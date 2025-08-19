Purposia loni vydělala 3,7 miliardy. Vedle stavebnictví se pouští i do cestování

Holding Purposia Group, který se věnuje hlavně stavebnictví, se loni rozrostl o dalších 8 firem, aktuálně jich ve své struktuře pojímá 42, zaměstnává asi 300 lidí a rozšiřuje byznys za hranice, například na Slovensko, do Rakouska, Slovinska, Itálie či Německa. Velikost firmy a její zájem rozšířit podnikání i mimo stávající specializaci vedl k tomu, že se holding stal investiční skupinou.
Logistický areál LOGspot Logatec u Lublaně realizovaný Purposia Group

Logistický areál LOGspot Logatec u Lublaně realizovaný Purposia Group (19. srpna 2025) | foto: Purposia Group

Motlitebna v Sedlčanech realizovaná Purposia Group
Motlitebna v Sedlčanech realizovaná Purposia Group (19. srpna 2025)
motlitebna v Sedlčanech realizovaná Purposia Group (19. srpna 2025)
motlitebna v Sedlčanech realizovaná Purposia Group (19. srpna 2025)
„Máme za sebou výjimečně úspěšné období, i když se v některých segmentech stavebního trhu projevilo koncem roku 2024 ochlazení. O rok dříve jsme dosáhli rekordních tržeb přes 3,9 miliardy, což jsme loni v podstatě potvrdili,“ řekl Jan Hasík, předseda představenstva Purposia Group.

Poslední účetní uzávěrka ukazuje tržby ve výši 3,7 miliardy korun. Významně se na výsledku podílela jedna z klíčových společností skupiny HSF System, dosáhla historicky nejvyššího provozního výsledku 222 milionů korun, rekordní obrat a meziroční nárůst tržeb o skoro 11 procent zaznamenala i její slovenská sestra HSF System SK.

Purposia už se nezaobírá jen průmyslovými developerskými objekty, nově se pouští i do staveb pro bydlení či kulturu a taky do cestovního ruchu. Za tím účelem založil holding zcela novou firmu Foredeck, která se zaměřuje na dovolenkové i pracovní cesty pro privátní klienty. K pronájmu aktuálně poskytuje jednomotorové letadlo Piper Meridian pro pět pasažérů, motorovou jachtu kotvící na Mallorce a plachetnici s motorovým člunem usazenou v Chorvatsku. „Do budoucna počítáme s rozšířením služeb, včetně ubytování a zážitkových pobytů,“ nastínil Ivan Černošek, manažer společnosti Foredeck.

Holding loni také navýšil podíl, ze 24 na 49 procent, ve společnosti Pruniwerk, specialistovi v oboru prosklených a hliníkových fasád nebo střešních světlíků. „Pruniwerk své tržby zvýšil o 12 procent a dosáhl dosud největšího objemu,“ dodal Tomáš Kosa, místopředseda představenstva Purposia Group.

Pětipodlažní luxusní Vila Lopatecká v Praze, horní stanice lanovky ve Ski areálu Kopřivná se skeletem z 3D tiskárny nebo ostravský polyfunkční dům Václav s malometrážními byty, kancelářemi a obchody, to jsou namátkou projekty, které holding prostřednictvím Pruniwerku realizoval a rozšířil si díky tomu portfolio mimo stávající doménu v podobě průmyslových areálů. Prosklenou střehu a betonovou věž z 3D tiskárny dodává skupina zase do kostela v Neratovicích.

Purposia začala svoji holdingovou strukturu skládat v roce 2022, naplno funguje od konce roku 2023, takže loňská uzávěrka poskytuje první ucelený přehled o hospodaření za celý kalendářní rok. Investiční skupina počítá s dalšími nákupy a rozšiřováním oborových i zeměpisných teritorií. Například v Rakousku jedna z dcer, HSF Systém, loni založila sestru.

Odbory ztrácí trpělivost: Češi dřou, platy bídné a vláda nás uráží, říká Ďurčo

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.