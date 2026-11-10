Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Příběh kvalitních českých peřin. Jak se z obyčejného peří stává kvalitní přikrývka?

Ve spolupráci   14:00
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Každý večer se do nich zachumláme, ráno je natřepeme a většinou už nepřemýšlíme, odkud se vlastně vzaly. Za obyčejnou peřinou se přitom skrývá překvapivě dlouhá cesta. Začíná výběrem peří, pokračuje jeho praním, sušením a tříděním a končí v rukou lidí, kteří z něj vytvářejí přikrývky a polštáře. Jedno z míst, kde toto tradiční řemeslo stále žije, najdeme v Kamýku nad Vltavou. | foto: Kamýk Home

Co rozhoduje o kvalitě péřové přikrývky a polštáře? Nejen druh peří, ale také jeho zpracování, množství výplně a správná péče. Podívejte se, jak vznikají péřové přikrývky a polštáře v Kamýku nad Vltavou, co ovlivňuje jejich životnost a podle čeho poznat kvalitní lůžkoviny.

Peřina patří k věcem, které nás provázejí téměř celý život. Často se dědí z generace na generaci a poctivé peří nás zahřívá nejen teplem, ale i vzpomínkami na dětství a babiččiny duchny, které se ráno musely pořádně natřepat a pravidelně větraly na čerstvém vzduchu.

Nejčastěji kladené otázky:

Co rozhoduje o kvalitě péřové přikrývky?

Na kvalitní peřiny jsou dnes kladeny poměrně vysoké nároky. Musí být příjemná na dotek, dostatečně lehká, prodyšná a přizpůsobená individuálním potřebám i různým ročním obdobím. Důležitá je také její životnost a schopnost zachovat si původní vlastnosti i po letech používání.

Co by měla splňovat kvalitní přikrývka?

  • Příjemně hřeje, ale nepřehřívá – udržuje tepelný komfort podle ročního období a teploty v ložnici.
  • Je lehká a nadýchaná – poskytuje pohodlí bez zbytečné hmotnosti.
  • Dobře odvádí vlhkost – odpařuje vlhkost, která se během spánku přirozeně vytváří.
  • Má rovnoměrně rozloženou výplň – náplň by se neměla hromadit na jednom místě a vytvářet chladná místa.
  • Vydrží několik let – při správné péči si zachovává nadýchanost, tvar a tepelně izolační vlastnosti.
  • Je kvalitně zpracovaná – důležitá je nejen samotná náplň, ale také materiál povlaku, pevnost švů a celkové provedení. Výsledkem má být výrobek, který není jen příjemný na první dotek, ale zachovává si své vlastnosti i při každodenním používání.

Každý večer se do nich zachumláme, ráno je natřepeme a většinou už nepřemýšlíme, odkud se vlastně vzaly. Za obyčejnou peřinou se přitom skrývá překvapivě dlouhá cesta. Začíná výběrem peří, pokračuje jeho praním, sušením a tříděním a končí v rukou lidí, kteří z něj vytvářejí přikrývky a polštáře. Jedno z míst, kde toto tradiční řemeslo stále žije, najdeme v Kamýku nad Vltavou.

Jak vybrat správnou peřinu?

Proč je pod některou přikrývkou příjemně celou noc, zatímco pod jinou se brzy začnete přehřívat? O pohodlí totiž nerozhoduje jen tloušťka, ale také materiál, množství náplně a způsob zpracování.

V případě peří je pak důležitý druh, složení, množství náplně i konstrukce samotné přikrývky. Husí prachové peří bývá ceněné pro svou nadýchanost a tepelně izolační vlastnosti, kvalitní kachní peří zase představuje další možnost s odlišným poměrem vlastností a ceny.

Také proto dnes existují péřové přikrývky určené pro různá roční období:

  • Lehčí letní varianty ocení lidé, kterým bývá v noci teplo.
  • Zimní přikrývky mají nabídnout více tepelného komfortu.
  • Celoroční představují kompromis pro ty, kteří nechtějí lůžkoviny během roku střídat.

Podobně individuální je výběr péřových polštářů. Někdo dává přednost měkkému, do kterého se hlava příjemně zaboří, jiný potřebuje pevnější oporu. Záleží také na oblíbené poloze při spánku a osobních preferencích. Při výrobě proto hraje roli nejen druh a množství výplně, ale také výsledná výška, měkkost a schopnost polštáře poskytovat oporu.

Ačkoli si toho při večerním uléhání sotva všimnete, pohodlí záleží i na zdánlivé maličkosti. Třeba to, jak je peří rozložené uvnitř přikrývky, jakou má náplň hustotu nebo jaká tkanina ji drží pohromadě.

Každý večer se do nich zachumláme, ráno je natřepeme a většinou už...

Jak správně pečovat o péřové přikrývky a polštáře?

Když se hotová přikrývka dostane z výroby do ložnice, její cesta vlastně teprve začíná. Čekají ji stovky nocí, pravidelné používání, větrání a občas také praní. A právě správná péče může výrazně ovlivnit, jak dlouho si zachová své původní vlastnosti.

