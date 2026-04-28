O prodeji 25procentního podílu rozhodlo šest z osmi akcionářů holdingu na mimořádné valné hromadě, která se konala v pondělí. Jednatřicetiletý Leonardo Maria Del Vecchio díky transakci navýší svůj podíl na 37,5 procenta. Vyjednávání ale nebylo jednoduché a odkup podílů sourozenců Lucy a Paoly Del Vecchio trval několik měsíců, píše agentura Bloomberg.
Transakce postavení Leonarda Marii v rodinné společnosti, kterou vybudoval jeho otec Leonardo Del Vecchio, výrazně posílí. Ten zemřel před čtyřmi lety a majetek se rozhodl rozdělit rovným dílem mezi všech svých osm dědiců. To ale následně vedlo k vleklým sporům.
Chytré brýle vyvolávají obavy právníků. Vývojáři řeší, jak odhalit „šmíráky“
V závěti otce-zakladatele totiž stojí, že klíčová rozhodnutí v holdingu vyžadují konsensus všech stran. Kvůli tomu se ale v posledních letech nepovedlo prosadit mnoho strategických kroků, píše agentura Bloomberg.
Podle zahraničních médií Maria Del Vecchio využil pro získání 25procentního podílu ve společnosti úvěrové financování. O něm měl dříve jednat s bankami UniCredit, BNP Paribas nebo Crédit Agricole. Úvěr má být kryt právě jeho rozšířeným podílem v holdingu.
Akcionáři společnost Delfin na pondělní valné hromadě zároveň schválili zrušení desetiprocentního stropu pro výplatu dividend ve vztahu k čistému zisku. Tento krok má Leonardovi Mariovi zajistit vyšší peněžní tok potřebný ke splácení úroků z úvěrů, píše Bloomberg.
Zaměřeno na chytré brýle
Společnost Delfin má na starosti správu jednoho z největších rodinných jmění v celé Evropě. Momentální hodnota se pohybuje okolo 55 miliard eur. Součástí je také třetinový podíl ve společnosti EssilorLuxottica, největším výrobci brýlí na světě. Skupina ovládá přibližně 25 procent trhu s brýlemi a vlastní značky jako Ray-Ban, Oakley či Persol a maloobchodní sítě LensCrafters a Sunglass Hut.
Italský král luxusní optiky zemřel. Magnát vlastnil ikonickou značku Ray-Ban
V posledních letech se holding více zaměřuje také na zdravotnické technologie. Pozornost zahraničních médií v nedávné minulosti vzbudilo hlavně partnerství se společností Meta. S tímto technologickým gigantem by totiž podnik měl spolupracovat na vývoji brýlí se zabudovanými prvky umělé inteligence. Kromě působení v sektoru optiky ale společnost působí také ve finančnictví, uzavírá Bloomberg.