Pivovary nenechají hospody padnout, sypou do nich miliony ročně

Komplexní program rozvojových aktivit, který dokáže pomáhat v hlavních činnostech restauračního podnikání, nabízí například Plzeňský Prazdroj. Jejich programu se zúčastňuje restaurace U Bohuslavů, která má dlouhou tradici. V Čelákovicích ji v roce 1907 založil praděda současného provozovatele. Po roce 1948 rodina o provoz přišla, ovšem po revoluci ji získala v restituci zpět.

„S Prazdrojem spolupracujeme již od roku 1993 a v posledních pěti letech se pro nás stal i byznysovým partnerem. Pivovar nám pomáhá se školením zaměstnanců, marketingem i online marketingem, školou čepování či dalším poradenstvím. Prazdroj pro nás už není jen dodavatel piva, ale je to partner v rámci byznysu, který chceme rozvíjet,“ říká provozovatel David Bohuslav, který podpůrný program doporučuje všem restauracím.

Plzeňský Prazdroj v posledních letech významně investuje převážně do menších restaurací a poskytuje jim nejen poradenství, ale také finanční podporu. V posledních pěti letech pivovar provedl komplexní diagnostiku skoro třem tisícům provozoven a do rozvojových programů zapojil na 500 hospod.

Celkově tak jen do této formy pomoci hospodám investoval už přes 20 milionů korun, jen letos to bude téměř 5 milionů. Součástí rozvojových programů jsou školení a semináře od ryze ekonomických a manažerských, přes digitální propagaci až po kulinářské, jak správně vybírat a nakupovat suroviny a jaká jídla připravovat s ohledem na lokalitu a preference zákazníků.

„Restaurace a hospody, které se tohoto rozvojového programu zúčastní, potvrzují, že jim to prokazatelně zvyšuje tržby a že jejich provozovnu navštěvuje více zákazníků,“ říká manažer rozvoje zákazníků Plzeňského Prazdroje Jakub Zaoral a dodává, že od začátku roku pozorují nárůst zájmu o diagnostiku hospod i školení.

„Hospodští vidí, že to funguje, že často stačí udělat malou změnu, vylepšit přístup personálu, zkusit propagaci na internetu nebo vyladit exteriér, a hosté se najednou vrací,“ potvrzuje Jakub Zaoral.

Ne každá plzeňská restaurace se ovšem do programu dostane. Důležité je i to, zda se ji samotný hospodský snaží pozvednout. Výběr záleží hlavně na základě spolupráce s obchodními zástupci z pivovaru, kteří jsou primárním kontaktem. „Náš obchodní zástupce je zodpovědný za rozvoj provozoven. On jasně ví, kterou hospodu chce kam dostat, jak je majitel ochotný do programu investovat svůj čas,“ vysvětluje Zaoral.

Ovšem podle něj jsou některé změny vidět okamžitě, ať už je to komunikace na sociálních sítích nebo online komunikace se zákazníkem. „Co se týče tržeb, tak zvýšení mohou provozovatelé vidět už do několika týdnů až měsíců,“ říká Jakub Zaoral.

Milionové investice do hospod

Nejen Plzeňský Prazdroj, ale i další pivovary hospodám pomáhaly s provozem během pandemie a pokračují v tom i nyní. „Pokračujeme v podpoře restauracím, kterým chceme pomoci přilákat lidi a ukázat krásu tradiční české pivní kultury. Investujeme do rozšiřování sítě provozoven s naším tankovým pivem a také jsme připravili program investiční a reklamní spolupráce, kdy pomáháme mimo jiné zvyšovat kvalitu a viditelnost restaurací a hospod. Zatím jsme takto pomohli více než osmdesáti gastro zařízením, do konce roku plánujeme, že by to mělo být téměř 150,“ říká obchodní ředitel společnosti Pivovary CZ Group Tomáš Konečný.

Také Pivovary Staropramen se intenzivně zapojují do podpory a vzdělávání provozovatelů gastro provozoven. „Provozovatele hospod v oblasti správné péče o pivo pravidelně vzděláváme, zdokonalujeme také výčepní technologie a zařízení, poskytujeme poradenství a pomáháme s realizacemi proměny interiéru. Do aktivit na podporu hospod a restaurací ročně investujeme desítky milionů korun,“ doplňuje tisková mluvčí Denisa Mylbachrová.

Krušovický pivovar restauracím pomáhá programem s názvem „Budování zážitku se značkami“, v rámci kterého pomáhají hospodám s venkovní reklamou.

„Vysvětlujeme, jak nepřidělávat vizuální smog a naopak pracovat s venkovní reklamou ve svůj prospěch. Zároveň hospodám pomáháme i s interiérem skrze designovou agenturu a kompletní redesign nebo formou konzultační firmy, která zákazníkovi pomáhá zlepšit kvalitu servisu či dalších gastro oblastí,“ doplňuje obchodní ředitel On Trade a člen představenstva společnosti Heineken Pavel Slavík a dodává, že hospody a restaurace podporovali napříč celou skupinou Heineken, a to především finančně, částkou skoro 120 milionů korun.

„Provozovatelé je mohli využít například k rekonstrukci lokálu, nákupu nového vybavení nebo na splacení dluhů, které jim v důsledku koronavirové krize vznikly. Dalších dvanáct milionů jsme alokovali převážně na reklamní podporu hospod. Další prostředky jsme investovali formou produktů a slev do restartu podnikání,“ doplňuje Slavík.