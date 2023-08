Fúzí a akvizic bylo nezvykle málo. Ve druhém pololetí znovu popadnou dech

Zatímco v prvním pololetí došlo v Česku 63 obchodům, ve stejném období loňského roku se takových transakcí uskutečnilo o 22 víc. Během loňského roku totiž ještě dozníval efekt nahromaděných transakcí z období pandemie.

„Dalšími faktory meziročního poklesu jsou potom vysoké úrokové sazby a výhled naznačující, že k jejich výraznějšímu poklesu v blízké budoucnosti nedojde. Přetrvávají rovněž obavy z vývoje ekonomiky a nejistoty spojené s konfliktem na Ukrajině,“ vysvětluje hlavní důvody menšího zájmu investorů ředitel fúzí a akvizic PwC Jan Hadrava.

Započaté druhé pololetí už podle PwC naznačuje co do počtu transakcí lepší časy. „Řada investorů v době pandemie shromáždila velké množství hotovosti, kterou teprve nyní začínají postupně investovat. Vidíme řadu rozjednaných obchodů, které by měly ve druhé polovině roku trh postupně oživit,“ vysvětlil Hadrava s tím, že motivaci rychle prodat mohou mít také čeští majitelé, na které by mohlo dopadnout avizované zdanění prodeje podílů v rámci konsolidačního balíčku, který aktuálně projednává Poslanecká sněmovna.

Dosud totiž platí, že v závislosti na typu firmy stačí podíl držet tři či pět let. Jakmile uplynou, prodej se nedaní. Nově má ale být hranice pro nezdanění stanovena na 40 milionů korun. Z čehokoli nad tento strop si stát vezme svůj „podíl“.

Prodej se pak daní jako standardní daň z příjmů. Zatím platí, že na příjmy do 48násobku průměrné mzdy se aplikuje 15procentní sazba, na vše nad touto hranicí 23 procent. Jenže vláda chce přitvrdit a snížit strop na 36násobek průměrné mzdy, tedy asi 1,45 milionu korun.

Podle Hadravy jsou aktuálně na vzestupu především transakce související s udržitelným investováním, jako je obnovitelná energetika. Mezi největšími tuzemskými obchody jsou i solární a větrné farmy. „Válka na Ukrajině také změnila přístup k některým sektorům, investoři se už ani zdaleka nedistancují od obranného průmyslu,“ dodal.

Trh brzdí především vysoké úrokové sazby a jejich dopad na cenovou politiku. „Prodávající nechtějí zlevňovat, věří v kvalitu svých firem a více si jich cení. Na druhé straně jsou kupci vzhledem k nejistému stavu ekonomiky opatrní. Transakce proto trvají déle,“ vysvětlil Hadrava.

K výraznému poklesu tempa došlo i ve světě, a to hlavně co se týká objemu transakcí. Ten dosáhl objemu 1,21 bilionu dolarů, tedy o 38 procent méně než loni. Za rychlým poklesem objemu stojí podle analýzy PwC především změna v náladě investorů, kteří se více než na obří transakce zaměřují na menší akvizice středně velkých firem.

Táhnou technologie i média

Nejatraktivnějšími sektory jsou pro investory v letošním roce technologie, média a telekomunikace, které společně tvoří zhruba 26 procent všech transakcí. Velkým lákadlem jsou také investice do energetického sektoru, kde stále podstatnější roli hraje podpora nulových emisí a nízkoenergetické ekonomiky.

Také ve světě by ve druhém pololetí mělo dojít k oživení v oblasti fúzí a akvizic. „Není pochyb o tom, že současné makroekonomické podmínky budou trh i nadále ovlivňovat, ale stabilnější sazby usnadní investorům uzavírání transakcí. Trh fúzí a akvizic je určitě silnější než v nedávné minulosti, umožní firmám znovu nastartovat jejich byznys, posílit růst a přinášet dlouhodobě udržitelné zisky,“ vysvětluje vedoucí partner Deals v PwC CEE Miroslav Bratrych.

Dodává, že trh ve světě je nyní tažen především kupujícími, zatímco v posledních letech hrála prim spíše nabídka prodávajících. „Trh ukazuje větší odolnost vůči vnějším podmínkám, než jak se může zdát z čísel. Teď budou ve výhodě investoři, prodávající musí být na transakci velmi dobře připraveni,“ uzavírá Bratrych.