Firma Swarovski šetří. V Rakousku musela propustit 50 zaměstnanců

Společnost Swarovski na území Rakouska v současné době zaměstnává asi 2 900 lidí. Většina z nich pracuje přímo v tyrolském městě Wattens. Vedení firmy uvedlo, že propouštění bylo kvůli zajištění dlouhodobé ziskovosti nutné. Informoval o tom rakouský deník Kurier.

„I přes velmi obtížnou situaci ve světě i Rakousku samotném je vedení naší skupiny pevně rozhodnuto firmu dále rozvíjet, a to v duchu udržitelnosti i ziskovosti,“ okomentoval situaci Jérôme Dandrieux, který má ve společnosti Swarovski na starosti řízení sekce lidských zdrojů.

Dandrieux zároveň zdůraznil, že propuštěným pracovníkům chce firma pomoci s hledáním nového pracovního uplatnění. Počítat mohou i s komplexním podpůrným balíčkem, jehož součástí je také finanční podpora.

I díky ušetřeným mzdovým nákladům se chce firma do budoucna zaměřit na investice. Společnost plánuje klást důraz na nové technologie, inovace i celkovou udržitelnost. Příkladem jsou nedávné investice do nové pece na tavení skla, která by měla být uvedena do provozu ještě na jaře tohoto roku.

Rakouský server Kurier píše, že výhled do příštích měsíců je poměrně optimistický. V roce 2024 se totiž firmě povedlo po delší době dosáhnout zisku.

Odbory nešetří kritikou

Kritikou ale nešetří Selina Ederová, která ve společnosti Swarovski zastupuje zaměstnance. Nelíbí se jí hlavně současné propouštění, které navíc za poslední dobu není jediné. Ještě v roce 2007 totiž v podniku pracovalo asi 6 700 lidí. Nyní je tento počet o více než polovinu nižší.

„Současný management společnosti nemá jasný plán, který by měl vést ke zvýšení tržeb. Nemůžeme toto propouštění podpořit,“ dodala pro server Kurier Ederová z pozice odborářky s tím, že vedení firmy postupně snižuje počet zaměstnanců již sedmnáct dlouhých let. Ederová proto upozorňuje na dlouhodobé tendence, které se jí nelíbí.