Marcalík: Evropa dojela na to, že je rigidní a neakceschopná. Proto dovážíme soláry z Číny

„Veterán solární scény v Česku“ Vladan Marcalík, který se fotovoltaice dostal už v 90. letech, vysvětluje v podcastu Industrial, proč na Velikonoční pondělí v roce 2023 ČEPS odpojoval ze sítě soukromé majitele fotovoltaik, a jak se tomu dá vyhnout díky softwaru, který řídí umělá inteligence. Ale mluví také tom, proč Evropu ve výrobě solárních panelů převálcovala Čína, a komu se vlastně fotovoltaika vyplatí.

„Situace vznikla na jaře kvůli kombinaci hezkého počasí a nízké spotřeby elektřiny. Takže v distribuční soustavě byl najednou nadbytek elektrické energie a hrozil blackout, třeba i lokální. Proto musel ČEPS jako regulátor odpojit fotovoltaiky od sítě, nešlo to jinak,“ vysvětluje Marcalík.

Bateriová úložiště, která řídí umělá inteligence AI FLEXIBILITY

Podobné situaci by ale mohl zabránit nový software, který stvořila společnost Prosolar a na pomoc si přizvala umělou inteligenci. „Náš software dokáže centrálně ovládat bateriový systém, který se pak chová s ohledem na spotové ceny. Nabíjí baterie modulovaným nabíjecím – a také vybíjecím – výkonem podle časového okna a množství energie potřebné k nabití baterií nebo dokáže energii například přesměrovat do elektromobilu. Bateriový systém také ovládá spínání spotřebičů v domácnosti,“ popisuje Marcalík.

„Další možností, kterou software umí dělat automaticky, je zamezit přetoku elektřiny do soustavy. Představte si to jako brzdu. Náš systém začne elektrickou energii, která teče z fotovoltaiky, měnit na teplo. Energie se tedy neztrácí, jen se přeměňuje. Jedinou cestou, jak jsme to mohli dokázat, bylo zapojení umělé inteligenci do softwaru tak, aby bylo možné pozorovat chování spotřebitele, využít k tomu historická data a pak také sledovat, jaké bude počasí,“ říká Marcalík.

Software, který společnost vyvíjí od roku 2016, ovládá bateriová uložiště centrálně nebo regionálně. AI FLEXIBILITY centralizoval bateriové systémy, jejichž úhrnná ovladatelná kapacita je pro obchodníky zajímavější než pár centrálně neovladatelných baterií v rodinných domech. Software AI FLEXIBILITY odvede práci za majitele obnovitelného zdroje energie a přinese mu zajímavý příjem. Podle Marcalíka také pozná, kdy je výhodné elektrickou energii, kterou „vyrobily“ solární panely, zobchodovat na trhu. Sleduje totiž spotové ceny elektřiny.

Jak to funguje?

„Představte si to třeba takhle: Je ráno, všichni z rodinného domu odešli do práce, slunce stoupá, baterie je vybitá, na spotu je vysoká cena energie, takže náš systém zamezí ukládání energie do domácích baterií a vytvoří aktivní přetok do distribuční soustavy, který se zobchodovává na spotovém trhu. V 11 hodin je slunce je vysoko, na spotovém trhu cena elektřiny klesá, náš systém začne pouštět elektrickou energii do baterií, aby bylo, jak říkáme, „nasušeno“ na později. Kolem třetí hodiny jsou baterie nabité, domů se vracejí lidé a začíná další kolo spotřeby. Teď jedou z baterií, a nebo, pakliže je světlo, využívají energii přímo z fotovoltaických panelů,“ popisuje modelovou situaci Marcalík.

Software ale nenabízí řešení jen pro rodinné domy, ale i pro firmy. „Firmy ho po nás chtějí především proto, že nemají fixované ceny elektrické energie. Fixované ceny jsou v podstatě spekulace. Ten, kdo je nabízí, si musí nechat nějaký prostor pro výkyvy cen. Když si jej nenechá, zmizí z trhu. Viděli jsme to u Bohemia Energy.“

I komunitní energetika potřebuje řízené bateriové systémy, protože jinak nemůže fungovat. Má ale jeden závažný problém, a tím je měření po fázích. „Po celém světě se měří součtově. Představte si to modelově: dům pošle do distribuční sítě 2 kWh a pak 2 kWh spotřebuje. Na celém světě je výsledek nula. V Česku je výsledek čtyři. Distributoři v rámci komunitní energetiky s tím budou mít velké problémy. To je ale věc Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky, aby to nějak upravilo. Stačí vydat vyhlášku, která bude negovat tu předchozí tak, aby se u nás měřilo také součtově,“ vysvětluje Marcalík.

Pakliže solární panely ještě nemáte a uvažujete o nich, pravděpodobně vám většina firem na dům nainstaluje čínské výrobky. „Evropa byla dobrým výrobcem, bohužel si, na rozdíl od Ameriky, trh neochránila, takže nás „sežrala“ Čína. Kvůli své zpomalenosti, rigidnosti a neakceschopnosti tak Evropa přišla o jednu z nejmodernějších výrobních linek,“ říká Marcalík a popisuje, jak čínské továrny fungují.

„Nikde na světě jsem nic podobné neviděl, jsou to továrny jak z Marsu. Vše je robotizované a na úžasné technické úrovni. Dneska už bychom Čínu doháněli jen hodně těžko.“