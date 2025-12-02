Prada koupila Versace. Dohoda spojuje významné prodejce luxusního zboží z Itálie

Autor: ,
  12:56
Italská módní skupina Prada za 1,375 miliardy dolarů (28,6 miliardy korun) dokončila převzetí svého menšího rivala Versace. V tiskové zprávě to oznámila americká společnost Capri Holdings, která byla dosud vlastníkem Versace.
Stále dojíždí móda odstínů jedovatě zelené. Z kolekce Prada

Stále dojíždí móda odstínů jedovatě zelené. Z kolekce Prada | foto: Profimedia.cz

Přehlídka Versace v roce 2019
V kolekci Prada nechybí ani klasický kabát zvaný duffelcoat.
Kate Mossová na přehlídce Versace (1996)
Modelky a modelové předvádějí kreace z pánské kolekce Prada jaro-léto 2026...
16 fotografií

„Po úspěšném dokončení prodeje Versace plánujeme použít výtěžek na splacení většiny dluhu, což výrazně posílí naši rozvahu. Díky této transakci se nám výrazně sníží poměr zadlužení a získáme větší finanční flexibilitu,“ uvedl generální ředitel Capri Holdings John D. Idol.

Prada si teď vede lépe a daří se jí odolávat poklesu prodeje luxusního zboží, s nímž se potýká více firem v odvětví. Versace už nějaký čas hospodaří se ztrátou, uvedla agentura Reuters. Spojení firem posílí vliv Itálie v odvětví luxusního zboží, na kterém se prosazují francouzské konglomeráty v čele s LVMH.

Námluvy v luxusní módě. Prada zvažuje koupi značky Versace

„Naším cílem je pokračovat v odkazu Versaceho, oslavovat a znovu interpretovat jeho odvážnou a nadčasovou estetiku,“ řekl už dříve předseda správní rady společnosti Prada Patrizio Bertelli.

Cena transakce představuje velkou slevu proti částce zhruba 2,15 miliardy dolarů včetně dluhu, kterou holding Capri zaplatil v roce 2018, když firmu Versace kupoval. Holding firmu koupil od rodiny Versace a od americké společnosti Blackstone.

Obchod Prada v Pařížské ulici v centru Prahy

Módní dům Prada založil roku 1913 v Miláně návrhář Mario Prada. Společnost po celém světě provozuje síť 609 butiků a její roční obrat v loňském roce činil 5,4 miliardy eur. Společnost Versace založil v roce 1978 Gianni Versace. Obě společnosti pronajímají svoji značku například výrobci brýlí Luxottica.

Společnost Capri Holdings působí celosvětově, vznikla z firmy Michael Kors Holdings, kterou v roce 1981 založil Američan Michael Kors. Prodává oblečení, boty, hodinky, kabelky a další módní doplňky.

Vstoupit do diskuse

Která pracovní místa mizí kvůli AI nejvíce? Hostem Rozstřelu je inovátorka Čermáková

Nejčtenější

Tuny uhlí navždy zaplaví voda. Unikátní pohled do lomu ČSA

Povrchový hnědouhelný lom ČSA.

Lom ČSA na Mostecku je považován za jedno z přírodně nejcennějších nelesních prostředí v Česku. Nachází tu útočiště zvířata, která scházejí z nedalekých Krušných hor, biologové zde odhalili stovky...

Tykač zavírá elektrárny, výroba už není únosná

Elektrárna Počerady

Zavíráme elektrárny, končíme. I tak by se dal ve zkratce popsat obsah dopisu, v němž zástupci společnosti Sev.en Česká energie informují státní úředníky o ukončení provozu elektráren. Oznámení se...

V kontrolách jsme obstáli. Šéfka KFC o kauze zkaženého masa i mlčení řetězce

Premium
Ivana Makalová Dlouhá, ředitelka KFC Česká republika (1. prosince 2025)

Série internetových reportáží upozorňující na problémy se zkaženým masem přivedla fastfoodový řetězec KFC pod značný tlak. Ten ještě zesílily kontroly, které v pobočkách v Liberci a v Dejvicích...

Potíže pod Machu Picchu neustávají. Oběťmi jsou jak turisté, tak i místní

Policisté u kolejí ve městě Aguas Calientes. Kvůli protestům bylo evakuováno...

Machu Picchu je nejoblíbenější turistickou destinací Peru a památkou zapsanou na seznamu světového dědictví UNESCO. Přetrvávající spor o autobusy, které vozí návštěvníky k památce ležící vysoko v...

Perla Jadranu má vadu na kráse. Dubrovník zaplavily odpadky z Albánie

Pro Dubrovník není boj s naplaveným odpadem ničím novým. Špatné počasí se...

Historické město Dubrovník oblíbené pro své jedinečné scenérie řeší problém. Silné proudy Jaderského moře během nedávné bouře vyplavily na břeh obrovské množství odpadu, převážně z Albánie. Do...

