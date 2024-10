Z malé slovenské firmy světovým hráčem. Proteinové tyčinky, které změnily trh

Max Sport je na Slovensku ojedinělým úkazem. Společnost je na trhu už patnáctým rokem a stále se posouvá dál. Na začátku jejího příběhu stáli Peter Kulich a Martin Poledna. To, že jsou oba nastaveni na mezinárodní úroveň byznysu, poznáte už z jejich slovníku. Občas jim totiž do vět zabloudí anglické slovíčko.

Právě i díky velkým plánům se podařilo produkty společnosti Max Sport dostat do více než 40 dalších zemí. Přitom na začátku všeho stála prostá myšlenka: přinést proteinovou tyčinku do retailového prodeje, tedy do běžných kamenných prodejen. „Chvíli se zdálo, že jsme se přecenili. Všichni náš nápad radikálně odmítali. Nakonec se nám ale podařilo přesvědčit jednoho prodejce v Praze. Záhy se ukázalo, že naše ambiciózní vize měla racionální základ,“ vzpomíná v rozhovoru Martin Poledna.

Kdy konkrétně nastal zlom a vy jste si řekli, že jsou vám Česko a Slovensko malé a je čas expandovat do světa?

S power snacks se nepotřebujete držet domácího prostředí, právě naopak, je to typ produktu, který byl už v době zrodu velmi globální. Donedávna jsme od našich spotřebitelů dostávali dotazy, odkud naše produkty pocházejí – zda z USA, nebo z Německa. Když jsme odpověděli, že jsme Slováci, nechtěli nám to věřit. Tím, že jsme oba měli zahraniční zkušenosti, byl náš mindset přirozeně nastavený mezinárodně. Mimochodem, jen asi 30 procent našich výnosů je ze Slovenska, zbytek je ze zhruba čtyřiceti evropských států. Produkty ale prodáváme také do zemí třetího světa.

S jakými přicházíte inovacemi?

Už náš první produkt byl inovací – proteinová tyčinka přizpůsobená pro mainstream. Při zachované funkčnosti jsme lidem přinesli výbornou chuť za dostupnou cenu a tyčinky jsme nabídli v místech, kam lidé denně chodí na nákup. Už tehdy se nám podařilo uspokojit velkou poptávku, což považujeme za nemalý úspěch. Dalším krokem bylo rozšiřovat produktové portfolio. Od našeho vzniku jsme představili řadu výjimečných funkčních svačinek, mimo jiné chutnou slanou proteinovou tyčinku vyrobenou z luštěnin a zrní, oplatky s konopným proteinem, tyčinky s nízkým obsahem cukru, proteinové shaky či proteínové tyčinky z insect proteinu.

Říkáte, že už váš první produkt byl inovací. Co to znamená?

Díky našim power snacks vznikla úplně nová proteinová kategorie, která je dnes velmi silně etablovaná a používá se i v jiných produktových kategoriích, například nápoje, mléčné výrobky, cereálie a podobně. Se zrodem nové kategorie samozřejmě přišla i konkurence a dnes je na pultech poměrně mnoho nových produktů. Max Sport – nebo po novém Bauli – je však v proteinových tyčinkách stále leaderem na slovenském i českém trhu a my pilně pracujeme na tom, aby to tak zůstalo i nadále.

Vaše společnost nevlastní žádné výrobní kapacity, všechny své produkty necháváte vyrábět u jiných výrobců. Čím je tento model výhodný?

Tento model není nijak výjimečný, právě naopak, je poměrně standardní a využívaný i mnohem většími společnostmi ve food industry, ale i jiných odvětvích. Nám to umožňuje se soustředit na vývoj, design a prodej. Výrobu nám zajišťuje specialista. Díky tomu jsme efektivní a nabízíme spotřebiteli vysokou kvalitu za přiměřenou cenu.

Nebrzdí vás absence vlastní výroby ve vývoji produktů?

Na vývoji spolupracujeme s top odborníky. Výroba je naopak poslední místo, kam byste šli hledat nové trendy a inovace. Výraznou posilou a podporou jen nám v tomto směru náš nový italský majitel, který naštěstí chápe, že inovace jsou klíčem k úspěchu.

Jaké ingredience ve výrobě upřednostňujete?

