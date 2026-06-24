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ČEZ vytvořil dceřinou ČEZ Energy, jejím ředitelem se stal Pavel Cyrani

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  10:20

Místopředseda představenstva ČEZ Pavel Cyrani (vlevo) a předseda představenstva Daniel Beneš na tiskové konferenci ke vzniku nové dceřiné společnosti (24. dubna 2026) | foto: ČTK

Energetická společnost ČEZ vytvořila dceřinou firmu ČEZ Energy, do které vyčlení nevýrobní činnosti a nabídne ji k prodeji investorům. Generálním ředitelem nové ČEZ Energy se stal Pavel Cyrani, místopředseda představenstva a ředitel divize obchodu a strategie mateřské ČEZ.

ČEZ chce do dceřiné firmy vyčlenit prodej a distribuce energií, obchodování nebo energetické služby. „Zároveň probíhají další procesy související se schválenou optimalizací vlastnické struktury a řízení,“ uvedl mluvčí ČEZ Ladislav Kříž. Jde o přípravu oceňování jednotlivých dceřiných společností i podkladů pro jednání s ratingovými agenturami pro ratingové posouzení ČEZ Energy i ČEZ.

Vedení ČEZ v dubnu navrhlo vznik nové dceřiné společnosti, do níž chce ze současné struktury vyčlenit například firmy ČEZ Prodej, ČEZ Distribuce, GasNet, ČEZ ESCO, firmy z tradingu nebo telekomunikační Telco Pro Services. Společnost si v nové dceřiné firmě ponechá minimálně 51procentní podíl, zbylou část nabídne investorům. Návrh v červnu schválila valná hromada podniku.

ČEZ má zelenou pro rozdělení firmy. Analytici předpovídají, co to udělá s akciemi

Cena podílu, který chce ČEZ investorům nabídnout, by podle některých analytiků mohla činit 150 miliard korun, možná i více. To by mělo firmě usnadnit pozdější výkup stávajících minoritních akcionářů z celé mateřské firmy.

Mateřský ČEZ s výrobou chce následně stát plně ovládnout. Zestátnění je jedním z deklarovaných cílů současné vlády, která ho odůvodňuje potřebou uvolnit firmě ruce k investicím. Stát v současnosti drží v ČEZ zhruba 70 procent akcií, zbytek vlastní minoritní akcionáři.

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Témata: ČEZ

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