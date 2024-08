Aerolinky doplatily na chybu v databázi. Letenky prodávaly s 85% slevou

Vedení letecké společnosti Qantas informovalo, že si její pasažéři kvůli chybě v systému zakoupili 300 velmi levných letenek první třídy na spoje mezi USA a Austrálií. Dodala, že letenky zmizely z nabídky 22. srpna během pouhých osmi hodin. Šťastlivcům nyní přebookovává letenky do nižší business třídy, což pro pasažéry stále představuje úsporu přibližně 65 procent z běžné ceny letenky první třídy, píše agentura Bloomberg.

Letecké společnosti obvykle nemusí dodržovat inzerované ceny letenek, pokud jsou zjevně špatně nastavené. Vedení australských aerolinek se však rozhodlo, že tyto vzniklé náklady ponese, mimo jiné i kvůli pošramocené pověsti z posledních let. Značku totiž v posledních letech pronásledují patálie s opakovanými ztrátami zavazadel nebo prodejem letenek na již zrušené lety.

„Cena letenek byla až příliš výhodná, než aby mohla být skutečná,“ uvedlo vedení společnosti ve svém oficiálním prohlášení. To, že přesadila cestující z první do business třídy, bylo podle ní gesto dobré vůle. Zákazníci, kteří o takové letenky nyní už nemají zájem, mohou požádat o vrácení peněz bez storno poplatku.

Qantas provázejí potíže už od začátku letošního roku. Za chybný prodej letenek na tisíce letů, které se následně rozhodla zrušit, musela společnost zaplatit pokutu ve výši 100 milionů australských dolarů (asi 1,5 miliardy korun). Další miliony mířily do kapes cestujících ve formě odškodnění.

V minulém roce za podobnou chybu pykala i japonská letecká společnost All Nippon Airways. Kvůli omylu v měnovém přepočtu loni v dubnu mnoho pasažérů zakoupilo extrémně levné letenky, a to dokonce v nejvíce lukrativních částech letadel.

Například let v první třídě z Jakarty přes Tokio, New York až do Karibiku vyšel některé šťastlivce jen na 890 dolarů (zhruba 19 tisíc korun). Tato zhruba 14 500 kilometrů dlouhá trasa v první třídě by ale za normálních okolností stála asi dvacetkrát víc, uzavírá Bloomberg.