Toto je docela záludná otázka, na kterou bych odpověděl diplomaticky: používáme kvalitní suroviny. Určitě nám záleží na původu surovin, aby byly z ekologického hospodářství, aby nebyla pro jejich získání zneužívána pracovní síla nebo uplatňován neférový přístup.

A jak je to u vás s cukrem?

Cukr je součástí mnoha produktů přírody, takže pokud se konzumuje v přiměřeném množství a v produktech, kde je ideální poměr všech živin, není se čeho obávat. Rovněž bychom mohli mluvit o tucích nebo i proteinech. Vždy je důležité množství, kvalita surovin a poměr, ve kterém cokoliv konzumujeme. V neposlední řadě záleží i na vaší tělesné konstituci, způsobu života a energetickém výdeji. To už si ale musí hlídat každý sám.

Vraťme se ke zmiňované přiměřené ceně produktů. Může stát za vaším úspěchem i ta?

Při tak rozsáhlé nabídce na trhu, jaká je dnes, spotřebitel zohledňuje více faktorů. Kromě ceny je to chuť, konzistence, značka či dostupnost. Zdá se, že naše kombinace těchto parametrů je nastavena velmi dobře. Náš úspěch zároveň tkví v tom, že jsme byli první, kdo proteinové tyčinky představil na trhu, a to nejen na Slovensku, ale i v okolních zemích. Navíc to, co děláme, děláme s obrovským nadšením. I to je jeden z důvodů našeho úspěchu.

Lidé začali v posledních letech více řešit zdravou stravu. Jakou roli má tento trend v úspěchu vaší firmy? Trefili jste načasování?

Určitě ano! Timing byl pro náš úspěch velmi důležitý, i když jsme si to v době našich začátků vůbec neuvědomovali. Na druhou stranu je ve světě mnoho příkladů, kdy byla nějaká inovace trhem akceptována až na druhý pokus. Nám se to stalo s některými našimi novinkami, které jsme sice uvedli na trh, ale evidentně ne ve správnou dobu – a museli jsme je odložit. Věřím ale, že jejich čas ještě přijde.

Vaším hlavním artiklem jsou tyčinky, nabízíte ale například i alternativní těstoviny. Kde se vzal nápad na tento produkt?

Portfolio funkčních potravin značky Max Sport se neustále rozšiřuje a výrazně přesahuje pouze tyčinky. Jsme hrdí na to, že se nám postupnými kroky podařilo definovat novou kategorii produktů na trhu – kategorii moderních potravin pro všechny, kdo chtějí žít aktivně a zdravě – a dnes jsme na trhu absolutním lídrem. Chtěli jsme naši nabídku ještě o něco posunout a nabídnout zákazníkům něco jednoduchého, a přitom maximálně funkčního. Naše Organic Protein Pasta má nízký glykemický index, skvěle chutná a může být zdrojem bílkovin i pro vegany. Zároveň jsou naše těstoviny alternativou i pro celiaky. Zájem o ně je velký – právě pro jejich jednoduchost a funkčnost.

Zákazníci mají také zájem o udržitelnost. Zabýváte se i vy například vývojem obalů?

Byl bych nejšťastnějším člověkem na světě, kdybych uměl nabídnout nový obal, který by byl přátelštější k životnímu prostředí a zároveň uměl ochránit náš produkt v takovém rozsahu, v jakém ho chrání stávající obaly. Pro některé typy produktů jsou tu lepší alternativy už dnes, například pro chipsy. Na nové obaly pro naše tyčinky si ale asi budeme muset ještě chvíli počkat. Vývoj obalů nicméně velmi důkladně sledujeme.

Otázka na závěr. Vloni jste změnili název společnosti a stali se součástí přední italské společnosti Bauli. Co to v praxi znamená pro značku Max Sport?

Pro Max Sport, dnes už Bauli SK CZ, to znamená novou příležitost. Stali jsme se členem rodinné firmy s více než stoletou historií, která má v plánu růst, inovovat a vytvářet kvalitní pracovní prostředí pro své zaměstnance. Tím, že jsme nedělitelnou součástí této skupiny, se tyto plány a nároky týkají i naší slovenské entity. Jednoduše řečeno, pro Max Sport jde o další fázi v posunu vpřed, tentokrát pod globálním jménem Bauli.