Rodinná bitva o miliardy. Dědic brýlového impéria koupí podíly svých sourozenců

Autor:
  18:00
Leonardo Maria Del Vecchio, dědic stejnojmenné rodiny a jeden z potomků zakladatele brýlového impéria EssilorLuxottica, odkoupí podíly dvou sourozenců za přibližně 10 miliard eur (zhruba 240 miliard korun). Tím výrazně posílí svůj vliv v rodinném holdingu Delfin, který spravuje rozsáhlý majetek včetně značek Ray-Ban nebo Oakley.
Leonardo Maria Del Vecchio (20. března 2026)

Leonardo Del Vecchio, brýlového impéria EssilorLuxottica (28. dubna 2026)
O prodeji 25procentního podílu rozhodlo šest z osmi akcionářů holdingu na mimořádné valné hromadě, která se konala v pondělí. Jednatřicetiletý Leonardo Maria Del Vecchio díky transakci navýší svůj podíl na 37,5 procenta. Vyjednávání ale nebylo jednoduché a odkup podílů sourozenců Lucy a Paoly Del Vecchio trval několik měsíců, píše agentura Bloomberg.

Transakce postavení Leonarda Marii v rodinné společnosti, kterou vybudoval jeho otec Leonardo Del Vecchio, výrazně posílí. Ten zemřel před čtyřmi lety a majetek se rozhodl rozdělit rovným dílem mezi všech svých osm dědiců. To ale následně vedlo k vleklým sporům.

Chytré brýle vyvolávají obavy právníků. Vývojáři řeší, jak odhalit „šmíráky“

V závěti otce-zakladatele totiž stojí, že klíčová rozhodnutí v holdingu vyžadují konsensus všech stran. Kvůli tomu se ale v posledních letech nepovedlo prosadit mnoho strategických kroků, píše agentura Bloomberg.

Podle zahraničních médií Maria Del Vecchio využil pro získání 25procentního podílu ve společnosti úvěrové financování. O něm měl dříve jednat s bankami UniCredit, BNP Paribas nebo Crédit Agricole. Úvěr má být kryt právě jeho rozšířeným podílem v holdingu.

Akcionáři společnost Delfin na pondělní valné hromadě zároveň schválili zrušení desetiprocentního stropu pro výplatu dividend ve vztahu k čistému zisku. Tento krok má Leonardovi Mariovi zajistit vyšší peněžní tok potřebný ke splácení úroků z úvěrů, píše Bloomberg.

Zaměřeno na chytré brýle

Společnost Delfin má na starosti správu jednoho z největších rodinných jmění v celé Evropě. Momentální hodnota se pohybuje okolo 55 miliard eur. Součástí je také třetinový podíl ve společnosti EssilorLuxottica, největším výrobci brýlí na světě. Skupina ovládá přibližně 25 procent trhu s brýlemi a vlastní značky jako Ray-Ban, Oakley či Persol a maloobchodní sítě LensCrafters a Sunglass Hut.

Italský král luxusní optiky zemřel. Magnát vlastnil ikonickou značku Ray-Ban

V posledních letech se holding více zaměřuje také na zdravotnické technologie. Pozornost zahraničních médií v nedávné minulosti vzbudilo hlavně partnerství se společností Meta. S tímto technologickým gigantem by totiž podnik měl spolupracovat na vývoji brýlí se zabudovanými prvky umělé inteligence. Kromě působení v sektoru optiky ale společnost působí také ve finančnictví, uzavírá Bloomberg.

České zdravotnictví je úspěšné, ale šampion přestal trénovat, shodují se experti

Nejčtenější

Nejdražší byt světa patří nejbohatšímu muži Ukrajiny. Podnikatel za něj dal miliardy

Budova s názvem Le Renzo v nové monacké čtvrti Mareterra (20. února 2026)

Nejbohatší muž Ukrajiny Rinat Achmetov si pořídil jeden z nejdražších bytů světa. Luxusní apartmán v nové monacké čtvrti Mareterra má pět podlaží, dvacet jedna místností, osm parkovacích míst a...

Kultovní výbava horalů. České batohy vyrábějí ručně, inovovat nepotřebují

Premium
V nenápadném domě u Brna vznikají legendární batohy Gemma, které před víc jak...

V nenápadném domě u Brna vznikají legendární české batohy, které před víc než 40 lety od základu změnily horskou turistiku. Reportér magazínu Víkend DNES se podíval přímo do dílny firmy Gemma.

Leo Express představil repasovanou soupravu Talgo. Již brzy se vydá na Slovensko

Z Hlavního nádraží ve směru Slovácko a Bratislava vyjel nový vlak Leo Express,...

Společnost Leo Express ve čtvrtek jízdou na trase Praha–Bratislava představila repasované vlaky, které od konce dubna plánuje využívat na páteřní trase mezi Českem a Slovenskem. Soupravy s pasivním...

Zámek Dřevíč na Rakovnicku, kde žil kníže Schwarzenberg, našel nového majitele

Zámek Dřevíč, kde žil politik, diplomat a potomek známého šlechtického rodu...

Zámek Dřevíč na Rakovnicku, kde žil politik, diplomat a potomek známého šlechtického rodu Karel Schwarzenberg, změnil vlastníka. Barokní stavbu od loňského roku prodávala realitní kancelář Svoboda &...

Rostou obavy o další obchodní tepnu světa. V ohrožení je Malacký průliv

Malá loď poblíž obřího tankeru na zkapalněný zemní plyn v Malackém průlivu (15....

