REMA PV Systém už nemůže recyklovat soláry. V pasti nechala 3000 klientů

Jde o stovky soukromých osob s domácími fotovoltaikami, které ani nemusí vědět, jakému problému mohou čelit. S podobným osudem se přitom mohou setkat i klienti kolektivního systému pro zpětný odběr elektrospotřebičů REMA Systém a.s. Ten totiž rovněž licenci stále nemá, ačkoli si o ni koncem minulého roku požádal. Ostatní tuzemské kolektivní systémy novou licenci již získaly. Ministerstvo životního prostředí (MŽP) celou věc dlouhodobě sleduje, ale s řešením zatím nepřišlo.

Společnost REMA PV Systém začátkem letošního roku zmizela ze seznamu kolektivních systémů na webu MŽP. „REMA PV Systém do konce minulého roku nepodala žádost o oprávnění k provozu kolektivního systému, jak vyžaduje nový zákon,“ uvedla Lucie Ješátková, tisková mluvčí ministerstva životního prostředí a potvrdila, že firma o svoji licenci přišla a své služby tak klientům již nemůže poskytovat.

Kolektivní systémy jsou právnické osoby hospodařící s finančními příspěvky klientů za účelem pozdější likvidace vymezených druhů výrobků jako například solárních panelů nebo elektroniky. Mezi klienty kolektivních systémů patří jak výrobci a prodejci, tak fyzické osoby vlastnící solární elektrárny. Podle informací redakce měla REMA PV Systém přes tři tisíce klientů. Většinu z nich tvoří právě drobní majitelé domácích fotovoltaik pořízených do 1. ledna 2013.

Majitelé se firmy zbavili

Podle registru skutečných majitelů byli ještě v březnu jako vlastníci REMA PV Systém zapsáni Karel Beneš, David Beneš a Ladislav Dušek. Stejné osoby byli dle registru ještě do konce dubna skutečnými vlastníky i společnosti REMA Systém a.s., která ještě nedávno byla podle informací redakce zároveň 90% vlastníkem právě REMA PV Systém.

Vyplývá to i ze zápisu z valné hromady z 21. 11. 2022, který je založen u rejstříkového soudu. Podle REMA PV Systém z listin založených v obchodním rejstříku ke dni 30. 3. 2023 vyplývá, že tato společnost pouze 2 akcionáře, a to společnost XSOLAR LTD. s 90 % akcií a společnost KRENTON LLC se zbývajícími 10 % akcií.

Na konci března se pak v rejstříku konečných vlastníků objevil jako skutečný majitel firmy REMA PV Systém 24letý Riad Charawani, který je podle tohoto zápisu od 29. 12. 2022 skutečným majitelem REMA PV Systém, a.s. Společnost se následně přejmenovala na XSOLAR REUSE SYSTÉM a.s. „Tato společnost žádost o vydání oprávnění (k provozování kolektivního systému podle zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností) na MŽP nepodala,“ uvedla pro mluvčí MŽP Lucie Ješátková.

Společnost REMA Systém a.s. potažmo REMA PV Systém na dotazy pomocí emailu i SMS ani po několika prosbách nereagovala. REMA Systém a.s. se v předchozí komunikaci s iDNES.cz od REMA PV Systém distancovala. Za REMA ve výsledku regagoval na dotazy advokát Adam Batuna, který redakci sdělil, „že klient nedisponuje informacemi k dotazovaným skutečnostem, resp. takové skutečnosti nejsou klientovi známy, neboť klient nepřevedl společnost na fyzickou osobu, pana Charawaniho.“

„Nad rámec dotazu však uvádím, že klient ukončil svou majetkovou účast na jiných společnostech, aby vyhověl požadavkům zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností. Za tímto účelem klient prodal své podíly ve společnosti ČEZ Recyklace, s.r.o. (IČO 03479919) a společnosti XSOLAR REUSE SYSTÉM a.s. (IČO 29127009). Bližší podmínky prodeje podílů (a to včetně ceny), není klient oprávněn sdělit s ohledem na svůj závazek mlčenlivosti,“ dodal Batuna.

Podle zjištění redakce však jak REMA PV Systém tak XSOLAR REUSE SYSTÉM a.s. zastupuje stejný advokát – tedy Batuna. Nově nabyvší vlastník Charawani REMA PV Systém Riad Charawani se k věci nechtěl vyjadřovat.

Kde jsou peníze klientů?

Otazník visí nad tím, zda jsou vůbec ve firmě peníze, které ji klienti svěřili. David a Karel Benešovi totiž aktuálně čelí podezření z defraudací finančních prostředků. Státními orgány jim byl zabaven majetek a věc vyšetřuje Police ČR.

Podle našich zdrojů souvisí prověřování možné trestné činnosti s kauzou spojenou se zálohami provozovatelů fotovoltaik na pozdější recyklaci solárů. Oznámení na policii podalo několik provozovatelů, mezi které patří například společnosti LASTA SUN, FVE Triangle, WIS Energo, FVE Boeltice, APTPOWER. Jen firmám, které oznámení podaly, měla vzniknout škoda ve výši přibližně 24,5 milionu korun. Podle policie se ale na účtu společnosti REMA PV Systém v době zahájení prověřování nacházelo pouze necelých 18 milionů korun, což ale REMA PV Systém popírá.

Benešovi všechna obvinění odmítají s tím, že nejsou ve výše uvedené souvislosti trestně stíháni a ani prověřováni z tvrzeného trestného činu zpronevěry. Odmítají také, že by výše uvedeným společnostem vznika škoda.

Odpovědnost jde za klienty

Klienti bývalé REMA PV Systém tak musí řešit základní problém. Dle zákona totiž zodpovědnost za recyklaci nesou oni. Musí tedy najít nový kolektivní systém, nebo zajistit recyklaci sami. „Vzhledem k tomu, že oprávnění REMA PV Systém k provozování kolektivního systému zaniklo, musí jeho klienti přejít k jinému systému nebo plnit své povinnosti individuálně,“ potvrdila za MŽP Dominika Pospíšilová. U jiného kolektivního systému ale budou muset příspěvek na likvidaci fotovoltaiky uhradit znovu, ačkoli není jisté, že příspěvky, které dříve zaplatili REMA PV Systém, získají zpět.

S absencí nové licence na provozování kolektivního systému se potýká i společnost REMA Systém a.s., která zajišťuje sběr a následnou recyklaci elektrospotřebičů jako jsou ledničky, televize či další drobné elektrozařízení. Ačkoli si REMA Systém a.s. žádost o licenci k provozu podala, povolení jako jediný z velkých kolektivních systémů stále nezískala. Důvodem může být nedostatečně velká sběrná síť. V souvislosti se sběrnou sítí provedla Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) kontrolu společnosti REMA Systém a.s.

„ČIŽP provedla kontrolu zaměřenou na prošetření, zda tato společnost jako provozovatel kolektivního systému pro elektrozařízení zajišťuje dostatečnou sběrnou síť dle § 65 odst. 2 písm. a) zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, tj. prošetřovala zajištění zpětného odběru v obcích nad 2000 obyvatel,“ sdělil tiskový mluvčí ČIŽP Jiří Ovečka. Kontrolu ČIŽP prováděla na základě pověření MŽP a se společností REMA Systém a.s. vede v současné době přestupkové řízení.