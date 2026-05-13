Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Sázka na ekologické nádobí nevyšla. Česká firma Refork míří do insolvence

Autor:
  18:00
Pražský výrobce alternativ k plastovému nádobí Refork na sebe podal insolvenční návrh. Firma vznikla v roce 2019, produkty začala prodávat o dva roky později. Vidličky, nože, lžičky či brčka dodávala do Česka a dalších evropských zemí.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Refork

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
9 fotografií

„Dlužník má více věřitelů a peněžité závazky, které jsou déle než 30 dní po splatnosti, přičemž tyto závazky není schopen plnit. Dlužník eviduje závazky vůči více věřitelům, které jsou po splatnosti již od roku 2021, a to v celkové výši několika milionů Kč,“ napsal v insolvenčním návrhu člen představenstva Josef Žádník.

Společnost vyráběla příbory z obnovitelných surovin pomocí vlastní technologie. Na podzim roku 2021 otevřela novou výrobní halu v hodnotě několika desítek milionů korun.

„Materiál si umeleme, uděláme z něj pelety a pak ho zpracováváme na vstřikovacích lisech nebo na extruzi, a to za určitých teplot a pod určitým tlakem,“ sdělil redakci iDNES.cz v roce 2021 zakladatel společnosti Josef Homola.

Plastovým příborům odzvonilo. Česká firma je zvládne vyrobit z dřevního odpadu

Firma vznikla v době, kdy se v Evropě intenzivně hovořilo o zákazu jednorázových plastů. Jejich prodej je v Česku zakázaný od 1. října 2022.

Společnost Refork podle účetní závěrky vykázala v roce 2024 tržby z prodeje výrobků a služeb 44,2 milionu korun a skončila ve ztrátě 17,7 milionu korun. Podle poslední zveřejněné rozvahy k 31. prosinci 2024 evidoval Refork neuhrazenou ztrátu z minulých let ve výši zhruba 176,5 milionu korun. Novější hospodářské výsledky nejsou k dispozici.

Refork v minulosti získal peníze od investorů, firma financovala svůj růst i prostřednictvím tokenů EFK. „Vytvořili jsme si vlastní token, díky kterému jsme získali přes sto milionů korun,“ uvedl v roce 2021 pro iDNES.cz tehdejší produktový manažer společnosti Refork Dan Beseda. Token jim významně pomohl i s vybavením nové haly.

Vstoupit do diskuse (6 příspěvků)

Nejčtenější

Jak se nakupuje v Lidlu v italských Benátkách. Některé cenovky potěší, jiné překvapí

Benátky nemusí hned znamenat jen drahé restaurace a turistické ceny. Stačí...

Benátky nemusí hned znamenat jen drahé restaurace a turistické ceny. Stačí navštívit tamní supermarket Lidl, kde se dá nakoupit podobně jako v Česku. Regály nabízejí levné víno, těstoviny za pár...

Noblesa na českých kolejích. Jak vypadá jízda jídelním vozem z roku 1906

Vlaková souprava vedená parní lokomotivou 431.032 zvanou Ventilovka a...

Na pražské hlavní nádraží se na několik dubnových večerů vrátila noblesa starých jídelních vozů. Historický vůz Ringhoffer z roku 1906, parní lokomotiva i čtyřchodové menu nalákaly cestující, kteří...

Čínská automobilka JAC Motors vstoupila na český trh. Míří do klíčových regionů

Luxusní sedany Maextro S800 čínské automobilky JAC Motors. (18. června 2025)

Na českém trhu začala působit další čínská značka - JAC Motors. Nabídne osm modelů od městského elektromobilu přes rodinné SUV po užitkový valník.

Pije Sydney Sweeney plzeň? Česká stopa v americkém seriálu vzbudila zvědavost

V Euforii se objevilo české pivo. Známé značku si lidé všimli ve scéně se...

Pozornost všímavých českých diváků vzbudila jedna ze scén třetí řady amerického seriálu Euforie. Záběr, ve kterém se před herečkou Sydney Sweeney ocitne otevřená láhev Plzeňského Prazdroje, se brzy...

Dříve ráj na zemi, teď peklo. Americkou pláž devastují hektolitry splašků z Mexika

Idylické dny na pláži v Coronadu se zdají být minulostí. Vodu znečišťují...

Coronado, jedno z nejluxusnějších kalifornských přímořských městeček, má palčivý problém: příval nečištěných odpadních vod, které se sem dostávají z Mexika. Tisíce litrů odpadních vod z nedaleké...

Sázka na ekologické nádobí nevyšla. Česká firma Refork míří do insolvence

Nádobí se vyrábí z dřevěného odpadu

Pražský výrobce alternativ k plastovému nádobí Refork na sebe podal insolvenční návrh. Firma vznikla v roce 2019, produkty začala prodávat o dva roky později. Vidličky, nože, lžičky či brčka dodávala...

