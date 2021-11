Firmy hromadně ruší vánoční večírky kvůli opatřením i samotnému viru

Nebýt pandemie koronaviru zvonil by teď v českobudějovické restauraci Masné krámy každou chvíli telefon. Ze sluchátka by se pravidelně ozývaly prosby o vytvoření rezervace na některý z prosincových dnů. Teď pevná linka mlčí, a navíc přicházejí emaily, které objednávky naopak ruší.

„V pátek jsem našel v mailu tři požadavky na zrušení relativně velkých rezervací. Lidé píšou, že jim nevyhovuje, že by měli odcházet z podniku v deset hodin,“ popisuje situaci provozní vyhlášené restaurace František Sýkora.

„Jedna z rušených rezervací čítá dvacet lidí, druhá činí patnáct hostů a třetí 40. U té poslední se snažíme trošku bojovat, ale vypadá to, že se to stejně neuskuteční,“ říká provozní. Storna se nicméně netýkají jen dnešního dne, podle Sýkorova odhadu došlo v posledních dnech k odřeknutí zhruba pětiny objednávek. Prosinec je přitom pro Masné krámy jedním z nejvýdělečnějších měsíců v roce právě kvůli konání firemních vánočních večírků.

Nutno říct, že společnosti neruší večírky pro své zaměstnance jenom kvůli nově oznámenému opatření, podle kterého musí provozní doba všech hospod a restaurací končit v 22:00. „Při rušení rezervací často slýcháme, že setkávání ve velkých skupinách a večírky jsou v rozporu s interními pravidly korporací,“ uvádí Šárka Hamanová, mluvčí skupiny Ambiente, která ve velkých českých městech provozuje desítky kaváren, restaurací a pivnic.

„Například Brasileira zaznamenala významné rušení večírků už poté, co přestaly platit testy ke vstupu do restaurace,“ říká Hamanová o jednom z podniků. „Hosté ruší zejména velké večírky pro několik desítek hostů. Je také patrný trend, kdy na velké rezervace dorazí jen zlomek lidí,“ dodává tisková mluvčí.

Lidé se zkrátka bojí kvůli současné rapidně se zhoršující covidové situaci. Část z nich také do gastro provozoven nemůže, protože jsou neočkovaní.

Podle Luboše Kastnera, spolumajitele sítě podniků Hospodska.cz, to nejhorší období pro restauratéry a hospodské teprve přijde. On sám počítá i s lockdownem. „Z epidemiologického hlediska se situace vyvíjí dramaticky a vláda avizovala, že ta opatření nejsou poslední. U většiny večírků jsme nastavili storno poplatky, protože jsme s tím museli počítat,“ uvádí Kastner.

„Na druhou stranu, lidé se na nějaké firemní akci neviděli dva roky a přijde mi, že firmy pro ně chtějí něco podniknout. Takže to není jako minulý rok, kdy se všichni lekli a z fleku to začali odepisovat. Ruší se zhruba polovina večírků, druhá polovina to lidově řečeno chce dát,“ dodává Kastner.