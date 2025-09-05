MTX Group a HSF System spolu zakládají firmu na tisk 3D betonových konstrukcí

Průmyslová skupina MTX Group podnikatele Petra Otavy a stavební skupina HSF System z ostravského holdingu Purposia Group zakládají společnou firmu Coral Construction Technologies, která se bude zabývat 3D tiskem betonových konstrukcí. Záměr posuzuje Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), který o tom informoval na svém webu.
Coral 3DCP – malé jednotky určené k bydlení (5. září 2025)
Coral 3DCP Ski Resort v Kopřivně.(5. září 2025)
„K navrhovanému spojení soutěžitelů dochází zejména v oblasti poskytování služeb 3D tisku betonových konstrukcí pro využití ve stavebnictví včetně doprovodných služeb a v oblasti prodeje a pronájmu 3D tiskáren určených ke zhotovování betonových konstrukcí,“ uvedl úřad. Záměr posuzuje v takzvaném zjednodušeném řízení a rozhodnutí vydá do 20 dnů.

„V robotizaci a automatizaci stavebnictví vidíme budoucnost opřenou o skutečnou a aktuální poptávku. Tu nejtěžší lidskou práci musí nahradit strojová, protože už dlouho vidíme, že na trhu chybějí ti, kdo by ji chtěli vykonávat. Stavby se určitě neobejdou bez lidí, ale oboru velmi pomůže automatizace hrubé stavby,“ uvedl Jan Hasík, předseda představenstva Purposia Group.

Dodal, že akvizicí obě skupiny získávají strategického partnera, který posiluje jejich působení v klíčových oblastech. ICE Industrial Services dodá automatizaci a výrobu strojů, HSF System zase důkladnou znalost stavebnictví a první hmatatelné pilotní projekty staveb řešené 3D tiskem betonu. Generálním ředitelem nového uskupení pod názvem Coral Construction Technologies bude Tomáš Vránek, který se na vývoji jedinečné technologie podílel od prvopočátku.

„Coby automatizační firmě nám chyběl blízký kontakt se stavebnictvím, abychom naši vlastní technologii 3D tisku betonu dostali šířeji na trh. Je to naprosto dokonalé spojení, které nelze nevyužít. Na projektu neratovické věže se to vysloveně nabízelo,“ doplnil Tomáš Vránek, který vlastní 40procentní podíl v ICE Industrial Services.

MTX Group do společné firmy vstupuje prostřednictvím společnost ICE Industrial Services, v níž vlastní kontrolní podíl. ICE Industrial Services založená v roce 2012 ve Žďáru nad Sázavou se zabývá automatizací v průmyslu a stavebnictví, součástí skupiny MTX Group je od roku 2018. V prosinci společnost informovala, že v Lucembursku postavila první dům vytištěný z betonu pomocí 3D tisku. Podle výroční zprávy za rok 2023 dostupné ve Sbírce listin měla firma čistý obrat 400 milionů korun a zisk po zdanění 21,3 milionu korun.

Mezinárodní stavební skupinu HSF System tvoří česká stavební společnost HSF System se sídlem v Ostravě, slovenská společnost HSF System SK a rakouská HSF System AT. Skupina se zaměřuje na generální dodávky staveb, projektové a inženýrské práce a kompletní střešní a obvodové pláště objektů včetně jejich rekonstrukcí.

Skupina je součástí holdingu Purposia Group, který se zabývá celým cyklem stavebních projektů od návrhu a developmentu přes výstavbu až po správu nemovitostí. Do holdingu patří 42 firem s ročními tržbami více než čtyři miliardy korun, například developerská skupina Antracit nebo společnosti SK Facility, Pruniwerk a Prefa ONV.