Čepro převede Robin Oil pod EuroOil, celková investice přesáhne miliardu

Čerpací stanice EuroOil

Státní podnik Čepro sjednotí všech 75 čerpacích stanic Robin Oil pod vlastní značku EuroOil. Přebarvení zahájí příští rok a dokončí do dvou let, náklady odhaduje na 200 milionů korun. Do modernizace...

2. prosince 2025  13:12

Teplárna v Kladně skončí. Lidé mrznout nebudou, slibuje vedení města

Teplárna Kladno

Teplárna Kladno ze Skupiny Sev. en Česká energie, která je zároveň významným tuzemským producentem elektřiny, oznámila ukončení provozu nejpozději v březnu 2027. Výroba tepla a teplé vody, které...

2. prosince 2025

Prada koupila Versace. Dohoda spojuje významné prodejce luxusního zboží z Itálie

Stále dojíždí móda odstínů jedovatě zelené. Z kolekce Prada

Italská módní skupina Prada za 1,375 miliardy dolarů (28,6 miliardy korun) dokončila převzetí svého menšího rivala Versace. V tiskové zprávě to oznámila americká společnost Capri Holdings, která byla...

2. prosince 2025  12:56

V Německu máme nejhorší hospodářskou krizi od války, kritizuje šéf průmyslového svazu

ilustrační snímek

Nejhorší krize od konce druhé světové války v roce 1945 a následného vzniku spolkové republiky. Právě tak popisuje současný stav německého hospodářství předseda Svazu německého průmyslu (BDI) Peter...

2. prosince 2025  12:32

Slováci rychle utrácejí. Už překročili plánovaný schodek rozpočtu na celý rok

Slovenský premiér Robert Fico (19. listopadu 2025)

Schodek státního rozpočtu Slovenska činil na konci listopadu téměř 6,38 miliardy eur (asi 154 miliard korun), překročil tak úroveň plánovanou na celý letošní rok. Zákon o státním rozpočtu Slovenska...

2. prosince 2025  12:17

OECD zlepšila výhled růstu české ekonomiky na letošní rok. Další vývoj tak příznivý nečeká

Ilustrační snímek

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) zlepšila výhled růstu české ekonomiky na letošní rok na 2,4 procenta, v červnu předpovídala zvýšení hrubého domácího produktu (HDP) o 1,9...

2. prosince 2025  12:05

Roboti v ulicích. Foodora představila autonomní vozítka pro rozvoz jídla

Foodora představila autonomní robotická vozítka, která budou rozvážet jídlo,...

Roboti v ulicích? Ano, nová éra v Praze začne ještě před koncem roku 2025. Ulice osmé městské části budou od úterý kromě chodců využívat také roboti. Foodora představila autonomní robotická vozítka,...

2. prosince 2025  11:33

Přes 80 procent lidí není spokojeno s dostupností bydlení, ukázal průzkum

Bytový komplex Pekárenský dvůr se od ostatních liší konceptem klubového...

S dostupností bydlení v Česku není spokojeno 81 procent lidí. Téměř dvě třetiny lidí si nemohou pořídit vlastní bydlení ve svém regionu za dostupnou cenu. Skoro polovina dává na bydlení více než 30...

2. prosince 2025  11:11

Počasí si s chmelem pohrávalo. Letošní sklizeň je ale nakonec mírně nadprůměrná

Chmelnice na Žatecku.

Nejprve mrazy, potom tropické teploty a déšť, nakonec zase málo srážek. Rozmary počasí měli v letošním roce vliv i na růst chmele, který je základní surovinou pro výrobu piva. Sklizeň byla v Česku...

2. prosince 2025  10:10

Poslední „čínské“ Vánoce s Temu? Globální obchod se láme, míní experti

Vysíláme
Hosty pořadu Kulatý stůl na téma Mezinárodní obchod a export jsou (zleva)...

Český export uzavírá letošní rok překvapivě silně – přebytek může znovu přesáhnout 200 miliard korun. Ekonomové ale varují, že efekt předzásobení kvůli Trumpovým clům mizí a rok 2026 bude slabší. U...

2. prosince 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Trh s potravinami je pokřivený, pro zemědělce zajistím miliardy, říká šéfka výboru Oborná

Monika Oborná, kandidátka hnutí ANO v kraji Vysočina

Zemědělcům chybí miliardy korun na dotace ve znevýhodněných oblastech, nedostává se ani lesníkům a vodohospodářům, říká v rozhovoru pro iDNES.cz nová předsedkyně sněmovního zemědělského výboru Monika...

2. prosince 2025

V kontrolách jsme obstáli. Šéfka KFC o kauze zkaženého masa i mlčení řetězce

Premium
Ivana Makalová Dlouhá, ředitelka KFC Česká republika (1. prosince 2025)

Série internetových reportáží upozorňující na problémy se zkaženým masem přivedla fastfoodový řetězec KFC pod značný tlak. Ten ještě zesílily kontroly, které v pobočkách v Liberci a v Dejvicích...

2. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.