Blokáda Hormuzského průlivu a nepředvídatelnost amerického prezidenta Donalda Trumpa oživují obavy, že podobné napětí může zasáhnout i další mimořádně důležitý strategický bod. Tím je Malacký průliv...

Rodinná bitva o miliardy. Dědic brýlového impéria koupí podíly svých sourozenců

Leonardo Maria Del Vecchio (20. března 2026)

Leonardo Maria Del Vecchio, dědic stejnojmenné rodiny a jeden z potomků zakladatele brýlového impéria EssilorLuxottica, odkoupí podíly dvou sourozenců za přibližně 10 miliard eur (zhruba 240 miliard...

28. dubna 2026

Podpůrný fond chce od Agrofertu zpátky miliony. Kvůli střetu zájmů, zdůvodnil

Sídlo společnosti Agrofert na pražském Chodovci.

Podpůrný a garanční lesnický a rolnický fond (PGRLF) bude kvůli střetu zájmů někdejšího majitele a současného premiéra Andreje Babiše (ANO) vymáhat po nižších desítkách firem z holdingu Agrofert...

28. dubna 2026  15:53

Emiráty opouštějí organizaci pro vývozce ropy. Jaký vliv to bude mít na ceny?

Logo organizace OPEC během setkání jejích členů v Alžírsku (28. září 2016)

Spojené arabské emiráty k 1. květnu opouštějí Organizaci zemí vyvážejících ropu (OPEC) i širší skupinu těžařů OPEC+, oznámila státní agentura WAM. Podle emirátského ministerstva energetiky to zemi za...

28. dubna 2026  15:31

IKEA testuje sedmimílové boty. Pomáhají skladníkům ve vyřizování objednávek

V IKEA skladech využívají zaměstnanci robotické boty Moonwalkers. (28. dubna...

Nábytkářský gigant IKEA testuje ve svém provozu inovativní novinku, která zrychluje pohyb zaměstnanců. Ve skladech nyní jezdí na robotických botách jménem Moonwalkers. První výsledky ukazují vyšší...

28. dubna 2026  14:52

Kam s tím? Írán řeší, kde uskladnit miliony neprodaných barelů ropy

Ozbrojené síly USA se zmocnily tankeru Majestic X spojeného s pašováním íránské...

Patová situace na Blízkém východě nutí Írán k řešení palčivého problému. V zemi se totiž kvůli americké blokádě hromadí neprodaná ropa a velmi rychle docházejí místa, kde by se dala uskladnit. Válka...

28. dubna 2026  13:23

MND spouští na jihu Moravy obří bateriové úložiště, pomůže stabilizovat síť

Nové bateriové úložiště BESS Břeclav společnosti MND (28. dubna 2026)

Společnost Moravské naftové doly (MND) spustila v úterý v Břeclavi největší samostatně stojící bateriové úložiště v České republice. Zařízení o výkonu 12 megawattů (MW) a celkové kapacitě 31...

28. dubna 2026  11:30

Spotřeba piva klesla na historické minimum. Češi kladou důraz na střídmost

ilustrační snímek

Snižování spotřeby alkoholu pokračovalo i v loňském roce. Podle statistik Českého svazu pivovarů a sladoven klesla výroba piva v ČR loni o 4,3 procenta na 19,96 milionu hektolitrů. Spotřeba pak...

28. dubna 2026  10:20

Superpřesná léčba rakoviny. Protony nádor obkreslí, říká vedoucí fyzik centra

Vedoucí fyzik Protonového centra Vladimír Vondráček v podcastu Industrial

Rakovina prsu, karcinom prostaty nebo třeba nádor na mozku. Šanci pro pacienty, kteří si vyslechnou zmíněné diagnózy, představuje Protonové centrum v Praze. Jde o specializované onkologické...

28. dubna 2026

Španělský blackout jako dokonalá bouře. Přispěl k modernizaci energetiky

Premium
Lidé na ulici si svítí telefony na cestu během výpadku proudu, který 28. dubna...

Vyšetřování totálního výpadku proudu, k němuž došlo před rokem ve Španělsku a zbytku Iberie, vyvrátilo, že by viníkem byly pouze obnovitelné zdroje. Problémem nebyl objem energie, které solární...

28. dubna 2026

Co stát, to jiná cena benzinu. Válka zvýraznila rozdíly uvnitř USA

Čerpací stanice u malého obchodu v Pittsburghu v Pensylvánii (19. března 2026)

Válka na Blízkém východě zdražila pohonné hmoty i ve Spojených státech. Řidiči však za ně v jednotlivých státech USA platí velmi rozdílné částky. Zatímco v Oklahomě vyjde galon benzinu (asi 3,8...

28. dubna 2026

Pandemická automobilová bublina uvrhla americké zákazníky do dluhové pasti

Prodejna osobních automobilů a SUV značky Chevrolet v Noblesvillu ve státě...

Stále více Američanů, kteří se zbavují svých aut, aby si pořídili nová, naráží na krutou realitu: jejich vozidla nemají takovou hodnotu, jakou dluží. Průměrná výše úvěru, který si dlužník bere na...

27. dubna 2026

ANALÝZA: Ani válka, ani mír. Boje sice skončily, ale chybí jakákoli dohoda

Lodě uvázlé v Hormuzském průlivu nedaleko pobřeží Ománu (27. dubna 2026)

Plánované mírové rozhovory mezi Teheránem a Washingtonem zatím končí fiaskem. USA i Írán sázejí na to, že druhá strana nevydrží tlak tak dlouho jako oni sami, tvrdí analytici. Současné...

27. dubna 2026

