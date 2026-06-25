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Recyklované, anebo ne? Britský hlídací pes zakázal reklamy renomovaných značek

Jan Dvořák
  16:00
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Britský regulační úřad zakázal reklamy značek Calvin Klein, Adidas a Uniqlo kvůli tvrzení, že propagují recyklované oblečení a obuv. Inzerenti podle něj nedokázali prokázat své teze o ekologické šetrnosti. Zároveň ohlásil, že zintenzivnil kontrolu módních prodejců ohledně potenciálně zavádějících environmentálních prohlášení.

„Každá z těchto módních společností zveřejňovala placené reklamy na Googlu. Adidas propagoval ‚recyklované běžecké boty‘, Calvin Klein ‚recyklované‘ dámské topy a Uniqlo inzerovalo fleecové kabáty a bundy vyrobené z ‚recyklovaných materiálů’,“ uvedl britský Úřad pro reklamní standardy (ASA). Tyto reklamy prošetřil a vyzval společnosti, aby svá tvrzení podložily důkazy, píše deník The Guardian.

Společnost Adidas oznámila, že sice nemá řadu běžeckých bot vyrobených z recyklovaných materiálů, ale některé produkty v rámci jejích kolekcí mohou recyklované materiály obsahovat, a že disponuje interní produktovou dokumentací, která její tvrzení potvrzuje.

Společnost Calvin Klein uvedla, že některé produkty z její řady dámských triček a topů obsahují „materiály šetrné k životnímu prostředí“ – včetně recyklovaných, organických a dalších materiálů – a že spotřebitelé nemají důvod, aby si její reklamu vykládali tak, že se tato tvrzení vztahují na celou řadu.

Společnost Uniqlo informovala, že spotřebitelé z její reklamy pravděpodobně vyvodí, že výrobky jsou „ve významné míře“ vyrobeny z recyklovaných materiálů a že její tvrzení jsou podložena mezinárodním certifikačním systémem.

Rozhodující jsou fakta

ASA však uvedla, že v každém z těchto případů by použití pojmu „recyklovaný“ bez dalšího upřesnění vedlo spotřebitele k domněnce, že všechny produkty byly vyrobeny výhradně z recyklovaných materiálů. „Pokud jsou v reklamách uváděna takováto absolutní environmentální tvrzení, musí být doložena fakty,“ uvedl britský hlídací pes.

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„Je důležité, aby lidé mohli důvěřovat environmentálním tvrzením, která vidí v reklamách,“ uvedl Miles Lockwood, ředitel ASA pro stížnosti a vyšetřování. Podle něj by při použití absolutních pojmů, jako je slovo „recyklovaný“, měl být základ těchto tvrzení jasně vysvětlen a řádně podložen důkazy.

„Bez toho hrozí riziko, že by lidé mohli být uvedeni v omyl. Budeme i nadále sledovat reklamy obsahující ekologická tvrzení, přijímat opatření v případech, kdy zjistíme porušení pravidel, a zároveň podporovat inzerenty radami a pokyny, které jim pomohou postupovat správně,“ uzavřel Lockwood podle deníku.

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