„Každá z těchto módních společností zveřejňovala placené reklamy na Googlu. Adidas propagoval ‚recyklované běžecké boty‘, Calvin Klein ‚recyklované‘ dámské topy a Uniqlo inzerovalo fleecové kabáty a bundy vyrobené z ‚recyklovaných materiálů’,“ uvedl britský Úřad pro reklamní standardy (ASA). Tyto reklamy prošetřil a vyzval společnosti, aby svá tvrzení podložily důkazy, píše deník The Guardian.
Calvin Klein, Adidas and Uniqlo ads banned over “recycled” claims https://t.co/XyXKdHyEwi— Retail Week (@RetailWeek) June 24, 2026
Společnost Adidas oznámila, že sice nemá řadu běžeckých bot vyrobených z recyklovaných materiálů, ale některé produkty v rámci jejích kolekcí mohou recyklované materiály obsahovat, a že disponuje interní produktovou dokumentací, která její tvrzení potvrzuje.
Společnost Calvin Klein uvedla, že některé produkty z její řady dámských triček a topů obsahují „materiály šetrné k životnímu prostředí“ – včetně recyklovaných, organických a dalších materiálů – a že spotřebitelé nemají důvod, aby si její reklamu vykládali tak, že se tato tvrzení vztahují na celou řadu.
Společnost Uniqlo informovala, že spotřebitelé z její reklamy pravděpodobně vyvodí, že výrobky jsou „ve významné míře“ vyrobeny z recyklovaných materiálů a že její tvrzení jsou podložena mezinárodním certifikačním systémem.
Rozhodující jsou fakta
ASA však uvedla, že v každém z těchto případů by použití pojmu „recyklovaný“ bez dalšího upřesnění vedlo spotřebitele k domněnce, že všechny produkty byly vyrobeny výhradně z recyklovaných materiálů. „Pokud jsou v reklamách uváděna takováto absolutní environmentální tvrzení, musí být doložena fakty,“ uvedl britský hlídací pes.
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„Je důležité, aby lidé mohli důvěřovat environmentálním tvrzením, která vidí v reklamách,“ uvedl Miles Lockwood, ředitel ASA pro stížnosti a vyšetřování. Podle něj by při použití absolutních pojmů, jako je slovo „recyklovaný“, měl být základ těchto tvrzení jasně vysvětlen a řádně podložen důkazy.
„Bez toho hrozí riziko, že by lidé mohli být uvedeni v omyl. Budeme i nadále sledovat reklamy obsahující ekologická tvrzení, přijímat opatření v případech, kdy zjistíme porušení pravidel, a zároveň podporovat inzerenty radami a pokyny, které jim pomohou postupovat správně,“ uzavřel Lockwood podle deníku.