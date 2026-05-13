Sázka na ekologické nádobí nevyšla. Česká firma Refork míří do insolvence

„Dlužník má více věřitelů a peněžité závazky, které jsou déle než 30 dní po splatnosti, přičemž tyto závazky není schopen plnit. Dlužník eviduje závazky vůči více věřitelům, které jsou po splatnosti již od roku 2021, a to v celkové výši několika milionů Kč,“ napsal v insolvenčním návrhu člen představenstva Josef Žádník.
Společnost vyráběla příbory z obnovitelných surovin pomocí vlastní technologie. Na podzim roku 2021 otevřela novou výrobní halu v hodnotě několika desítek milionů korun.
„Materiál si umeleme, uděláme z něj pelety a pak ho zpracováváme na vstřikovacích lisech nebo na extruzi, a to za určitých teplot a pod určitým tlakem,“ sdělil redakci iDNES.cz v roce 2021 zakladatel společnosti Josef Homola.
Firma vznikla v době, kdy se v Evropě intenzivně hovořilo o zákazu jednorázových plastů. Jejich prodej je v Česku zakázaný od 1. října 2022.
Společnost Refork podle účetní závěrky vykázala v roce 2024 tržby z prodeje výrobků a služeb 44,2 milionu korun a skončila ve ztrátě 17,7 milionu korun. Podle poslední zveřejněné rozvahy k 31. prosinci 2024 evidoval Refork neuhrazenou ztrátu z minulých let ve výši zhruba 176,5 milionu korun. Novější hospodářské výsledky nejsou k dispozici.
Refork v minulosti získal peníze od investorů, firma financovala svůj růst i prostřednictvím tokenů EFK. „Vytvořili jsme si vlastní token, díky kterému jsme získali přes sto milionů korun,“ uvedl v roce 2021 pro iDNES.cz tehdejší produktový manažer společnosti Refork Dan Beseda. Token jim významně pomohl i s vybavením nové haly.