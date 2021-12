Brno podpoří nadějné prototypy, z Kingdom Come díky tomu bude deskovka

Peníze poskytne město Brno, inovační agentura JIC a také Jihomoravský kraj. Nejvyšší částku, rovných 800 tisíc korun, získala společnost Zaitra, která propojuje oblast vesmírného letectví s umělou inteligencí a výpočetní technikou. Peníze získané z programu Prototypuj a ověřuj půjdou na financování produktu na bázi strojového učení, který dokáže vyhodnotit satelitní data přímo na oběžné dráze.

„Přispíváme k tomu, že se hodnotné informace vytřídí ještě před odesláním na pozemní stanici. Šetříme tím datový přenos a urychlujeme zpracování surových dat na Zemi,“ říká ředitel firmy Marek Marušin. Produkt by mohl sloužit například lesníkům, kterým už dnes firma Zaitra poskytuje družicový dohled nad zalesněnými plochami, čímž dokáže včas zachytit například degradaci lesní půdy nebo útok škůdců.

Bezmála 800 tisíc korun získal projekt Martina Kolaříka OnlyWeed. Jde o systém pro zemědělské postřikovače, který využívá multispektrální kamery a umělou inteligenci pro dávkování herbicidů na polích. Tím se snižuje množství použitých chemikálií, náklady na jejich pořízení a rovněž jejich dopady na krajinu.

Dalších 798 tisíc korun připadne brněnskému hernímu studiu Boardcubator. Částka půjde na vývoj deskové hry, která přímo navazuje na úspěšnou českou počítačovou hru Kingdom Come Deliverance. Stejně jako „předloha“ i desková hra bude zasazena do dob udatných rytířů, respektive do historických reálií pozdního středověku v českých zemích. Děj se nicméně bude odehrávat o osmnáct let později.

„Jedná se o náš jednoznačně nejsložitější projekt. Hru ovládá mobilní aplikace, která nám umožňuje s deskovou hrou pracovat zcela novým způsobem. Svět, ve kterém se naši hráči pohybují, skutečně žije a na jednání hráčů reaguje. A to nejen příběhově, ale i hudbou, ruchy nebo jednáním nehráčských postav,“ uvádí jeden z autorů deskovky Marek Loskot.

Zástupci firmy Boardcubator představují porotě svůj první hratelný koncept deskovky Kingdom Come Deliverance: The Board Game. | foto: JIC

Peníze získané z brněnského programu mají studiu Boardcubator pomoct dokončit prototyp deskové hry. Další finance mají vzejít z crowdfundingové kampaně.

Brno pionýrem

Kromě společnosti Zaitra uspěla v programu ještě jedna firma, jejíž byznys „sahá ke hvězdám“. Groundcom Space chce za 784 tisíc korun postavit pozemní stanici, která zlevní provoz nanosatelitů až o polovinu a rovněž prý nabídne až tisíckrát rychlejší přenos dat. Nutno poznamenat, že jak Groundcom Space tak Zaitra už v minulosti zaujaly Evropskou kosmickou agenturou a obě dvě společnosti si prošly jejím byznysovým inkubátorem.

Poslední oceněný projekt pochází z dílny firmy TriCera. Podnik, který se specializuje na produkci balistické ochrany proti průbojné munici, získal 350 tisíc korun. Peníze půjdou na výrobu prototypu balistické ochrany pro obrněná vozidla vyšší úrovně na bázi keramika-kov.

Firma TriCera vyvíjí balistickou ochranu proti průbojné munici. | foto: JIC

Prototypuj a ověřuj má za sebou čtyři kola, první z nich se konalo teprve v roce 2020. Program cílí na projekty, které jsou v rané fázi, a firmy by na ně jen těžko sháněly peníze od běžných investorů.

„Brno je absolutním pionýrem, protože podobný program jinde v České republice nenajdete. U nás to je o to důležitější, protože tu máme obrovský potenciál podnikatelských nápadů například na univerzitách a výzkumných pracovištích,“ myslí si ředitel inovační agentury JIC, která program zaštiťuje, Petr Chládek.

Do programu se mohou hlásit malé a střední podniky se sídlem či provozovnou v Jihomoravském kraji, ale i fyzické osoby. Pokud však fyzická osoba vyhraje, musí založit firmu a zafinancovaný projekt skutečně realizovat. Vyhrané peníze mají pokrýt 70 procent rozpočtu na projekt, zbylých 30 procent si podnik (nebo fyzická osoba) hradí z vlastních zdrojů. V minulém roce finance získal například detektor pádu osob nebo skládací inline brusle.