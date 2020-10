Stát pokryje restauracím mzdy. Rychlé a jednoduché, chválí zástupci odvětví

V příštích dnech má stát hradit restauratérům sto procent mezd včetně odvodů, a to i přesto, že mají podniky možnost provozovat prodej z okének. „Řadě lidí z gastronomie to zachrání práci a nebudeme muset propouštět,“ komentoval jednání Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu.

Náhrada mezd přitom není časově omezená. „Nikdo totiž pořádně neví, jestli uzavření podniků k 3. listopadu skončí. Všechno teď závisí na vývoji nákazy,“ doplnil Luboš Kastner z Asociace malých a středních podniků (AMSP). Krytí mezd v plné výši má fungovat jako nástavba programu Antivirus. O pokračování samotného programu, který má skončit na konci října, se podle Kastnera ještě bude jednat.

„Rozhodnutí o pokračování programu Antivirus po uvolnění opatření bude předmětem politické a sektorové debaty. Cílem je mít pro gastronomii nástroj na kompenzaci mezd i po skončení omezujících opatření, alespoň do konce roku 2020, ideálně do konce měsíce února 2021,“ dodal Kastner.

Druhým bodem pomoci zavřeným podnikům je kompenzace padesáti procent nájemného po dobu tří měsíců. Maximální výše podpory bude deset milionů korun a na program vláda dohromady vyčlenila 1,2 miliardy korun.

Aby to netrvalo tak, jako na jaře

„Příspěvek na nájemné rozhodně pomůže, důležité ale bude, aby se peníze dostaly k lidem rychle, v době dvou až tří týdnů, nikoliv dvou až tří měsíců, jak to bylo na jaře,“ zdůraznil Prouza. Urychlení celé akce by mělo pomoci konkrétní zjednodušení. Na rozdíl od prvního programu Covid totiž nebude čerpání programu podmíněno slevou pronajímatele.

„U otázky nájemného jsme nechtěli, aby tam byly jakékoliv zásadní bariéry, jako třeba dohoda mezi pronajímatelem a nájemcem, protože to celý proces prodlužuje, a teď je důležité peníze prostě rychle předat,“ okomentoval jednání Václav Stárek, prezident Asociace hotelů a restauratérů.

„Výhoda je to, že nás stát má už dost dobře přečtené. Provozovatel, který na jaře žádal o nájem, měl velmi aktivní komunikaci se státem, respektive s úřady zastupujícími stát, takže už tam je stopa. Proto se využily tyto dva nástroje. Rychlost je klíčovým elementem ve všech jednáních, protože my opravdu peníze už nemáme,“ dodal Kastner.

Kde pomoc zatím chybí

Ačkoli jsou zástupci restauratérů s pomocí spokojeni a rychlou reakci vlády oceňují, uvedli i další problémy, které se budou muset co nejrychleji vyřešit. Jedním z nich je situace dodavatelů potravin, jimž sice stát nezakázal provoz, avšak uzavřel jejich často jediné odbytiště.

Víme, že v Praze se více než polovina hotelů chystá dočasně uzavřít provoz, některé jsou již zavřené. To samé se týká regionů, kde se zhruba třicet procent podniků chystá uzavřít provoz Václav Stárek prezident Asociace hotelů a restauratérů

„Zatím zcela chybí pomoc pro ty, kteří restauracím dodávají potraviny nebo různé služby a kteří rozhodnutím vlády také okamžitě přišli o příjmy – to je potřeba urychleně dopracovat, aby na zavření restaurací nedoplatili třeba lidé v potravinářství,“ osvětlil situaci Prouza.

V tíživé situaci se nachází i tuzemské hotelnictví. „Hotely sice mohou zůstat otevřené, ale stejně nemají žádné zákazníky, protože nemohou čerpat wellness a fitness služby. Hotely dále nemohou pořádat konference čili jejich provoz se prakticky úplně zastavil. Třeba hotel, který má zhruba sto padesát pokojů, má obsazené jenom tři z nich. Víme, že v Praze se více než polovina hotelů chystá dočasně uzavřít provoz, některé jsou již zavřené. Totéž se týká regionů, kde se zhruba třicet procent podniků chystá uzavřít provoz,“ popsal situaci Stárek.

„V tomto případě bychom chtěli, aby dál fungoval program Antivirus a aby bylo vyhlášeno moratorium na úvěry, protože v tuhle dobu hotely nebudou mít šanci splácet – nemají z čeho. Předběžně jsme hovořili s panem vicepremiérem o tom, že by se obnovil program Covid ubytování pro zařízení bez ohledu na to, jestli jsou zavřená úplně nebo částečně,“ dodal Stárek.

Otazník nad odkladem splátek

K možnému odkladu úvěrů však Stárek podotýká, že bude záležet na bankách. Česká bankovní asociace (ČBA) ve středu oznámila, že banky nevidí důvod pro to, aby bylo moratorium plošně obnoveno.

Moratorium na úvěry je podle Stárka velmi důležité pro oba dva segmenty. „Podle prvních informací, které lze vyčíst i z médií, se ochota ze strany bank zatím příliš nejeví,“ řekl Stárek. I přesto se podle Kastnera z AMSP očekává, že se ministerstvo financí s ČBA nakonec na odkladu plateb splátek úvěrů dohodne.

Další zádrhel vidí Václav Stárek v situaci velkých zaměstnavatelů, kteří neprovozují jeden ale více podniků ať už v oblasti hotelnictví či restauratérství.

„Programy nájemné a ubytování spadají do rámce podpory Evropské komise, který je postavený na zhruba 810 tisíc euro na firmu. Na společnosti, které mají víc sesterských podniků, připadá stále jen jedna pomoc. To znamená, že třeba hotelové řetězce jako je Orea nebo CPI, tak se do toho rámce samozřejmě nemohou vejít. Měli bychom tedy začít debatovat o tom, co uděláme pro ty velké zaměstnavatele,“ uzavřel Stárek.