13. května 2026

Česká policie vyšetřuje Nestlé a Danone kvůli závadnému kojeneckému mléku

Kojenecké mléko Nutrilon Advanced Good Night od výrobce Danone obsahovalo...

Policie začala vyšetřovat, zda se výrobci kojeneckého mléka Nestlé a Danone nemohli v souvislosti s kauzou závadného kojeneckého mléka dopustit trestného činu ohrožení zdraví závadnými potravinami....

13. května 2026  11:04,  aktualizováno  17:21

KOMENTÁŘ: Bez vlastní oceli budeme vždycky tahat za kratší konec

Roman Heide

Evropské ocelářství stojí před největší transformací ve své historii. Řeč je o investicích v řádu desítek miliard korun v průběhu pár let a zároveň o sílící konkurenci ze zemí, které nejsou zatíženy...

13. května 2026  16:21

Jak jsou otevřené obchody 5. a 6. července? Tyto svátky matou nejvíce

ilustrační snímek

Červencové státní svátky letos připadají na neděli a pondělí, postarají se tak i o prodloužený víkend. Jakou otevírací dobu budou mít obchody na Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje 5....

13. května 2026  15:47

Jedna jízdenka i na víc vlaků. Evropa zjednoduší cestování po železnici

Vagon společnosti European Sleeper (26. května 2023)

Evropská komise navrhla zjednodušit cestování vlakem pro Evropě. Nově by cestující měli mít jen jednu jízdenku i na přeshraniční spoje zahrnující více dopravců, zároveň by měli být lépe chráněni po...

13. května 2026  15:09

Prodejce langošů ze Slovenska dostal pokutu 1 500 eur. Na účtence chyběly háčky

Malá provozovna ve městě Kvetoslav na Slovenku dostala pokutu 1 500 eur (37 500...

Malá provozovna s langoši ve slovenském městě Kvetoslavov dostala pokutu 1 500 eur tedy 37 500 korun. Podle kontrolorů finanční správy na pokladním dokladu chyběla diakritika. Podnikatel tvrdí, že...

13. května 2026  13:17

Výstav minipivovarů klesl. Letos nebudou kvůli rekonstrukci k vidění ani na Hradě

Varna svitavského minipivovaru Na Kopečku

Minipivovarů loni v Česku víc vzniklo než zaniklo. Přes 26 nových a 23 zaniklých jich ale celkem zůstalo 520, protože tři překonaly hranici výroby 10 tisíc hektolitrů a překročily tak minipivovarskou...

13. května 2026  12:43

Situace v Hormuzu se vyostřuje. Tankery kvůli válce vypínají identifikační systémy

ilustrační snímek

Bezpečnostní situace v Perském zálivu se dál zhoršuje. Katar, přední exportér zkapalněného zemního plynu (LNG), podle informací agentury Bloomberg požádal lodě v okolí svého hlavního exportního...

13. května 2026  11:56

Trdlokafe a Bubblify míří do insolvence. Část pronajímatelů vypověděla nájemní smlouvy

Pobočky s bubble tea se nachází většinou v obchodních domech nebo u metra. (5....

Skupina Twist v úterý podala insolvenční návrhy na franšízové společnosti Trdlokafe Development 1 a Bubblify International. Již dříve se do insolvenčního řízení dostala také společnost Naše Zmrzka....

13. května 2026  9:37

Víno se pije nejméně za šest desetiletí. Na vině jsou Trumpova cla i změna vkusu

ilustrační snímek

Americká cla přispěla v loňském roce k dalšímu poklesu globálního obchodu s vínem. Spotřeba vína pak pokračovala v propadu na nejnižší úrovně za více než 60 let kvůli ekonomickým tlakům a měnícímu se...

13. května 2026  7:33

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

V posledních letech jsou zemědělci v krizi už neustále, říká prezident Agrární komory

Premium
Jan Doležal, prezident agrární komory ČR

V posledních letech jsou zemědělci v krizi už neustále, tvrdí v rozhovoru s iDNES.cz prezident Agrární komory ČR Jan Doležal. Na konci května bude na volebním sněmu v Olomouci podruhé obhajovat svůj...

13. května 2026

Z Prahy do Brandýsa za 17 minut. Správa železnic řeší pět tras z metropole

Elektrická souprava RegioPanter v Kralupech nad Vltavou

Zkrácení jízdní doby na sedmnáct minut z centra Prahy do Brandýsa nad Labem na místo nynějších padesáti minut. To slibují nejrychlejší varianty nově plánované železniční trati, jejichž pět možných...

13. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.