První nadšenci tu na burgery čekali ještě za tmy

V pondělí 8. prosince se otevřela první restaurace Five Guys. (8. prosince 2025)

Fanoušci burgerů Five Guys se dočkali, v pondělí se v pražském obchodním domě Máj konečně otevřela první pobočka tohoto amerického fastfoodového řetězce v Česku. První zákazníci dorazili s obrovským...

Soumrak černého uhlí. Do posledního dolu v Česku nahlédněte těsně před uzavřením

Už jen pár týdnů a těžba černého uhlí v Česku definitivně skončí. Posledním...

Už jen pár týdnů a těžba černého uhlí v Česku definitivně skončí. Posledním činným dolem je Důl ČSM ve Stonavě na Karvinsku. V něm ale těžba skončí v lednu 2026. Fotoreportérka iDNES.cz zmapovala...

Brněnský hotel se dostal do mezinárodní luxusní sítě, je teprve druhý z Česka

Hotel Grand Palace Brno ležící v centru města byl zařazen do prestižní...

Prestižního ocenění se dostalo hotelu Grand Palace Brno, který je dlouhodobě nejluxusnějším ubytovacím zařízením ve městě. Nyní má tento přívlastek i mezinárodní punc, jelikož byl hotel jako teprve...

Od února levněji. Společnost innogy sníží ceny plynu o 15 procent

ilustrační snímek

Energetická společnost innogy od února příštího roku zlevní plyn pro přibližně 300 000 zákazníků se smlouvou na dobu neurčitou. Ceny dodávek sníží oproti současnosti o 15 procent, tedy zhruba o 280...

16. prosince 2025  10:50

Řetězec drogerií dm začíná v Německu prodávat léky. Zákaz obchází přes Česko

Prodejna dm drogerie. Ilustrační snímek.

Řetězec drogerií dm začíná v Německu prodávat on-line léky bez předpisu. Firma o tom informovala v tiskové zprávě. Drogerie přitom v zemi léky prodávat nesmějí, dovoleno to mají pouze lékárny. Dm...

16. prosince 2025  10:25

Pražská burza září, zapisuje historický rok. Její hlavní index stoupl o desítky procent

Burza cenných papírů v Praze. Ilustrační foto

Letošní rok se do historie Burzy cenných papírů zapsal zlatým písmem. Hlavní akciový index PX i dividendový index PX-TR v průběhu roku dosáhly historických maxim. Dividendový index posílil od počátku...

16. prosince 2025  10:16

Zemědělský fond zastavil dotace Agrofertu a dalším firmám kvůli Babišovu střetu zájmů

Sídlo společnosti Agrofert na pražském Chodovci.

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) pozastavil vyřizování žádostí o dotace firmám z holdingu Agrofert, potvrdila mluvčí fondu Eva Češpiva. Rozhodnutí o pozastavení žádostí platí od 9. prosince,...

16. prosince 2025  10:07

Čechům leží na účtech zbytečně biliony. Radši je investujte, radí ekonom

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je Jan Brejl, obchodní ředitel Partners.

Česká ekonomika se po covidových letech stabilizovala, inflace se drží kolem 2,5 procenta a domácnosti mají na účtech rekordní objem úspor. Podle Jana Brejla, obchodního ředitele finanční skupiny...

16. prosince 2025

Ford ukončuje výrobu řady elektromobilů. Může za to i Trump

Měl to být hit sezóny. Ford ale nakonec uznal přešlap, a s výrobou zpomalil....

Americká automobilka Ford Motor ukončí výrobu několika modelů elektromobilů. V souvislosti s tím zaúčtuje odpisy za 19,5 miliardy USD (přes 400 miliard korun).

16. prosince 2025  9:39

Daně a zálohy pro OSVČ 2026: jaké jsou nové minimální částky od 1. ledna

ilustrační snímek

Povinné zálohy na zdravotní a sociální pojištění se pro OSVČ od ledna 2026 opět zvyšují. Nejvíce naroste daň v paušálním režimu. Povinné odvody zdraží nejméně o tisícovku měsíčně.

16. prosince 2025

Wall Street začíná pochybovat o AI. Blíží se prasknutí bubliny?

ilustrační snímek

Jsou to zhruba tři roky co společnost OpenAI rozpoutala celosvětovou euforii kolem umělé inteligence uvedením ChatGPT. Od té doby do sektoru proudí nebývalé množství kapitálu a akcie technologických...

16. prosince 2025

Na levnější hypotéku mohou Češi zapomenout. Zdražení je pravděpodobnější

Premium
Bytový komplex Pekárenský dvůr se od ostatních liší konceptem klubového...

Dosavadní pozvolné zlevňování hypoték je u konce, zdražování je nyní mnohem pravděpodobnější scénář. „V dalších měsících už se žádný pokles hypotečních sazeb čekat nedá, dokonce je poměrně...

16. prosince 2025

Musk pokořil další rekord. Jeho majetek má hodnotu 600 miliard dolarů

Americký miliardář Elon Musk (1. listopadu 2023)

Americký podnikatel Elon Musk se stal prvním člověkem na světě, jehož majetek pokořil hranici 600 miliard dolarů (zhruba 12,4 bilionu korun). V pondělí o tom informoval časopis Forbes. Musk je mimo...

15. prosince 2025  21:18

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Muskova firma SpaceX míří na burzu. Čeká se rekordní zájem investorů

U vyvíjeného nosiče Neutron je znovupoužitelnost plánována už od základu. Stroj...

Americká vesmírná společnost SpaceX miliardáře Elona Muska hodlá v příštím roce vstoupit na burzu. Pokud k tomu skutečně dojde, mohlo by jít o největší veřejnou nabídku akcií (IPO) všech dob. Cílem...

15. prosince 2025  16:27

Firma Airbnb dostala ve Španělsku pokutu 64 milionů eur. Hodlá se bránit u soudu

Pronájem nemovitosti zahraničním turistům přes aplikaci Airbnb? Buďte opatrní,...

Španělská vláda vyměřila portálu Airbnb pokutu 64 milionů eur (1,56 miliardy korun) za to, že firma inzerovala nabídky na ubytování, které neměly licenci, a v místech, kde je to zakázané.

15. prosince 2025  16:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.