Plánovanou akvizicí se nyní bude zaobírat divize pro hospodářskou soutěž ministerstva spravedlnosti USA. Šéf Bílého domu k tomu uvedl, že se do rozhodování orgány pro kontrolu hospodářské soutěže chce osobně zapojit, píše agentura Bloomberg.
Spojení obrovské streamovací platformy s ikonou hollywoodské produkce by zásadně přetvořilo celý americký zábavní průmysl. Proto hrozí, že američtí regulátoři tyto snahy zablokují. „Jde o velký podíl na trhu. Uvidíme, jak to dopadne. Může to být problém,“ upozornil Trump.
Pokud se obchod přesto podaří realizovat, streamovací platforma Netflix by získala i konkurenční HBO Max. V takovém případě však američtí regulátoři mohou namítat, že výsledný podíl na trhu by výrazně přesáhl úroveň 30 procent, což je hranice, která se z pohledu férovosti hospodářské soutěže považuje za rizikovou.
Šéf Netflixu má s Trumpem dobrý vztah
Vedení Netflixu ale takové obavy odmítá. Naopak tvrdí, že v propočtech nejsou zohledněny další podobné služby, jako je třeba platforma YouTube od společnosti Alphabet nebo TikTok od čínské společnosti ByteDance.
Kdo další chce Warner Bros?
Mediální konglomerát Paramount Skydance předloží akcionářům skupiny Warner Bros. Discovery nabídku na převzetí celé skupiny za 108,4 miliardy dolarů (2,3 bilionu Kč).
Jde o pokus zvrátit dohodu mezi vedením provozovatele streamovací služby Netflix a Warner Bros. Discovery, podle níž má Netflix za 72 miliard dolarů (1,5 bilionu Kč) převzít filmová studia Warner Bros a také streamingovou divizi této skupiny, včetně konkurenční platformy HBO Max.
Americký prezident Donald Trump se před nedávnem sešel s šéfem Netflixu Tedem Sarandosem v Bílém domě. Podle amerických médií měl Sarandos během schůzky opakovaně tvrdit, že Netflix na trhu ani zdaleka nemá tak dominantní postavení. Argumentoval kupříkladu propadem počtu předplatitelů, ke kterému došlo zejména po odeznění koronavirové pandemie.
Trump zároveň dlouhodobě k Sarandosovi vyjadřuje obdiv. „Velmi ho respektuji. Je to skvělý člověk. Odvedl jednu z nejlepších prací v historii filmu,“ uvedl před nedávnem prezident.
Obavy z důsledků na spotřebitele
Spojení Netflixu a Warner Bros se ale dalším americkým politikům příliš nelíbí. Kriticky se vyjádřila třeba demokratická senátorka Elizabeth Warrenová. Ta upozornila, že by vznikl gigant se zhruba 450 miliony uživatelů, což by mohlo poškodit hlavně spotřebitele. Obavy však vyjadřují i politici ze strany amerických republikánů.
Ekonom Ed Yardeni ale situaci uklidňuje. „O skutečný monopol nejde,“ tvrdí s tím, že monopoly v oblasti technologií navíc dlouhodobě nejsou příliš úspěšné a dodává, že po čase se vždy objeví nová konkurence.
V případě dokončení akvizice by Netflix vedle konkurenční platformy HBO Max získal studio Warner Bros i s právy na řadu filmových příběhů a postav, včetně franšíz Harry Potter, DC Comics nebo Teorie velkého třesku. Studio produkuje řadu titulů streamovaných na Netflixu, například seriály Šéfka hry (Running Point) nebo TY (You).
Skupina Warner Bros. Discovery vznikla v roce 2022 spojením firem WarnerMedia a Discovery. Do portfolia skupiny patří vedle slavného filmového studia nebo platformy HBO Max také například filmové kanály HBO, Animal Planet či zpravodajská televize CNN.