Péřové lůžkoviny je vhodné pravidelně protřepávat a nechat odvětrat vlhkost, která se v nich během noci přirozeně hromadí. Proto není nutné postel okamžitě po probuzení dokonale ustlat. Lepší je dát přikrývce i polštáři chvíli na vyvětrání.

Při praní nebo čištění je zase důležité řídit se pokyny na štítku konkrétního výrobku. Zásadní je zejména důkladné vysušení náplně, aby uvnitř nezůstávala vlhkost.

Každý večer se do nich zachumláme, ráno je natřepeme a většinou už...

Jak se zpracovává peří a jak vznikají péřové přikrývky?

Ačkoli jsou dnešní očekávání trochu jiná než v minulosti, jedna věc ale zůstává stejná. Pokud má peří dobře sloužit, potřebuje pečlivé zpracování. Právě na něm stojí práce české značky Kamýk Home, která navazuje na tradici zpracování peří v Kamýku nad Vltavou.

Hned na začátku tedy stojí surovina, kterou je potřeba důkladně připravit. Kamýk Home ročně zpracuje až tři tisíce tun husího i kachního peří, které se nejprve vykupuje od dodavatelů, následně prochází praním, sušením a tříděním. Teprve potom přichází na řadu výběr vhodné náplně do peřin. Ne všechno zpracované peří totiž automaticky končí v přikrývkách a polštářích. Pro jednotlivé výrobky se vybírá náplň podle požadovaných vlastností.

Právě tato část výroby bývá pro zákazníky nejméně viditelná, přitom do značné míry rozhoduje o tom, jak bude výsledná přikrývka hřát, jak bude nadýchaná a zda si své vlastnosti uchová i při dlouhodobém používání.

Důležitý je například podíl jemného prachového peří, které vytváří objem a pomáhá zadržovat vzduch. Právě vzduch zachycený mezi jednotlivými částicemi náplně se významně podílí na tepelně izolačních vlastnostech přikrývky.

Každý večer se do nich zachumláme, ráno je natřepeme a většinou už...
Každý večer se do nich zachumláme, ráno je natřepeme a většinou už...

Technologie pomáhají, lidské ruce zůstávají

Současné zpracování je sice technologicky mnohem vyspělejší než v minulosti, zůstává ale úcta k tradiční výrobě peřin, kdy se peří dralo a třídilo ručně.

V Kamýk Home stroje pomáhají s přípravou a úpravou suroviny i s výrobou hotových lůžkovin. Lidská práce však zůstává součástí výrobního procesu, kdy jsou kombinovány moderní technologie s tradičními řemeslnými postupy.

Za každou hotovou peřinou tak stojí mnohem víc než pouhé naplnění látkového povlaku. Až si tedy dnes večer přitáhnete přikrývku k bradě a pohodlně se zaboříte do polštáře, vzpomeňte si, kolik práce se za samozřejmým pocitem pohodlí vlastně skrývá.

Každý večer se do nich zachumláme, ráno je natřepeme a většinou už...
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Nejčtenější

Němci odpálili bombu: buď dluhy Ukrajiny zaplatí všichni, i Češi, nebo zablokují EU

Německý kancléř a předseda Křesťanskodemokratické unie (CDU) Friedrich Merz po...

Německo požaduje, aby se všechny země Evropské unie bez výjimky zavázaly k podílu na pokrytí schodku ukrajinského rozpočtu v příštím roce. Deník Financial Times (FT) to hodnotí jako ultimátum,...

OBRAZEM: Zrození kolejnice. Podívejte se, jak vypadá provoz ocelového města

V Česku zůstávají v provozu poslední dvě vysoké pece. Obě v Třinci. Reportér...

V Česku zůstávají v provozu poslední dvě vysoké pece. Obě v Třinci. Reportér iDNES.cz prošel tamní kompletní výrobu: od vysoké pece přes konvertor až po válcovací trať, která žhavé odlitky promění v...

Tvrdá rána pro Česko. Mnohamiliardový plán investic výrobce polovodičů se ruší

Výroba polovodičů v čistém prostředí

Americký výrobce polovodičů onsemi zrušil plány na rozšíření výroby v rožnovském závodě za dvě miliardy dolarů (zhruba 43,5 miliardy Kč). Důvodem je vývoj na trhu, oznámila v pátek firma v tiskové...

Londýn, Praha, Madrid. Fotografové našli život v jedenácti evropských hospodách

Přestože spotřeba alkoholu v řadě zemí klesá, hospody, bary a restaurace nadále zůstávají místy setkávání lidí. Fotografové agentury Magnum Photos je zachytili v jedenácti evropských zemích v...

Svět chce motory z Česka. Moravská firma roste rekordním tempem a hledá stovky lidí

Ředitel pro mezinárodní vztahy PBS Group Stanislav Lisner (6. listopadu 2026)

Ještě před několika lety šlo o úzce specializovaný segment leteckého průmyslu. Česká PBS Group, tradiční výrobce motorů pro drony, vyvíjí a vyrábí ve Velké Bíteši a během tří let zvýšila výrobu o 800...

Stát by mohl na odvodech vybrat až 90 procent nadměrných příjmů výrobců elektřiny

ilustrační snímek

Stát by v případě vysokých cen energií mohl vybrat od producentů elektřiny až 90 procent jejich nadměrných příjmů nad stanovený cenový strop. Ten by při aktivování odvodů předem nastavila vláda....

10. listopadu 2026  14:23

Konec tradice na horách? KFC míří na alpské sjezdovky, italský ministr zuří

Momentka ze zasněžené Cortiny d´Ampezzo

Americký řetězec KFC míří do italských Alp. Od prosince chce nabízet smažené kuře lyžařům ve dvou vyhlášených horských střediscích, v jednom případě dokonce ve výšce přes 2 100 metrů. Plány ale...

10. listopadu 2026  14:15

Příběh kvalitních českých peřin. Jak se z obyčejného peří stává kvalitní přikrývka?

Ve spolupráci
Každý večer se do nich zachumláme, ráno je natřepeme a většinou už...

Co rozhoduje o kvalitě péřové přikrývky a polštáře? Nejen druh peří, ale také jeho zpracování, množství výplně a správná péče. Podívejte se, jak vznikají péřové přikrývky a polštáře v Kamýku nad...

10. listopadu 2026

Plán dopravních staveb na Pardubicku: po dokončení D35 jsou na řadě další silnice

Premium
V obou troubách tunelu Homole jsou již položeny vozovkové vrstvy a dělníci...

Do Pardubického kraje proudí třetí největší objem peněz na dálniční a silniční stavby. To se však příštím rokem po dostavbě dálnice D35 po Svitavy změní. Další potřebné dopravní stavby se posouvají...

10. listopadu 2026  11:48

ČNB vydala tokenizované dluhopisy, chce tak zrychlit obchody s cennými papíry

ilustrační snímek

Česká národní banka vydala své první tokenizované dluhopisy. Poslouží k rychlejšímu vypořádávání obchodů s cennými papíry, které bude možné nepřetržitě a bez nadbytečné administrativy. Nástroj...

10. listopadu 2026  11:36

Více Dánů i Turků. Pražské letiště odbavilo přes dvanáct milionů lidí

ilustrační snímek

Pražské letiště Václava Havla odbavilo během letní sezony přes 12 milionů cestujících. Za více než tříprocentním nárůstem počtu pasažérů v období od konce března do konce října je především nárůst...

10. listopadu 2026  9:59

Kdo je Alice Huangová? Čínská podnikatelka otřásla nejenom Nvidií

Alice Huangová na záběru kamery z restaurace v Tchaj-peji 22. května 2025

Čínská podnikatelka Alice Huangová, známá také jako Huang Le, se dostala do centra pozornosti kvůli svým vazbám na šéfa amerického výrobce čipů Nvidia Jensena Huanga. Podle médií měla být čínskou...

10. listopadu 2026  9:10

Ostrava má nový superpočítač, oproti Barboře nabízí šestinásobný výkon

Národní superpočítačové centrum IT4Innovations, součást VŠB – Technické...

Národní superpočítačové centrum IT4Innovations v Ostravě představilo nový superpočítač Barbora NG v hodnotě 91 milionů korun. Zařízení s 144 výpočetními uzly a 27 648 procesorovými jádry nabízí v...

10. listopadu 2026  6:36

Češi mohou těžit z toho, že cena elektřiny se během dne mění

Advertorial
Češi mohou těžit z toho, že cena elektřiny se během dne mění

Cena elektřiny na trhu se mění v průběhu dne. Díky elektroměrům s průběhovým měřením mohou české domácnosti začít svou spotřebu aktivně řídit právě podle aktuálních cen elektřiny. A tím šetřit na...

10. listopadu 2026

Londýn, Praha, Madrid. Fotografové našli život v jedenácti evropských hospodách

Přestože spotřeba alkoholu v řadě zemí klesá, hospody, bary a restaurace nadále zůstávají místy setkávání lidí. Fotografové agentury Magnum Photos je zachytili v jedenácti evropských zemích v...

10. listopadu 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Účet za stavbu dálnice u Mohelnice postupně vystoupá na 120 miliard

Premium
Stavba dálničního obchvatu Litomyšle. (8. června 2026)

Dostavbu posledních 35 kilometrů mezi Opatovcem a Mohelnicí má na dosah konsorcium vedené společnostmi Budimex a Strabag. Po jejich dokončení bude v provozu celá dálnice propojující hradeckou D11...

10. listopadu 2026

Jak Rusko krade hotely. Ukrajinský podnikatel stále čeká na odškodnění

Hotel Admiral v ukrajinské Kyrylivce před začátkem ruské invaze. Areál měl...

Denis Kaťucha si na ukrajinském pobřeží Azovského moře postavil hotel, kam každé léto přijížděly stovky turistů. Po ruské okupaci ale o něj přišel, a proto se rozhodl obrátit na soud a žádat...

9. listopadu 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.